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La Premier League sous pression pour partager les richesses ! L’IFR menace d’intervenir alors que le différend avec l’EFL sur la répartition des ressources financières s’éternise
Une pyramide soumise à une pression financière extrême
Le rapport « State of the Game », récemment publié, dresse un constat préoccupant de la santé de la pyramide du football anglais, à l’issue d’une enquête approfondie de 18 mois. Si la Premier League reste le championnat national le plus lucratif au monde et génère des revenus considérables, cette richesse ne bénéficie pas suffisamment aux divisions inférieures pour assurer la survie de leurs clubs.
Les données du rapport révèlent que 94 % des clubs des cinq premières divisions anglaises enregistrent actuellement des pertes. Cette tendance est alimentée par une culture de dépenses excessives à court terme : les équipes de Championship et des divisions inférieures mettent en jeu leur stabilité à long terme dans l’espoir de suivre le rythme de leurs rivales.
L’IFR décrit cette situation comme un « mélange dangereux d’endettement croissant et de dépendance excessive au financement des propriétaires ». Si ces financements extérieurs venaient à disparaître soudainement, les clubs comme leurs fidèles supporters seraient exposés à un risque important de disparition pure et simple.
L’IFR met en garde contre la fracture financière dans le football anglais
En outre, le fossé financier entre les divisions a créé ce que l’autorité de régulation appelle des « effets de seuil ». Un club de Premier League génère aujourd’hui, en moyenne, plus de huit fois les revenus d’un club de Championship. Cet écart est encore accentué par le système controversé des indemnités parachutes qui, selon l’IFR, encourage les clubs en quête de montée à dépenser sans compter.
Plus bas dans la hiérarchie, la situation est encore plus grave : 17 clubs de l’EFL et de la National League affichent des charges d’exploitation supérieures à leurs revenus totaux avant même d’avoir dépensé le moindre centime en salaires de joueurs.
- AFP
Le régulateur met en garde contre une approche interventionniste
David Kogan, président de l’IFR, plaide pour un changement dans la gouvernance du football afin d’éviter une vague de faillites. Évoquant la situation actuelle, Kogan a souligné le paradoxe d’un sport qui génère 9 milliards de livres sterling par an, alors que presque tous les clubs sont déficitaires. Il a indiqué que 32 clubs disposent actuellement d’une trésorerie couvrant moins de 30 jours d’activité. « Si le propriétaire s’en va ou meurt subitement, le club devient insolvable et fait faillite », a-t-il expliqué à Sky Sports.
Le rôle de Kogan est d’autant plus important que le régulateur indépendant du football dispose du pouvoir légal d’évaluer si les propriétaires et les dirigeants sont aptes à diriger leurs clubs. Il a insisté sur le fait que cette période marquée par des droits médiatiques élevés et des propriétaires fortunés est le « moment où nous devons nous attaquer aux problèmes structurels », avant que « le soleil financier ne cesse de briller ».
Un plan en six points pour une croissance durable
Pour remédier à ces défaillances systémiques, l’IFR a proposé un plan global en six points visant à stabiliser la pyramide du football. Cette stratégie exige des clubs qu’ils améliorent leur gestion des risques financiers en constituant des réserves de trésorerie plus importantes et en établissant des plans d’urgence solides.
L’organisme de régulation entend également préserver le statut de la Premier League en tant que premier championnat au monde, tout en veillant à ce que le Championship reste le meilleur championnat de deuxième division à l’échelle mondiale. En atténuant les conséquences des montées et des descentes, l’IFR espère décourager les cycles d’expansion et de crise qui ont frappé de nombreux clubs historiques.
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