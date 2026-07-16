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La préférence d’Inzaghi est claire : 7 millions d’euros sépareraient Al-Hilal et la star du Milan AC

F. Tomori
Milan AC
Al Hilal
J. Lucumi
Inter
Juventus FC
S. Inzaghi
Angleterre
Italie
Arabie saoudite
Colombie

Deuxième option : un but de la Juventus, et l’Inter entre aussi dans la course.

Le club saoudien d’Al-Hilal entend se renforcer de manière significative lors du mercato estival en cours et a ciblé deux stars évoluant dans des clubs italiens.

Le club saoudien entend ainsi renforcer son effectif et se restructurer avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, afin de se remettre sur les rails après un exercice 2023-2024 décevant.

Le club a notamment échoué à lutter pour la plupart des titres la saison passée : il a cédé le championnat à son rival Al-Nassr et la Ligue des champions d’Asie à Al-Ahli, se contentant de sauver l’honneur en conquérant la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées.

  • Le trio de la Serie A… Tomori s’apprête à partir

    Selon Calcio Mercato, Al-Hilal s’intéresse à plusieurs défenseurs de Serie A.

    Il cite deux profils : « Le premier est Juan Lucumí, défenseur colombien né en 1998, joueur de Bologne, qui intéresse également l’Inter Milan et la Juventus ; le second est Fikayo Tomori, que le Milan AC juge transférable. »

    Concernant Tomori, le journaliste ajoute : « L’ancien défenseur de Chelsea quittera Milan et les Rossoneri, d’autant plus que son contrat, qui expire l’année prochaine, n’a pas été renouvelé. L’arrivée de Gila en provenance de la Lazio a bouleversé la hiérarchie, et Tomori a compris qu’il devait se trouver un nouveau club pour s’assurer de jouer régulièrement. »

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  • Date prévue de l’apparition du croissant de lune

    Selon Calcio Mercato, qui cite des « sources saoudiennes », Tomori serait la priorité du coach d’Al-Hilal, Simone Inzaghi, qui le voit déjà intégrer son trio défensif.

    Selon le site, Al-Hilal n’a pas encore formulé d’offre officielle, mais ne devrait pas monter au-delà de 12 à 13 millions d’euros, alors que Milan en réclame initialement 20.

    Selon la même source, le défenseur privilégierait un retour en Angleterre en cas de départ, même si, pour l’instant, seul Coventry a effectué une première approche. La situation est similaire pour Loftus-Cheek.

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  • Pour préserver ses finances, le Milan doit agir.

    Le salaire de Tomori s’élève à 3,5 millions d’euros nets par saison ; il avait été recruté en juin 2021 auprès de Chelsea pour un montant de 28,5 millions d’euros, clauses comprises.

    Pour ne pas enregistrer de perte comptable au regard du budget 2024-2025, le club rossonero doit donc récupérer plus de 5,7 M€.

    Le défenseur a disputé 214 matchs sous le maillot rossonero et inscrit 7 buts.

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