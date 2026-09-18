La présidente sortante s’est retirée en toute confiance après avoir transmis le contrôle du club historique au footballeur le plus emblématique du monde. Dans son communiqué d’adieu officiel publié par le club, elle a exprimé sa fierté au moment de la passation : « Pour moi, pouvoir remettre aujourd’hui les rênes de ce club entre ses mains est une immense source de fierté et, surtout, m’apporte la tranquillité de savoir que je le laisse entre les meilleures mains. »

En plus de lui donner sa bénédiction, elle a également adressé une demande directe au futur propriétaire : « Prends-en soin, respecte ce qu’il représente pour ses habitants et, surtout, apporte de grands rêves à Elda. »



