À 25 ans, il est l'un des piliers de la défense des Gunners et a contribué au titre historique de Premier League remporté la saison dernière par l'équipe de Mikel Arteta.

Dans une interview accordée à Sportscasting, Desailly a clairement indiqué qu’il considérait le Bernabéu comme la prochaine destination logique pour son compatriote. « Oui, oui. Je m’attends à ce que William Saliba porte un jour les couleurs du Real Madrid », a déclaré Desailly. « Il est sous contrat avec Arsenal pour les quatre prochaines années, je crois. Mais il est jeune, alors pourquoi pas ? La porte est ouverte, et tous les meilleurs joueurs veulent jouer pour le Real Madrid à un moment ou à un autre de leur carrière. La porte est ouverte. Mais pas maintenant. Pas maintenant. C’est le meilleur défenseur central, donc c’est comme ça pour l’instant. »