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La Premier League réagit après la publication d'un sondage accablant révélant que les supporters détestent le VAR, alors que des voix s'élèvent pour réclamer l'abandon de cette technologie
Un fossé qui se creuse
Depuis son introduction en 2019, l'arbitrage vidéo (VAR) reste l'élément le plus controversé du football anglais moderne. Une étude récente menée par la FSA auprès de près de 8 000 supporters a révélé que 90 % d'entre eux, un chiffre stupéfiant, estiment que cette technologie a clairement détérioré l'expérience vécue lors des matchs. Bien que la ligue ait tenté d'affiner le processus grâce à une technologie de détection des hors-jeu semi-automatisée et à des annonces des arbitres dans les stades, les données suggèrent que ces « ajustements » n'ont pas réussi à apaiser le noyau dur des supporters. Ces tensions sont exacerbées par les récents rapports du comité des incidents de match clés (KMI), qui indiquent que les erreurs d'arbitrage ont en réalité augmenté pour atteindre 54 cette saison, contre 44 à la même période la saison dernière.
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L'importance de la précision
Les dirigeants de la Premier League ont réfuté les conclusions de la FSA en s'appuyant sur leurs propres études internes, qui indiquent que les supporters sont davantage favorables à une amélioration du système qu'à sa suppression totale. Ils font valoir que le seuil élevé fixé pour l'intervention rend le championnat anglais moins intrusif que ses homologues européens.
Dans un communiqué officiel, la Premier League a déclaré : « Dans le cadre d’un dialogue continu avec les supporters, les recherches menées par la Premier League indiquent que les fans sont largement favorables au maintien du VAR, mais souhaitent améliorer la manière dont il est utilisé. » Elle a ajouté : « Le VAR permet de prendre des décisions plus justes.
Au cours des dernières saisons, on a compté environ 100 annulations justifiées par le VAR par saison – des cas où des buts auraient autrement été accordés ou refusés à tort, ou des cartons rouges ou des penalties manqués ou attribués à tort.
La ligue applique un seuil élevé pour l’intervention du VAR, la décision de l’arbitre prévalant. En conséquence, le VAR est moins intrusif en Premier League que dans d’autres ligues européennes, y compris la Ligue des champions, où le VAR intervient presque deux fois plus souvent. »
La mort de la spontanéité
Les groupes de supporters invoquent non seulement les erreurs ponctuelles, mais aussi le changement fondamental dans la manière dont ils célèbrent les buts comme principal motif de mécontentement. Les détracteurs affirment que les longs délais nécessaires aux vérifications ont privé ce sport de son essence brute et émotionnelle.
Thomas Concannon, responsable du réseau Premier League de la FSA, a déclaré à BBC Sport : « Les résultats montrent que la plupart des supporters souhaitent la suppression du VAR. Nous vivons tous avec le VAR depuis si longtemps maintenant que nous avons pu constater l’impact négatif qu’il a eu sur le jeu. Les gens sont agacés par le temps que cela prend, agacés par le manque de précision et agacés par l’impact sur la spontanéité. Cela enlève au football ce qu’il est censé être et ce qui fait la particularité de ces moments spéciaux. »
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Un vote décisif
La Premier League s'apprête à vivre une période d'intense remise en question, alors qu'elle doit trouver un équilibre entre la précision technique et la pression croissante exercée par des supporters mécontents. Si la ligue reste attachée à ce système, le nombre croissant d'erreurs avérées donne aux clubs des arguments pour réclamer des changements radicaux lors de la prochaine assemblée générale estivale. Les supporters suivront de près la situation pour voir si les récentes mesures de transparence permettront véritablement de préserver la spontanéité du jeu ou si la quête de la perfection a déjà fait perdre son âme au football.