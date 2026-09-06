La police ouvre une enquête après l’altercation entre le défenseur de Cardiff City Krystian Bielik et un supporter de Portsmouth

La police du Hampshire enquête activement sur un incident survenu lors de la victoire 2-0 de Portsmouth contre Cardiff City en Championship samedi, selon un reportage de la BBC.

Le match a été interrompu à la 70e minute lorsque Bielik a tenté de récupérer le ballon dans la foule locale. Des images vidéo circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer Bielik attrapant un adolescent au niveau du cou ou du haut du corps. En représailles, le supporter a apparemment giflé Bielik avant d’être escorté hors du stade par les stadiers aux côtés de sa famille. Un autre fan, qui a lancé un ballon sur Perry Ng, a également été expulsé.