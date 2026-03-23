La Premier League « ruinerait sa propre compétition » en infligeant une déduction de 60 points à Manchester City, estime l'ancien capitaine des Blues, qui réagit au report de cette « stupide » saga autour du fair-play financier

Lorsqu'on lui a fait remarquer que des sanctions risquaient d'être prononcées d'ici le début de la saison 2026-2027, Manchester City ayant le droit de faire appel, Dunne a ajouté : « C'est ainsi que les choses doivent se passer désormais.

« J’imagine que pour Manchester City, cela a été très démoralisant, car cette affaire les a suivis partout. Elle les a poursuivis sans relâche, et pour moi-même, pour d’autres anciens joueurs ou pour toute personne liée au club, chaque fois que l’on donne une interview, on nous demande toujours : “Mais qu’en est-il de cette histoire de FFP ?”

« Man City a tellement d’atouts, ils viennent de remporter la Carabao Cup, ils forment constamment d’excellents joueurs qui pratiquent un très beau football, et tout le monde ne veut parler que du côté négatif. Je pense donc que le fait que toute cette affaire soit réglée et close est un soulagement pour tout le monde à Man City.

Je pense que ce sera un soulagement pour la Premier League de pouvoir enfin prendre une décision, de clore le dossier, de laisser Manchester City être ce qu’il est, de le laisser faire face à tout ce qui se présente et de pouvoir se concentrer à nouveau uniquement sur le football. »