La position de l'Atlético de Madrid concernant Julián Álvarez est dévoilée alors que le PSG, Arsenal et Barcelone se disputent la star argentine

Diego Simeone a réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant son attaquant vedette, reconnaissant qu’il est tout à fait naturel qu’un joueur du calibre d’Alvarez suscite l’intérêt des plus grands clubs du continent. Avant l’élimination de l’Atlético en demi-finale, l’entraîneur argentin est resté serein quant à l’avenir de son compatriote, malgré les noms prestigieux cités dans le cadre d’un transfert estival.

« C’est normal, c’est un joueur extraordinaire », a-t-il commenté au sujet des intérêts d’Arsenal, du Paris Saint-Germain, de Barcelone et d’autres formations. « Mais cela ne nous inquiète pas. »