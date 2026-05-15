Après les départs d’Enzo Maresca et de Liam Rosenior en cours de saison 2025-2026 – ce dernier n’ayant dirigé l’équipe que pendant 23 matchs –, le Chelsea FC, qualifié pour la finale de la FA Cup, est actuellement entraîné par l’intérimaire Calum McFarlane.

Une nomination définitive interviendra cet été à l’ouest de Londres, les dossiers d’Andoni Iraola, Marco Silva et Xabi Alonso étant étudiés avec attention. Favori depuis son départ du Real Madrid en janvier, l’ex-milieu de Liverpool Xabi Alonso est en pole position pour prendre les rênes à Stamford Bridge.

Toutefois, des sources évoquent la possibilité de recruter un autre ancien international espagnol. Cesc Fàbregas, 39 ans, a brillé lors de son premier poste d’entraîneur à Como, conduisant le club à la promotion en Serie A et à la course à la qualification pour la Ligue des champions. Passé par Chelsea en tant que joueur de 2014 à 2019, il y a remporté deux titres de Premier League, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et l’Europa League.

Il devrait bientôt prendre les commandes d’un club de premier plan, mais certains doutent encore de son expérience pour le banc londonien le plus exposé. Un autre poste dans la capitale anglaise, que Oliver Glasner s’apprête à quitter à Crystal Palace, pourrait toutefois lui servir de tremplin vers un plus grand défi.