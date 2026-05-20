La Premier League est prévenue : « furieux », Erling Haaland lance un avertissement à ses rivaux après la défaite de Manchester City face à Arsenal lors de la saison 2025-2026

La course au titre de Premier League de Manchester City s’est officiellement terminée lors d’une soirée tendue au Vitality Stadium. Un match nul 1-1 contre Bournemouth a suffi pour offrir mathématiquement le titre aux Gunners, avec une journée d’avance sur la fin de la saison 2025-2026.

Bien que Haaland ait réduit le score en fin de match, offrant un bref espoir de remontada, l’équipe de Pep Guardiola n’a pas réussi à inscrire le but supplémentaire requis pour maintenir ses chances. Ce nul laisse City à la deuxième place, une position que Haaland a appelé ses partenaires à ne jamais oublier.