La police enquête sur les allégations de Thierno Barry, joueur vedette d'Everton, selon lesquelles des amis auraient été agressés dans le secteur réservé aux supporters visiteurs lors de la défaite en Premier League contre Arsenal

La star de 23 ans a fait part de son indignation à la suite d'un incident troublant survenu samedi lors de la défaite 2-0 d'Everton face à Arsenal. L'attaquant, qui est entré en jeu à la 69e minute, s'est servi de son compte Instagram personnel pour dénoncer une bagarre qui a éclaté dans le secteur réservé aux supporters visiteurs, affirmant que ses propres amis avaient été pris pour cible par une petite minorité de supporters.

En légende d'une vidéo de l'altercation, Barry a écrit : « Ce genre de comportement est inacceptable dans un stade. J'amène mes amis pour profiter d'un match, et tout est gâché par quelques personnes stupides. Le football devrait être un lieu où chacun se sent en sécurité et respecté. Ce genre d'attitude n'a pas sa place dans ce sport et n'est tout simplement pas toléré dans le football. Mes amis et les personnes qui ont été agressées ont dû être escortés par le personnel de sécurité du club d'Arsenal ainsi que par la police, par crainte de représailles de la part de nos supporters. »