La Premier League réagit après la publication d'un sondage accablant révélant que les supporters détestent le VAR, alors que des voix s'élèvent pour réclamer l'abandon de cette technologie

Les dirigeants de la Premier League ont réfuté les conclusions de la FSA en s'appuyant sur leurs propres études internes, qui indiquent que les supporters sont davantage favorables à une amélioration du système qu'à sa suppression totale. Ils font valoir que le seuil élevé fixé pour l'intervention rend le championnat anglais moins intrusif que ses homologues européens.

Dans un communiqué officiel, la Premier League a déclaré : « Dans le cadre d’un dialogue continu avec les supporters, les recherches menées par la Premier League indiquent que les fans sont largement favorables au maintien du VAR, mais souhaitent améliorer la manière dont il est utilisé. » Elle a ajouté : « Le VAR permet de prendre des décisions plus justes.

Au cours des dernières saisons, on a compté environ 100 annulations justifiées par le VAR par saison – des cas où des buts auraient autrement été accordés ou refusés à tort, ou des cartons rouges ou des penalties manqués ou attribués à tort.

La ligue applique un seuil élevé pour l’intervention du VAR, la décision de l’arbitre prévalant. En conséquence, le VAR est moins intrusif en Premier League que dans d’autres ligues européennes, y compris la Ligue des champions, où le VAR intervient presque deux fois plus souvent. »