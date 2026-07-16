La préférence d’Inzaghi est claire : 7 millions d’euros sépareraient Al-Hilal et la star du Milan AC

Le club saoudien d’Al-Hilal entend se renforcer de manière significative lors du mercato estival en cours et a ciblé deux stars évoluant dans des clubs italiens.

Le club saoudien entend ainsi renforcer son effectif et se restructurer avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, afin de se remettre sur les rails après un exercice 2023-2024 décevant.

Le club a notamment échoué à lutter pour la plupart des titres la saison passée : il a cédé le championnat à son rival Al-Nassr et la Ligue des champions d’Asie à Al-Ahli, se contentant de sauver l’honneur en conquérant la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées.