Getty/GOAL
Traduit par
La Premier League comme tremplin pour Cesc Fàbregas ? « Crystal Palace pourrait l’être », alors que l’entraîneur de Côme, vainqueur de la Coupe du monde, se prépare à faire son retour à Chelsea
Prochain entraîneur de Chelsea : Iraola et Alonso en lice
Après les départs d’Enzo Maresca et de Liam Rosenior en cours de saison 2025-2026 – ce dernier n’ayant dirigé l’équipe que pendant 23 matchs –, le Chelsea FC, qualifié pour la finale de la FA Cup, est actuellement entraîné par l’intérimaire Calum McFarlane.
Une nomination définitive interviendra cet été à l’ouest de Londres, les dossiers d’Andoni Iraola, Marco Silva et Xabi Alonso étant étudiés avec attention. Favori depuis son départ du Real Madrid en janvier, l’ex-milieu de Liverpool Xabi Alonso est en pole position pour prendre les rênes à Stamford Bridge.
Toutefois, des sources évoquent la possibilité de recruter un autre ancien international espagnol. Cesc Fàbregas, 39 ans, a brillé lors de son premier poste d’entraîneur à Como, conduisant le club à la promotion en Serie A et à la course à la qualification pour la Ligue des champions. Passé par Chelsea en tant que joueur de 2014 à 2019, il y a remporté deux titres de Premier League, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et l’Europa League.
Il devrait bientôt prendre les commandes d’un club de premier plan, mais certains doutent encore de son expérience pour le banc londonien le plus exposé. Un autre poste dans la capitale anglaise, que Oliver Glasner s’apprête à quitter à Crystal Palace, pourrait toutefois lui servir de tremplin vers un plus grand défi.
- Getty
L’arrivée de Fabregas constituerait-elle un recrutement astucieux pour Crystal Palace ?
Interrogé sur la possibilité que Selhurst Park serve de tremplin, l’ancien attaquant des Eagles, Morrison, s’est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec Freebets.com : « Palace pourrait parfaitement l’être. J’ai aussi vu le nom de Cesc Fabregas circuler du côté de Chelsea – il y a été excellent.
Avec un jeune entraîneur comme celui-ci, je prendrais Cesc Fabregas à Palace sans hésiter. Ce qu’il accomplit à Côme est exceptionnel : il a façonné un groupe de jeunes et leurs résultats cette saison sont brillants. Si Fabregas est effectivement pressenti pour Crystal Palace et qu’il se libère, c’est un profil qui m’intéresserait énormément.
« C’était un footballeur intelligent, un très bon footballeur, et je pense qu’il conviendrait parfaitement au club. Si l’occasion se présentait pour Palace de le recruter, je sauterais sur l’occasion sans hésiter. »
Pourquoi Fabregas devrait éviter Chelsea pour l’instant
Interrogé sur ce que Fabregas pourrait apporter en Premier League, Morrison a ajouté : « La Serie A et la Premier League sont deux championnats très différents. Ce serait donc passionnant de le voir à l’œuvre en Angleterre.
Ces jeunes entraîneurs ont besoin d’une chance, et je suis convaincu que Fabregas, déjà très intelligent sur le terrain, l’est tout autant sur le banc. J’ai hâte de voir comment il s’adaptera en Premier League.
« Si vous arrivez dans un club aussi énorme que Chelsea, tout le monde vous scrute d’emblée. Mais en réussissant d’abord à Palace, vous pouvez ensuite prétendre à un banc comme celui de Chelsea ou d’une autre grande écurie. Je pense que ce serait un bon choix. Mon premier choix reste Iraola, mais si Fabregas se libérait, je serais tout à fait partant. »
- AFP
Glasner, en pleine écriture de l'histoire, pourrait quitter Crystal Palace avec un nouveau trophée.
Son successeur à Crystal Palace aura donc une lourde tâche, car Glasner s’apprête à quitter le club après avoir marqué l’histoire du sud de Londres. Il a mené l’équipe vers une victoire mémorable en FA Cup en 2025 – le premier titre majeur des Eagles – avant de dominer Liverpool lors du Community Shield.
Un troisième trophée en douze mois est d’ailleurs à portée de main, Crystal Palace ayant atteint la finale de la Conference League, où il défiera le Rayo Vallecano. Fabregas pourrait s’appuyer sur cet héritage pour emprunter un itinéraire plus pittoresque avant de revenir éventuellement à Stamford Bridge, à Arsenal ou à Barcelone ultérieurement dans sa carrière d’entraîneur.