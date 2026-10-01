Le match est à sens unique, dès les premières minutes. La Bolivie, qui a frôlé la qualification pour la Coupe du monde en perdant le barrage décisif contre l’Irak, se présente en 5-4-1, laissant le talentueux Miguelito bien trop seul devant et ne trouvant jamais la solution pour inquiéter la défense dirigée par Cuti Romero, choisi comme nouveau capitaine après les adieux de Messi et Otamendi. Le but de l’ouverture du score porte la signature de Lautaro, d’un précis tir du droit à l’entrée de la surface sur une offrande de McAllister, le break est une caresse de Nico Paz sur la sortie de Viscarra (délicieux ballon vertical de Palacios). L’Argentine a l’occasion d’inscrire le troisième but avec Julián Álvarez, mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid se manque dans son timing et se fait hypnotiser par le numéro un bolivien.