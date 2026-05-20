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La Premier League est prévenue : « furieux », Erling Haaland lance un avertissement à ses rivaux après la défaite de Manchester City face à Arsenal lors de la saison 2025-2026
L'aventure de City s'achève à Bournemouth
La course au titre de Premier League de Manchester City s’est officiellement terminée lors d’une soirée tendue au Vitality Stadium. Un match nul 1-1 contre Bournemouth a suffi pour offrir mathématiquement le titre aux Gunners, avec une journée d’avance sur la fin de la saison 2025-2026.
Bien que Haaland ait réduit le score en fin de match, offrant un bref espoir de remontada, l’équipe de Pep Guardiola n’a pas réussi à inscrire le but supplémentaire requis pour maintenir ses chances. Ce nul laisse City à la deuxième place, une position que Haaland a appelé ses partenaires à ne jamais oublier.
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Haaland réclame de la « fougue »
Au lendemain de cette déception, Erling Haaland a exprimé sa frustration. L’attaquant norvégien estime que tout le groupe doit transformer sa « colère » en carburant pour reconquérir le titre la saison prochaine, rappelant qu’une deuxième place ne suffit pas pour un club de l’envergure de Manchester City.
« Au final, chaque match de Premier League est difficile. Nous avons essayé. Ça n’a pas suffi », a déclaré Haaland à City Studios. « Tout le club doit maintenant s’en servir comme source de motivation. Nous devons être en colère, nous devons sentir le feu brûler en nous, car ce n’est pas suffisant. Ça fait deux ans maintenant, on dirait une éternité. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, tous ceux qui seront là la saison prochaine, pour remporter le championnat. »
Le blues de l’après-finale de la FA Cup
Haaland a reconnu que Manchester City avait connu un passage à vide contre Bournemouth, au lendemain de sa victoire en finale de la FA Cup face à Chelsea. « Ce n'est jamais facile de venir ici, surtout après une finale contre une très bonne équipe », a ajouté l'international norvégien. « Les finales sont toujours plus chargées en émotions, c'est toujours plus difficile parce qu'on se donne automatiquement à fond. Le calendrier est exigeant. Il n’y a pas d’excuses, mais ce n’est pas facile de venir à Bournemouth après avoir joué à Wembley en finale de la FA Cup. »
Interrogé sur la saison des Citizens, récemment sacrés en Carabao Cup, il a conclu : « Tout est relatif ; c’était mieux que l’année dernière. J’avais le sentiment qu’on pouvait encore pousser un peu plus en championnat, mais c’est fini maintenant. On remporte deux trophées, ce qui est important, mais on veut aussi la Premier League. »
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Haaland en lice pour un nouveau Soulier d’or
Même si Manchester City a manqué le titre en Premier League, Haaland peut encore briguer des distinctions individuelles. Avec 27 réalisations au compteur, il est en pole position pour décrocher son troisième Soulier d’or de la Premier League en quatre ans. Son principal rival se nomme Igor Thiago. L’attaquant de Brentford pointe à la deuxième place avec 22 réalisations, dont huit penalties. À une journée de la clôture, il semble très peu probable que Thiago comble son retard sur le Norvégien.