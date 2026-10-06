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Charlton Athletic v Crystal PalaceGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

La Premier League doit être « dissoute et recréée », affirme l’ancien propriétaire de Crystal Palace Simon Jordan, en pleine affaire financière de Manchester City

Manchester City
Premier League

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a affirmé avec force que la Premier League devait être totalement dissoute puis réformée. À la suite du scandale financier en cours impliquant Manchester City, Jordan estime que les règles actuelles de la compétition en matière de finances et de propriété sont incroyablement dépassées et ne sont plus adaptées à l’ère moderne des clubs de football soutenus par des États.

  • Appels à une réforme drastique de la Premier League

    Jordan a suggéré de recourir à l’option nucléaire concernant l’avenir de l’élite du football anglais. S’exprimant dans l’émission White and Jordan sur talkSPORT, le consultant au franc-parler a estimé que les règlements fondateurs de la compétition étaient largement dépassés face à la richesse des modèles de propriété modernes.

    Alors que les clubs ont affiché leur puissance financière cet été avec des dépenses cumulées en transferts atteignant 3,5 milliards de livres sterling, Jordan reste peu convaincu que de légers ajustements du règlement suffiront. Il estime que toute la structure doit être démantelée pour s’adapter à la nature sophistiquée d’entités soutenues par des États comme Manchester City.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Pourquoi le règlement actuel est dépassé

    Jordan estime que l’immense succès commercial de la division a aveuglé les dirigeants face à la réalité des investissements modernes. Il insiste sur le fait que simplement retoucher des règlements en vigueur depuis plus d’un siècle est un exercice futile.

    « En réalité, la seule façon de faire évoluer ce sport, c’est de dissoudre la Premier League, de la recréer avec un tout nouvel ensemble de règles adaptées à leur objectif, plutôt que de rafistoler des règles qui existent depuis 125 ans et de continuer à essayer de les peaufiner pour les faire correspondre à des modèles de propriété aujourd’hui bien plus sophistiqués », a déclaré Jordan.

  • Retirer les titres n’apporte rien à personne

    Manchester City risque actuellement de lourdes sanctions s’il est reconnu coupable des infractions financières qui lui sont reprochées. Les sanctions potentielles vont d’une interdiction de recrutement à une relégation, tandis que certains ont suggéré de retirer à City les trois titres de champion remportés entre 2009 et 2018. Cependant, Jordan a rejeté l’idée de retirer des titres comme une solution productive pour le sport. « Juste par curiosité, qu’est-ce que cela permet d’obtenir ? Ils ont été massacrés », a répondu Jordan lorsqu’on l’a interrogé sur le retrait de ces trophées. Il a ajouté : « Je ne pense pas que cela soit inutile. Je ne vois simplement pas ce que cela permet d’obtenir. La question est de savoir ce que nous faisons maintenant pour l’avenir. »

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    Quelle suite pour Manchester City ?

    Manchester City attend actuellement l’issue de sa bataille judiciaire en cours avec la Premier League. Le verdict final de la commission indépendante façonnera probablement l’avenir de la gouvernance du football anglais, et pourrait contraindre la division à enfin moderniser durablement sa réglementation sur le fair-play financier.

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