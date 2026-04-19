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La Premier League explique pourquoi Gabriel n'a pas reçu de carton rouge pour son « coup de tête » sur Erling Haaland lors de la défaite d'Arsenal face à Manchester City
La Premier League explique pourquoi la VAR a validé la décision de l’arbitre.
En deuxième mi-temps, Gabriel a heurté Haaland, semblant lui asséner un coup de tête. L’arbitre Anthony Taylor a toutefois seulement sorti un carton jaune, une décision validée par le responsable du VAR, John Brooks. Le Match Centre de la Premier League a ensuite publié un communiqué sur X pour préciser que « la décision de l’arbitre de ne pas donner de carton rouge a été vérifiée et confirmée par le VAR – l’action de Gabriel n’ayant pas été jugée excessivement agressive ou violente ».
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Les spécialistes sont stupéfaits par la clémence des arbitres.
Cette décision controversée a laissé de nombreux observateurs perplexes, l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves estimant que Gabriel s’en était tiré à bon compte. Interrogé sur l’émission « GameDay Live » de talkSPORT, Groves a déclaré : « Haaland s’en sort bien, car il ne réagit absolument pas… Je pense que Gabriel s’en est vraiment tiré à bon compte. Il pensait que Haaland était hors de portée, mais ce n’était manifestement pas le cas. »
L’ancien manager de Newcastle, Alan Pardew, a également manifesté son incrédulité, rappelant sa propre suspension pour un geste similaire en 2014 : « J’ai été sanctionné d’une amende de 150 000 livres pour cela, donc on sait ce que j’en pense. Il a clairement placé sa tête là où il ne fallait pas, un peu comme moi. »
Quelle a été la réaction de Haaland ?
Haaland, également sanctionné d’un carton jaune pour son implication dans l’altercation, a fait preuve de diplomatie après la rencontre. Interrogé sur la possibilité d’une expulsion de Gabriel, il a confié à Sky Sports : « Si je tombais au sol – ce que je ne fais pas à moins d’être vraiment attaqué –, cela vaudrait sans doute un carton rouge. Je n’en suis pas sûr. Mais c’est ainsi, je ne me jetterai pas par terre. Un carton jaune pour moi, je ne sais pas trop pourquoi, il s'est approché de mon visage. Mais c'est comme ça. »
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La course au titre connaît un tournant majeur
Malgré une décision arbitrale controversée, Manchester City a validé une victoire cruciale qui rebat les cartes dans la course au titre. Les hommes de Pep Guardiola totalisent désormais 67 points en 32 matchs et mettent la pression sur le leader. Arsenal, toujours en tête avec 70 points après 33 rencontres, voit cependant son avance se réduire comme peau de chagrin.
Les Citizens espèrent profiter de leur match en retard, mercredi soir à Burnley, pour prendre les commandes. Dans le même temps, Arsenal, qui compte trois points d’avance mais une rencontre de plus, doit retrouver son rythme et l’emporter à l’Emirates Stadium face à Newcastle United samedi prochain pour préserver son trône.