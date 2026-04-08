La Premier League s'assure une cinquième place en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive grâce à la victoire d'Arsenal face au Sporting CP

La victoire de justesse remportée par Arsenal au Portugal lors du match aller de son quart de finale a mathématiquement assuré un « European Performance Spot » (EPS) supplémentaire à la Premier League pour la deuxième saison consécutive. Ce résultat garantit que l'Angleterre terminera parmi les deux premières places du classement des coefficients saisonniers de l'UEFA, devant les ligues rivales d'Allemagne et du Portugal. Cette réussite reflète la force collective des clubs anglais cette saison, les neuf participants initiaux aux compétitions européennes 2025-2026 ayant tous franchi avec succès les différentes étapes de leurs championnats respectifs pour renforcer le classement du pays.