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« La porte est ouverte » : William Saliba, défenseur d’Arsenal, est pressenti pour rejoindre le Real Madrid, selon une légende du football français
Desailly livre son pronostic pour Madrid
À 25 ans, il est l'un des piliers de la défense des Gunners et a contribué au titre historique de Premier League remporté la saison dernière par l'équipe de Mikel Arteta.
Dans une interview accordée à Sportscasting, Desailly a clairement indiqué qu’il considérait le Bernabéu comme la prochaine destination logique pour son compatriote. « Oui, oui. Je m’attends à ce que William Saliba porte un jour les couleurs du Real Madrid », a déclaré Desailly. « Il est sous contrat avec Arsenal pour les quatre prochaines années, je crois. Mais il est jeune, alors pourquoi pas ? La porte est ouverte, et tous les meilleurs joueurs veulent jouer pour le Real Madrid à un moment ou à un autre de leur carrière. La porte est ouverte. Mais pas maintenant. Pas maintenant. C’est le meilleur défenseur central, donc c’est comme ça pour l’instant. »
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Saliba vs. Van Dijk
Desailly, ancien capitaine de Chelsea, a été invité à classer les meilleurs défenseurs centraux du football mondial et a désigné Saliba comme le joueur le plus remarquable, le plaçant même devant l’icône de Liverpool, Virgil van Dijk. Le Français a fait remarquer que, même si Van Dijk reste un joueur de haut niveau, il a montré des signes de faiblesse ces dernières saisons.
« Pour moi, le meilleur défenseur central du monde n’est pas Virgil van Dijk », a expliqué Desailly. « Il a son niveau, c’est un excellent défenseur, aucun doute là-dessus. Mais par moments, il a montré des signes de faiblesse. C’est sans doute aussi dû à sa blessure passée ; dans les situations de un contre un, il n’est plus aussi exceptionnel qu’avant, même s’il reste un excellent joueur. »
Saliba devance ses rivaux au classement
Desailly a poussé son analyse plus loin en relativisant le niveau des défenseurs centraux de plusieurs grands clubs européens par rapport à celui de Saliba. Le champion du monde 1998 affirme qu’aucun joueur évoluant actuellement à Manchester United, Chelsea, l’Inter Milan ou l’AC Milan ne fait preuve de la même régularité ni de la même efficacité défensive que le Français.
« Je placerais William Saliba dans cette catégorie ; même s’il a quelques problèmes de dos, je pense qu’il fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde », a déclaré Desailly. « Saliba est sans aucun doute l’un des meilleurs. Gabriel n’est là que grâce à Saliba – donc Gabriel, non, il n’entre pas en ligne de compte. Qui d’autre peut-on citer ? À Manchester United, il n’y a rien. À Chelsea, ce n’est pas de ce niveau. L’Inter et l’AC Milan non plus. »
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De nouveaux défenseurs pour le Real Madrid
Madrid avait déjà été pressenti pour recruter Saliba avant que le défenseur central français ne prolonge son contrat avec Arsenal l’année dernière. Aujourd’hui, les Merengues ont réussi à s’attacher les services d’un autre défenseur français, en finalisant le transfert d’Ibrahima Konaté, arrivé libre de tout contrat après l’expiration de son contrat avec Liverpool. Malgré l’arrivée de Konaté, le club reste activement à la recherche d’un autre défenseur central d’élite, et s’intéresserait notamment à Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund.
Parallèlement à l’arrivée de Konaté, le club de José Mourinho a réalisé un double coup en vue de la nouvelle saison. La direction du Bernabéu a d’abord attiré Bernardo Silva, libre après son départ de Manchester City, avant de finaliser un transfert spectaculaire de 55 millions d’euros pour s’offrir le latéral gauche Marc Cucurella, en provenance de Chelsea.