La porte reste ouverte pour Mauricio Pochettino ! Tottenham conclut un accord provisoire avec Igor Tudor, sans option pour que l'ancien entraîneur de la Juventus devienne entraîneur permanent
Une solution provisoire permet de maintenir les options estivales
Tottenham a pris une décision radicale pour mettre fin à sa chute vertigineuse au classement de la Premier League en concluant un accord verbal avec Tudor. Après le licenciement de Thomas Frank mercredi, la direction du club a identifié le Croate comme le candidat idéal pour stabiliser la situation à court terme.
Cependant, dans une décision qui intriguera les supporters, l'accord avec l'entraîneur de 47 ans est strictement provisoire. Selon certaines informations, le contrat de Tudor courra jusqu'à l'été et, fait important, ne comprend pas d'option permettant de le nommer définitivement. Cette stratégie, menée par le directeur général Vinai Venkatesham et le directeur technique Johan Lange, suggère que les Spurs gardent leurs cartouches pour une nomination importante pendant l'intersaison. En recourant à une solution temporaire sans engagement à long terme, le club du nord de Londres s'est effectivement laissé la possibilité de revenir vers un plus large éventail de candidats en juin.
L'ancien entraîneur des Spurs, Pochettino, devrait figurer sur cette liste, malgré son engagement estival avec les États-Unis lors de la Coupe du monde. L'Argentin a exprimé à plusieurs reprises son amour pour le club londonien depuis son départ et l'a fait une nouvelle fois récemment en critiquant ses ambitions. Il a même été rapporté cette semaine qu'il était l'homme que le conseil d'administration souhaitait nommer comme entraîneur permanent, mais qu'il faudrait attendre la fin de l'été pour le faire revenir dans la capitale anglaise.
Tudor chargé de sauver une campagne désastreuse
La mission confiée à l'ancien entraîneur de la Juventus et de Marseille est claire : sauver la saison. Tudor arrive dans un club en crise, Tottenham occupant actuellement la 16e place de la Premier League. Le mandat désastreux de Frank a laissé les Lilywhites à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation, une réalité qui semblait impensable au début de la saison.
Tudor est réputé pour sa capacité à avoir un impact immédiat, une qualité que Venkatesham et Lange espèrent désespérément voir reproduite dans le nord de Londres. L'entraîneur croate est connu pour son approche pragmatique et son style très intense, des qualités qui ont cruellement manqué aux Spurs, qui n'ont remporté aucun de leurs huit derniers matchs de championnat. Si les résultats nationaux sont catastrophiques, Tudor hérite également d'un étrange paradoxe : malgré la lutte contre la relégation, il mènera le club en huitièmes de finale de la Ligue des champions, offrant une lueur d'espoir dans une saison autrement morose.
Le baptême du feu du derby du nord de Londres attend
Il n'y aura pas de période de grâce pour le nouveau manager intérimaire. Dans un revirement de situation que seul le football peut écrire, le premier match de Tudor sur le banc sera le derby du nord de Londres contre son rival Arsenal le week-end prochain. C'est un baptême du feu ultime, mais aussi une occasion unique de conquérir instantanément des supporters désabusés.
Le temps de préparation sera minime, mais l'expérience de Tudor dans de grands clubs tels que Galatasaray, Marseille et la Juventus devrait lui être très utile dans l'ambiance bouillante d'un derby. Les joueurs devront immédiatement adhérer à ses méthodes s'ils veulent sauver leur fierté face aux Gunners. Le licenciement de Frank est intervenu après une défaite 2-1 à domicile contre Newcastle, et l'équipe aura besoin d'un regain de confiance avant d'affronter ses rivaux locaux.
De la désespérance à la Juventus à la mission de sauvetage en Premier League
Tudor arrive avec quelque chose à prouver. L'ancien défenseur est sans emploi depuis octobre, date à laquelle il a été limogé par la Juventus après seulement sept mois à la tête de l'équipe. Son passage à Turin s'est terminé sur une note amère, la Vieille Dame occupant la huitième place de la Serie A après une série de huit matchs sans victoire, un bilan qui reflète étrangement celui qui a coûté son poste à Frank chez les Spurs.
Cependant, son parcours d'entraîneur ne se résume pas à ce bref passage. Après une carrière de joueur qui l'a vu remporter deux titres de Serie A avec la Juve, il a fait ses armes en tant qu'entraîneur du Hajduk Split, du PAOK et de l'Udinese, avant de réaliser des performances impressionnantes à Hellas Vérone et à Marseille.
