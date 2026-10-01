Débuts réussis pour la nouvelle Argentine sans Lionel Messi. En attendant le dernier tango de la Pulga, programmé dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre au Monumental de Buenos Aires contre le Bénin, l’Albiceleste de Scaloni a battu la Bolivie 4-0. Un bon test pour le sélectionneur vice-champion du monde qui, sauf surprise, renouvellera son contrat arrivant à échéance à la fin de l’année pour tenter d’ouvrir un nouveau cycle : l’adversaire n’est certes pas de premier plan, mais des signaux importants arrivent surtout sur le plan offensif. Lautaro Martinez et Julián Álvarez ensemble, ça fonctionne, Nico Paz est déjà prêt à devenir un leader, Palacios est partout au milieu.
La première Argentine sans Messi fonctionne : 4-0 contre la Bolivie, avec des buts de Lautaro Martinez et Nico Paz
BUT DE SERIE A
Le match est à sens unique, dès les premières minutes. La Bolivie, qui a frôlé la qualification pour la Coupe du monde en perdant le barrage décisif contre l’Irak, se présente en 5-4-1, laissant le talentueux Miguelito bien trop seul devant et ne trouvant jamais la solution pour inquiéter la défense dirigée par Cuti Romero, choisi comme nouveau capitaine après les adieux de Messi et Otamendi. Le but de l’ouverture du score porte la signature de Lautaro, d’un précis tir du droit à l’entrée de la surface sur une offrande de McAllister, le break est une caresse de Nico Paz sur la sortie de Viscarra (délicieux ballon vertical de Palacios). L’Argentine a l’occasion d’inscrire le troisième but avec Julián Álvarez, mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid se manque dans son timing et se fait hypnotiser par le numéro un bolivien.
L’Argentine en passe quatre
En seconde période, le monologue se poursuit et offre d’autres buts. Celui de Romero, de la tête, sur un coup franc de Nico Paz (le joueur de Côme sort à la 55e minute, remplacé par Mastantuono, tandis que Balerdi entre pour Romero à la même minute), puis celui de Flaco Lopez, d’une frappe en glissant après une superbe action de Leonel Flores. Lautaro, l’un des meilleurs sur le terrain, sort à la 75e minute avec un bandage à la tête : rien de grave, seulement une coupure due à un coup de crampons involontaire de Rocha. L’Argentine revient sur le terrain dans la nuit de samedi à dimanche pour le test amical contre le Burkina Faso.
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