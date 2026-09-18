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Adhe Makayasa
Traduit par

La présidente sortante d’Eldense, Carolina Holguin, adresse une demande spéciale à Lionel Messi après la prise de contrôle du club

Eldense
L. Messi
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Inter Miami CF
Major League Soccer

La présidente sortante d’Eldense, Carolina Holguin, a lancé un appel émouvant à Lionel Messi après que la superstar argentine a bouclé un rachat historique du club de deuxième division espagnole. La dirigeante colombienne a confirmé son départ tout en exhortant le joueur aux huit Ballons d’Or à honorer les 105 ans d’histoire du club et à inspirer la communauté.

  • Un dirigeant quitte un club historique

    Le passage de Holguin à l’Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat a officiellement pris fin après que Messi a finalisé sa prise de contrôle du club espagnol de deuxième division. Depuis l’achat de parts à Pascual Perez en octobre 2025, elle a aidé l’équipe première masculine à retrouver la Liga tout en développant à la fois l’équipe féminine et l’académie. Elle a également demandé aux supporters de réserver un accueil chaleureux au nouveau propriétaire dès son premier jour.


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  • messi(C)Getty Images

    La passation apporte une paix totale

    La présidente sortante s’est retirée en toute confiance après avoir transmis le contrôle du club historique au footballeur le plus emblématique du monde. Dans son communiqué d’adieu officiel publié par le club, elle a exprimé sa fierté au moment de la passation : « Pour moi, pouvoir remettre aujourd’hui les rênes de ce club entre ses mains est une immense source de fierté et, surtout, m’apporte la tranquillité de savoir que je le laisse entre les meilleures mains. »

    En plus de lui donner sa bénédiction, elle a également adressé une demande directe au futur propriétaire : « Prends-en soin, respecte ce qu’il représente pour ses habitants et, surtout, apporte de grands rêves à Elda. »


  • Une vision ambitieuse fait taire les critiques

    Sa présidence a été marquée par de difficiles défis opérationnels et des décisions controversées destinées à protéger la santé financière du club. Revenant sur cette période exigeante, elle a reconnu avoir pris « des décisions difficiles, complexes et, à plusieurs reprises, assez impopulaires ».

    Malgré ces difficultés passées, elle est convaincue que « ce qui arrive ensuite peut être extraordinaire » après avoir transmis le club à une joueuse qu’elle a saluée comme « la plus grande légende vivante du football mondial ».

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  • imago-sport-1082160555.jpgAgenciaLOF

    Le défi d’Eibar met la détermination à l’épreuve

    Eldense doit désormais se reconcentrer sur le terrain alors qu'il se prépare à recevoir Eibar ce week-end. Un mauvais début de saison a laissé l'équipe à la 16e place de Segunda División, avec seulement cinq points pris lors de ses cinq premières journées. Décrocher une victoire à domicile sera vital pour s'éloigner de la zone de danger alors qu'un nouveau chapitre commence sous la nouvelle propriété du club.

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