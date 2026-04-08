La position de Chelsea concernant la réintégration d'Enzo Fernández a été dévoilée après une suspension interne suite à une allusion à un transfert au Real Madrid

Le vainqueur de la Coupe du monde s’est retrouvé dans une situation délicate après avoir laissé entendre qu’il préférerait vivre dans la capitale espagnole, ce qui lui a valu une suspension interne qui l’a empêché de participer à la victoire de Chelsea contre Port Vale en FA Cup. Fernandez sera également écarté du match de Premier League opposant Chelsea à Manchester City ce week-end. Malgré ces tensions, des sources au sein du club indiquent que la porte reste ouverte pour que Fernandez retrouve sa place dans le onze de départ et porte même à nouveau le brassard de capitaine cette saison, selon The Guardian.

S'exprimant sur la décision d'appliquer la sanction, Rosenior s'est montré ferme quant aux normes culturelles requises à Stamford Bridge. « C'est décevant qu'Enzo s'exprime de cette manière. Je n'ai rien de négatif à dire à son sujet, mais une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire », a expliqué le patron des Blues.