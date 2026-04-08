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La position de Chelsea concernant la réintégration d'Enzo Fernández a été dévoilée après une suspension interne suite à une allusion à un transfert au Real Madrid
La position intransigeante de Rosenior
Le vainqueur de la Coupe du monde s’est retrouvé dans une situation délicate après avoir laissé entendre qu’il préférerait vivre dans la capitale espagnole, ce qui lui a valu une suspension interne qui l’a empêché de participer à la victoire de Chelsea contre Port Vale en FA Cup. Fernandez sera également écarté du match de Premier League opposant Chelsea à Manchester City ce week-end. Malgré ces tensions, des sources au sein du club indiquent que la porte reste ouverte pour que Fernandez retrouve sa place dans le onze de départ et porte même à nouveau le brassard de capitaine cette saison, selon The Guardian.
S'exprimant sur la décision d'appliquer la sanction, Rosenior s'est montré ferme quant aux normes culturelles requises à Stamford Bridge. « C'est décevant qu'Enzo s'exprime de cette manière. Je n'ai rien de négatif à dire à son sujet, mais une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire », a expliqué le patron des Blues.
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L'avenir du groupe de direction et de la fonction de capitaine
Bien que Fernandez ait souvent assumé le rôle de capitaine en l'absence de Reece James, les responsables de Chelsea ont précisé qu'il n'avait jamais été officiellement nommé seul vice-capitaine. Il fait plutôt partie d'un groupe de dirigeants plus large qui comprend Moises Caicedo et Cole Palmer. Selon The Guardian, le club le considère comme une figure « alpha » dont l'autorité naturelle fait de lui un candidat naturel pour ce poste une fois sa réintégration achevée. La direction a estimé qu'il fallait prendre position après que le joueur de 25 ans eut exprimé son admiration pour le mode de vie madrilène et les anciennes stars du Real. Ces déclarations publiques ont été jugées contre-productives par les directeurs sportifs, d'autant plus qu'elles s'accompagnaient de critiques concernant le départ de l'ancien entraîneur Enzo Maresca.
Une demande de transfert et un prix exorbitant
La situation reste toutefois instable, car selon des informations en provenance d'Espagne, le joueur serait loin d'avoir trouvé sa place. D'après El Chiringuito, Fernández s'apprêterait à déposer une demande officielle de transfert afin de forcer son départ vers le Real cet été. Cependant, son contrat courant courant jusqu'en 2032, Chelsea n'est pas pressé de le vendre et aurait fixé un prix exorbitant de 130 millions de livres sterling (175 millions de dollars) pour le milieu de terrain afin de dissuader les prétendants potentiels.
- AFP
Le soutien de l'équipe et la voie à suivre
Malgré les tensions au sommet, Fernandez bénéficie toujours du soutien de ses coéquipiers. Des figures de proue du vestiaire auraient fait pression sur Rosenior pour qu’il lève la suspension avant le match contre Manchester City, considérant l’Argentin comme un élément essentiel de leur dispositif tactique. Bien que cette requête n’ait pas abouti à un retour immédiat, le club suit de près sa réaction face à cette sanction. La priorité de Chelsea est désormais de s'assurer que Fernandez reste concentré sur le terrain alors que le club vise une place en Ligue des champions et la gloire en FA Cup. À l'approche d'une demi-finale cruciale contre Leeds United, les Blues espèrent que cette période de discipline interne servira de nouveau départ pour un joueur qui reste l'un des atouts les plus talentueux de la Premier League.