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La police ouvre une enquête après l’altercation entre le défenseur de Cardiff City Krystian Bielik et un supporter de Portsmouth
La police enquête sur l’altercation à Fratton Park
La police du Hampshire enquête activement sur un incident survenu lors de la victoire 2-0 de Portsmouth contre Cardiff City en Championship samedi, selon un reportage de la BBC.
Le match a été interrompu à la 70e minute lorsque Bielik a tenté de récupérer le ballon dans la foule locale. Des images vidéo circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer Bielik attrapant un adolescent au niveau du cou ou du haut du corps. En représailles, le supporter a apparemment giflé Bielik avant d’être escorté hors du stade par les stadiers aux côtés de sa famille. Un autre fan, qui a lancé un ballon sur Perry Ng, a également été expulsé.
Déclarations officielles des autorités et des clubs
La police du Hampshire a confirmé son implication immédiatement après le match. « Nous pouvons confirmer que nous enquêtons sur un incident au cours duquel un adolescent aurait été victime de voies de fait simples pendant le match de football à Fratton Park. Nos investigations sont toujours en cours », a déclaré un porte-parole de la police.
Portsmouth a également ouvert sa propre enquête interne sur l'affaire. Le club a publié un communiqué ainsi rédigé : « Portsmouth Football Club a connaissance des inquiétudes des supporters concernant l'incident impliquant un jeune fan et un joueur adverse lors du match d'hier à Fratton Park. Comme il s'agit toujours d'une question de protection et qu'elle fait actuellement l'objet d'une enquête à la fois du club et de la police, il serait inapproprié de commenter davantage les circonstances à ce stade. »
Les entraîneurs réagissent à l’altercation sur la ligne de touche
Après le match, l’entraîneur principal de Portsmouth, John Mousinho, a présenté ses excuses aux joueurs de Cardiff City pour le comportement du public local. À l’inverse, l’entraîneur principal de Cardiff, Brian Barry-Murphy, a défendu son joueur, affirmant que Bielik « a été giflé au visage » lors des scènes chaotiques sur la ligne de touche. Cardiff City a également publié un bref communiqué dans lequel le club se dit satisfait de la manière dont l’arbitre a géré les suites immédiates de l’incident sur le terrain. Le club a déclaré : « Nous sommes satisfaits de la manière dont les officiels du match ont géré la situation pendant la rencontre, alors qu’ils en avaient une vue complète. La protection des joueurs sera toujours d’une importance primordiale pour nous. »
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Que va-t-il se passer ensuite pour Bielik ?
La Fédération anglaise de football examinera les détails fournis dans le rapport officiel de l’arbitre sur le match. Sur la base de ces éléments et de l’enquête de police en cours, la FA décidera si Bielik ou les clubs feront l’objet de mesures disciplinaires. Pendant ce temps, Portsmouth et Cardiff City attendront la conclusion de l’enquête de police avant de faire toute nouvelle déclaration publique.
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