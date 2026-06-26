Elliot Anderson, milieu de terrain né en 2002, a évolué jusqu’à présent à Newcastle, Bristol Rovers et Nottingham Forest. Sous les couleurs de Forest, il a disputé 96 matchs au cours des deux dernières saisons, inscrivant 6 buts. Avec la sélection anglaise, il totalise à ce jour 11 sélections, dont les deux premiers matchs disputés par l’Angleterre lors de la Coupe du monde en cours.