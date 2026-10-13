Le rapport « State of the Game », récemment publié, dresse un constat préoccupant de la santé de la pyramide du football anglais, à l’issue d’une enquête approfondie de 18 mois. Si la Premier League reste le championnat national le plus lucratif au monde et génère des revenus considérables, cette richesse ne bénéficie pas suffisamment aux divisions inférieures pour assurer la survie de leurs clubs.

Les données du rapport révèlent que 94 % des clubs des cinq premières divisions anglaises enregistrent actuellement des pertes. Cette tendance est alimentée par une culture de dépenses excessives à court terme : les équipes de Championship et des divisions inférieures mettent en jeu leur stabilité à long terme dans l’espoir de suivre le rythme de leurs rivales.

L’IFR décrit cette situation comme un « mélange dangereux d’endettement croissant et de dépendance excessive au financement des propriétaires ». Si ces financements extérieurs venaient à disparaître soudainement, les clubs comme leurs fidèles supporters seraient exposés à un risque important de disparition pure et simple.