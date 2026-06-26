Selon Fabrizio Romano sur X, Manchester City a programmé ce lundi à New York les visites médicales d’Elliot Anderson. Le transfert, dont le montant s’élève à 116 millions de livres sterling (134 millions d’euros) hors bonus, a été finalisé avec Nottingham Forest.
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La Premier League, une autre galaxie : Manchester City recrute Anderson, en provenance de Nottingham Forest, pour 134 millions d’euros
Elliot Anderson, milieu de terrain né en 2002, a évolué jusqu’à présent à Newcastle, Bristol Rovers et Nottingham Forest. Sous les couleurs de Forest, il a disputé 96 matchs au cours des deux dernières saisons, inscrivant 6 buts. Avec la sélection anglaise, il totalise à ce jour 11 sélections, dont les deux premiers matchs disputés par l’Angleterre lors de la Coupe du monde en cours.