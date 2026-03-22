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La position de Chelsea concernant le licenciement de Liam Rosenior, sous le feu des critiques, a été révélée au lendemain de l'humiliation subie face à Everton
Élimination de la Carabao Cup et de la Ligue des champions : la pression monte sur Rosenior
Rosenior n'a pris les rênes de l'équipe londonienne que le 8 janvier. Il a été nommé pour succéder à Enzo Maresca, qui avait mené le club à la victoire en Ligue Europa Conférence et à la Coupe du monde des clubs pendant son mandat.
Chelsea s'est tourné vers un entraîneur qui n'a aucune expérience de l'élite anglaise, ce qui comportait une part de risque lorsqu'il a débauché Rosenior, ancien entraîneur de Derby et de Hull City, de son club français partenaire, Strasbourg.
Âgé de 41 ans, il est considéré comme un tacticien avant-gardiste et flexible, capable d’introduire des méthodes qui peuvent surprendre, mais conscient qu’il sera finalement jugé sur ses résultats. Chelsea reste en lice pour la FA Cup après avoir atteint les quarts de finale de cette compétition. Le club a toutefois connu une déception en demi-finale de la Carabao Cup contre Arsenal et a été éliminé de la Ligue des champions après une lourde défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs face au Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre.
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Chelsea modifie sans cesse son onze de départ tout en se faisant distancer
Les Blues n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets lors de leurs trois derniers matchs, n'ayant marqué aucun but contre Newcastle, le PSG et Everton. La défaite 3-0 subie au Hill Dickinson Stadium lors de la dernière sortie a provoqué une salve de sifflets dans le secteur réservé aux supporters visiteurs.
Des questions inévitables se posent quant au temps qui sera accordé à Rosenior pour redresser la barre, Chelsea n'ayant jamais hésité à procéder à des changements au sein de son staff technique. Le club est sous le feu des projecteurs cette saison après avoir remanié son onze de départ chaque semaine et s'être fait dominer par tous les adversaires qu'il a affrontés en Premier League.
Rosenior risque-t-il d'être limogé à Chelsea ?
Liam Rosenior ne semble toutefois pas courir le risque immédiat de perdre son poste. Fabrizio Romano a déclaré, dans une mise à jour sur sa chaîne YouTube : « D'après les informations que j'ai reçues de Chelsea, aucun changement n'est prévu pour Liam Rosenior dans l'immédiat, et le club continue de le soutenir. Cette équipe n'a pas été construite pour lui, il faut donc tenir compte de certains éléments au moment de l'évaluer. Le club souhaite se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. »
C'est une position soutenue par BBC Sport, qui estime que Rosenior devrait mener le club vers une place dans le top 5 et le droit de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Ils affirment que : « La qualification pour cette compétition est le moyen le plus efficace pour un grand club d'améliorer ses résultats financiers. Les revenus télévisuels, les primes et les recettes des jours de match sont bien supérieurs à ceux générés par l'Europa League ou la Ligue Europa Conférence.
« C’est particulièrement important pour Chelsea, qui n’a toujours pas de sponsor maillot à long terme et dont le stade, Stamford Bridge, est à la traîne par rapport aux enceintes plus grandes et plus modernes utilisées par bon nombre de ses rivaux de championnat.
« C'est pour toutes ces raisons qu'avant le début de la saison, l'objectif principal du club pour l'ancien entraîneur Maresca était de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Et pour Rosenior, dont on attendait qu'il apporte de la stabilité, c'est toujours l'objectif. »
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Pause internationale : Rosenior veut faire taire les sceptiques
Rosenior évolue dans le milieu depuis assez longtemps pour savoir qu’il vaut mieux faire la sourde oreille et fermer les yeux face aux rumeurs. Après avoir assisté à une prestation lamentable à Everton, il a déclaré à Match of the Day : « Je ne m’attarde pas sur ce qu’on dit. Je connais la réalité de ma situation et celle de notre club, et je sais ce que nous pouvons accomplir, ce qui reste tout de même des choses incroyables. Ça a été une période très éprouvante pour ces gars. Nous avons essuyé beaucoup de revers et nous devons nous relever et nous assurer de revenir en force. »
Il a ensuite déclaré à BBC Radio 5 Live : « Ce que je dois améliorer, c’est prendre de meilleures décisions concernant la composition de l’équipe, la manière de la rafraîchir et de la faire tourner pour nous assurer d’être compétitifs dans ces matchs. La trêve internationale arrive probablement à point nommé pour nous permettre de nous rassembler et de nous ressourcer. Nous disposons également de quelques semaines libres pour nous rendre sur le terrain d’entraînement et travailler sur ce que nous voulons. »
Avec l’arrêt du championnat national, Chelsea ne reprendra pas le chemin des terrains avant d’accueillir Port Vale, équipe en difficulté de League One, en quarts de finale de la FA Cup le 4 avril. Actuellement sixième au classement, le club a encore sept matches de Premier League à disputer cette saison.
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