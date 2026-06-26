Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Elliot Anderson England 2026 World Cup CroatiaGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

La Premier League, une autre galaxie : Manchester City recrute Anderson, en provenance de Nottingham Forest, pour 134 millions d’euros

Manchester City
Mercato
Nottingham Forest
E. Anderson

Le milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre s’engagera avec les Citizens ; il subit ce vendredi des examens médicaux aux États-Unis.

Selon Fabrizio Romano sur X, Manchester City a programmé ce lundi à New York les visites médicales d’Elliot Anderson. Le transfert, dont le montant s’élève à 116 millions de livres sterling (134 millions d’euros) hors bonus, a été finalisé avec Nottingham Forest.


  • Elliot Anderson, milieu de terrain né en 2002, a évolué jusqu’à présent à Newcastle, Bristol Rovers et Nottingham Forest. Sous les couleurs de Forest, il a disputé 96 matchs au cours des deux dernières saisons, inscrivant 6 buts. Avec la sélection anglaise, il totalise à ce jour 11 sélections, dont les deux premiers matchs disputés par l’Angleterre lors de la Coupe du monde en cours.

    • Publicité