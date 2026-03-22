La position de Chelsea concernant le licenciement de Liam Rosenior, sous le feu des critiques, a été révélée au lendemain de l'humiliation subie face à Everton

Rosenior n'a pris les rênes de l'équipe londonienne que le 8 janvier. Il a été nommé pour succéder à Enzo Maresca, qui avait mené le club à la victoire en Ligue Europa Conférence et à la Coupe du monde des clubs pendant son mandat.

Chelsea s'est tourné vers un entraîneur qui n'a aucune expérience de l'élite anglaise, ce qui comportait une part de risque lorsqu'il a débauché Rosenior, ancien entraîneur de Derby et de Hull City, de son club français partenaire, Strasbourg.

Âgé de 41 ans, il est considéré comme un tacticien avant-gardiste et flexible, capable d’introduire des méthodes qui peuvent surprendre, mais conscient qu’il sera finalement jugé sur ses résultats. Chelsea reste en lice pour la FA Cup après avoir atteint les quarts de finale de cette compétition. Le club a toutefois connu une déception en demi-finale de la Carabao Cup contre Arsenal et a été éliminé de la Ligue des champions après une lourde défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs face au Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre.