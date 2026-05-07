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La position de l'Atlético de Madrid concernant Julián Álvarez est dévoilée alors que le PSG, Arsenal et Barcelone se disputent la star argentine
Simeone reconnaît l’intérêt que lui portent les grands clubs européens.
Diego Simeone a réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant son attaquant vedette, reconnaissant qu’il est tout à fait naturel qu’un joueur du calibre d’Alvarez suscite l’intérêt des plus grands clubs du continent. Avant l’élimination de l’Atlético en demi-finale, l’entraîneur argentin est resté serein quant à l’avenir de son compatriote, malgré les noms prestigieux cités dans le cadre d’un transfert estival.
« C’est normal, c’est un joueur extraordinaire », a-t-il commenté au sujet des intérêts d’Arsenal, du Paris Saint-Germain, de Barcelone et d’autres formations. « Mais cela ne nous inquiète pas. »
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L'Atlético prévoit des primes contractuelles malgré la déception face à Arsenal
Les Rojiblancos ont vu leurs rêves européens s’envoler à l’Emirates Stadium, Alvarez ayant peiné à s’imposer lors d’une prestation offensive peu convaincante à Londres. Toutefois, selon Mundo Deportivo, la direction du club reste convaincue que l’ancien joueur de Manchester City est la pierre angulaire de son projet d’avenir. Des plans sont déjà en cours pour éventuellement améliorer son contrat actuel, qui court jusqu’en 2030.
Le départ imminent d’Antoine Griezmann doit libérer une enveloppe salariale substantielle, tandis que la possible vente du gardien Jan Oblak, actuellement le mieux payé du Metropolitano, à un club saoudien renforcerait encore la puissance financière de l’Atleti, qui s’apprête à vivre son premier mercato estival soutenu par l’investissement d’Apollo Sports.
Alvarez contre-attaque face à la « boule de mensonges »
Au cœur de la frénésie des rumeurs de transfert, Alvarez a exprimé son agacement face au traitement médiatique, notamment les informations le liant à un départ vers le Camp Nou de Spotify. L’attaquant a rapidement démenti les allégations selon lesquelles sa famille chercherait des biens immobiliers en Catalogne, préférant se concentrer sur sa vie dans la capitale espagnole.
« Je m’efforce de ne pas accorder trop d’importance à ce qu’ils disent, car, chaque semaine, de nouvelles informations apparaissent », a expliqué l’attaquant. « Je refuse de gaspiller mon énergie à ce sujet et je reste concentré sur mon travail à l’Atleti. Je ne prête pas trop d’attention aux médias, car cela finit souvent par une avalanche de mensonges. Je ne peux pas passer mon temps à clarifier ou à démentir tout ce qui sort sans arrêt. »
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La position intransigeante de l'Atlético
Madrid part avec un avantage certain dans toute négociation potentielle, grâce à la clause libératoire colossale de 500 millions d’euros (430 millions de livres / 588 millions de dollars) inscrite dans le contrat du joueur. Si le club reconnaît qu’un tel montant est irréaliste pour tout acheteur, il a clairement fait savoir qu’il n’envisagerait même pas d’entamer des discussions pour un montant inférieur aux 100 millions d’euros initialement investis pour le faire venir à Madrid.
Outre ces barrières financières, l’attaquant s’est parfaitement intégré au groupe, notamment grâce à l’accueil chaleureux de la colonie argentine du vestiaire, composée de Nahuel Molina, Juan Musso et Nico González. Sous la direction du président exécutif Miguel Ángel Gil Marín et du directeur sportif Mateu Alemany, l’Atlético n’a aucune intention de céder son buteur à un rival direct comme Barcelone, préférant construire son avenir autour de son numéro neuf vedette.