Le Real Madrid a mené à bien les négociations pour que Bellingham reste l’un des piliers du club pendant encore près d’une décennie. L’international anglais, qui s’est rapidement imposé comme l’une des figures les plus influentes du vestiaire, est parvenu à un accord total pour prolonger son séjour dans la capitale espagnole jusqu’au 30 juin 2031.

Les dirigeants du club madrilène ont œuvré en coulisses pour finaliser cet accord, les discussions ayant discrètement commencé en fin de saison dernière. L’issue n’a jamais fait de doute majeur, le joueur se disant pleinement satisfait aussi bien de sa vie professionnelle au club que de sa vie personnelle à Madrid.

L’influence de Bellingham est telle que le club a jugé nécessaire d’agir tôt et avec détermination, comme le rapporte Marca. Le milieu de terrain a montré une capacité rare à entraîner ses coéquipiers dans les périodes difficiles, faisant preuve d’une maturité bien supérieure à son âge. Ce nouveau contrat ne récompense pas seulement ses performances passées : il affirme aussi les ambitions du club pour l’avenir, en faisant du joueur de 23 ans le pilier autour duquel l’équipe sera construite au cours des prochaines saisons.