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La Premier League « ruinerait sa propre compétition » en infligeant une déduction de 60 points à Manchester City, estime l'ancien capitaine des Blues, qui réagit au report de cette « stupide » saga autour du fair-play financier
Manchester City risque au moins 115 chefs d'accusation dans l'affaire du fair-play financier
Des allégations de mauvaise gestion financière pèsent sur l'Etihad Stadium depuis février 2023. Une enquête indépendante sur les accusations portées contre City s'est achevée fin 2024.
Aucune information n'a filtré concernant le verdict depuis 15 mois, laissant tout le monde dans l'ignorance quant à la suite des événements. À Manchester, où l'on a toujours clamé son innocence, on souhaite naturellement mettre fin à cette distraction indésirable.
Les dernières spéculations concernant les sanctions possibles laissent entendre que City pourrait se voir infliger une pénalité de 60 points, ce qui le ferait dégringoler au classement de la Premier League et le propulserait dans la zone de relégation.
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Le Manchester City risque-t-il une déduction de 60 points cette saison ?
Il semble peu probable que des mesures aussi radicales soient prises alors qu'il ne reste plus que sept ou huit matchs à disputer cette saison. Interrogé par GOAL sur la possibilité d'un report des décisions imminentes, l'ancien capitaine des Blues, Dunne – qui s'exprimait via Wiz Slots –, a déclaré : « C'est déjà ridicule, le temps que cela a pris. Ils sont parvenus à une conclusion il y a longtemps, alors pourquoi ont-ils mis autant de temps à rendre publics les résultats de leurs investigations ? C'est stupide.
Je veux dire, ça sape tout le prestige de la Premier League s’ils commencent à rendre leurs décisions maintenant, à ce stade de la saison, alors qu’on a la chance d’assister à une course au titre vraiment passionnante au cours des deux prochains mois. Donc, ils ruinent leur propre compétition s’ils se manifestent et commencent à prendre des décisions maintenant. C’est quelque chose qu’il vaut mieux laisser jusqu’à l’été, pour qu’ils puissent déterminer ce qu’ils vont faire à l’avenir plutôt que de manière rétrospective. »
Pourquoi le verdict risque d'être reporté à l'été
Lorsqu'on lui a fait remarquer que des sanctions risquaient d'être prononcées d'ici le début de la saison 2026-2027, Manchester City ayant le droit de faire appel, Dunne a ajouté : « C'est ainsi que les choses doivent se passer désormais.
« J’imagine que pour Manchester City, cela a été très démoralisant, car cette affaire les a suivis partout. Elle les a poursuivis sans relâche, et pour moi-même, pour d’autres anciens joueurs ou pour toute personne liée au club, chaque fois que l’on donne une interview, on nous demande toujours : “Mais qu’en est-il de cette histoire de FFP ?”
« Man City a tellement d’atouts, ils viennent de remporter la Carabao Cup, ils forment constamment d’excellents joueurs qui pratiquent un très beau football, et tout le monde ne veut parler que du côté négatif. Je pense donc que le fait que toute cette affaire soit réglée et close est un soulagement pour tout le monde à Man City.
Je pense que ce sera un soulagement pour la Premier League de pouvoir enfin prendre une décision, de clore le dossier, de laisser Manchester City être ce qu’il est, de le laisser faire face à tout ce qui se présente et de pouvoir se concentrer à nouveau uniquement sur le football. »
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C'est le train-train habituel pour Guardiola et ses joueurs à l'Etihad
Manchester City a récolté 61 points en Premier League après 30 matchs cette saison, ce qui signifie que toute déduction de points, quelle que soit la sévérité envisagée par certains, le reléguerait en bas du classement et ouvrirait une trappe menant en Championship.
Pep Guardiola et ses joueurs ont continué à travailler comme d'habitude tout au long de cette longue saga, avec des investissements accrus sur le marché des transferts, et il semble régner une certaine confiance au sein du club de l'Etihad Stadium quant au fait que la sanction la plus sévère sera évitée.