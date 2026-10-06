La Premier League doit être « dissoute et recréée », affirme l’ancien propriétaire de Crystal Palace Simon Jordan, en pleine affaire financière de Manchester City

Jordan a suggéré de recourir à l’option nucléaire concernant l’avenir de l’élite du football anglais. S’exprimant dans l’émission White and Jordan sur talkSPORT, le consultant au franc-parler a estimé que les règlements fondateurs de la compétition étaient largement dépassés face à la richesse des modèles de propriété modernes.

Alors que les clubs ont affiché leur puissance financière cet été avec des dépenses cumulées en transferts atteignant 3,5 milliards de livres sterling, Jordan reste peu convaincu que de légers ajustements du règlement suffiront. Il estime que toute la structure doit être démantelée pour s’adapter à la nature sophistiquée d’entités soutenues par des États comme Manchester City.