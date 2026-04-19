La Premier League explique pourquoi Gabriel n'a pas reçu de carton rouge pour son « coup de tête » sur Erling Haaland lors de la défaite d'Arsenal face à Manchester City

Cette décision controversée a laissé de nombreux observateurs perplexes, l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves estimant que Gabriel s’en était tiré à bon compte. Interrogé sur l’émission « GameDay Live » de talkSPORT, Groves a déclaré : « Haaland s’en sort bien, car il ne réagit absolument pas… Je pense que Gabriel s’en est vraiment tiré à bon compte. Il pensait que Haaland était hors de portée, mais ce n’était manifestement pas le cas. »

L’ancien manager de Newcastle, Alan Pardew, a également manifesté son incrédulité, rappelant sa propre suspension pour un geste similaire en 2014 : « J’ai été sanctionné d’une amende de 150 000 livres pour cela, donc on sait ce que j’en pense. Il a clairement placé sa tête là où il ne fallait pas, un peu comme moi. »