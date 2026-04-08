AFP
Traduit par
La Premier League s'assure une cinquième place en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive grâce à la victoire d'Arsenal face au Sporting CP
Coefficient de place garantie
La victoire de justesse remportée par Arsenal au Portugal lors du match aller de son quart de finale a mathématiquement assuré un « European Performance Spot » (EPS) supplémentaire à la Premier League pour la deuxième saison consécutive. Ce résultat garantit que l'Angleterre terminera parmi les deux premières places du classement des coefficients saisonniers de l'UEFA, devant les ligues rivales d'Allemagne et du Portugal. Cette réussite reflète la force collective des clubs anglais cette saison, les neuf participants initiaux aux compétitions européennes 2025-2026 ayant tous franchi avec succès les différentes étapes de leurs championnats respectifs pour renforcer le classement du pays.
- Getty Images Sport
La lutte pour les cinq premières places s'intensifie
La confirmation d'une cinquième place qualificative bouleverse profondément la donne dans la dernière ligne droite du championnat national, offrant une bouée de sauvetage à plusieurs clubs qui peinent actuellement à trouver une certaine régularité. Si les équipes traditionnellement dominantes restent favorites, le classement actuel laisse présager une fin de saison bien plus imprévisible que les années précédentes. Le classement révèle une course au titre remarquablement serrée, où seuls sept points séparent Liverpool, cinquième, de Bournemouth, treizième, rendant chaque résultat crucial pour ceux qui nourrissent des ambitions européennes de haut niveau.
Représentation des enregistrements possible
L'Angleterre pourrait voir sept équipes se qualifier pour la Ligue des champions selon certains scénarios liés à la conquête de trophées. Si Aston Villa remportait l'Europa League ou si Liverpool remportait la Ligue des champions tout en terminant en dehors des places qualificatives, ces équipes obtiendraient une place supplémentaire automatique. En raison de ces règles complexes, si plusieurs vainqueurs anglais terminaient à la cinquième ou à la sixième place, les places de qualification pourraient se décaler vers le bas du classement, permettant théoriquement à l'équipe classée septième de décrocher elle aussi une place parmi l'élite.
- Getty Images Sport
Une bousculade effrénée
Les dernières semaines de la saison verront s'engager une lutte sans précédent pour la place qualificative lucrative entre un large groupe de clubs du milieu de tableau. Brentford, septième, et Everton, huitième, totalisent tous deux 46 points, à seulement trois longueurs de Liverpool, cinquième. Cette proximité exerce une pression énorme sur les grands clubs établis, qui doivent retrouver une forme constante, tandis que l'attention se porte également sur la bataille pour la dernière place supplémentaire, où l'Espagne devance actuellement l'Allemagne au classement des coefficients de l'UEFA.