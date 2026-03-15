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La police enquête sur les allégations de Thierno Barry, joueur vedette d'Everton, selon lesquelles des amis auraient été agressés dans le secteur réservé aux supporters visiteurs lors de la défaite en Premier League contre Arsenal
Barry dénonce la violence « inacceptable » dans les stades
La star de 23 ans a fait part de son indignation à la suite d'un incident troublant survenu samedi lors de la défaite 2-0 d'Everton face à Arsenal. L'attaquant, qui est entré en jeu à la 69e minute, s'est servi de son compte Instagram personnel pour dénoncer une bagarre qui a éclaté dans le secteur réservé aux supporters visiteurs, affirmant que ses propres amis avaient été pris pour cible par une petite minorité de supporters.
En légende d'une vidéo de l'altercation, Barry a écrit : « Ce genre de comportement est inacceptable dans un stade. J'amène mes amis pour profiter d'un match, et tout est gâché par quelques personnes stupides. Le football devrait être un lieu où chacun se sent en sécurité et respecté. Ce genre d'attitude n'a pas sa place dans ce sport et n'est tout simplement pas toléré dans le football. Mes amis et les personnes qui ont été agressées ont dû être escortés par le personnel de sécurité du club d'Arsenal ainsi que par la police, par crainte de représailles de la part de nos supporters. »
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Les autorités ouvrent une enquête conjointe sur la bagarre survenue à bord d'un vol Emirates
La police a confirmé qu'elle enquêtait désormais sur cette affaire après que des images ont commencé à circuler largement sur les réseaux sociaux. L'enquête sera menée conjointement par les agents locaux du Merseyside et la police métropolitaine afin d'identifier les responsables de ces troubles.
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le compte dédié à Everton de la police du Merseyside a confirmé : « Nous avons pris connaissance des vidéos circulant en ligne montrant une altercation dans le secteur réservé aux supporters visiteurs vers la fin du match #ARSEVE. Nous collaborons avec la police métropolitaine pour mener l'enquête. »
Everton s'engage à prendre les mesures qui s'imposent
La direction du Hill Dickinson Stadium a réagi rapidement à ces allégations, promettant un examen approfondi des circonstances entourant cet incident. Le club a toujours été fier de ses supporters en déplacement, mais a clairement indiqué que les scènes observées à l'Emirates Stadium ne reflètent pas les valeurs de cette institution de Merseyside ni celles de ses supporters.
Selon ESPN, un communiqué officiel d'Everton indique : « L'Everton Football Club a pris connaissance d'un incident impliquant des supporters dans la tribune visiteurs de l'Emirates Stadium et examinera les circonstances qui l'entourent.
Tout comportement violent ou perturbateur est totalement inacceptable et n'a pas sa place dans le football. Il ne reflète pas le soutien passionné et loyal dont bénéficie Everton, tant à domicile qu'à l'extérieur. Le club collaborera avec les autorités compétentes pour établir les faits et prendre toutes les mesures appropriées. »
- AFP
Appel à témoins : la police recherche des informations
L'enquête se concentre désormais sur la collecte de témoignages auprès des personnes qui se trouvaient dans le secteur réservé aux supporters visiteurs pendant les dernières minutes du match. Les autorités invitent tous les supporters ayant filmé l'incident ou ayant été témoins du début précis de l'altercation à se manifester afin de contribuer à l'enquête en cours.
Le communiqué du club s'est conclu en invitant les témoins à se présenter à la police : « Toute personne ayant été témoin ou impliquée dans l'incident est priée de contacter la police du Merseyside via X @MerPolCC en mentionnant la référence 26000206746. » Cet incident a assombri un après-midi difficile pour Everton sur le terrain, à l'issue d'un match où la magie de Max Dowman a permis à Arsenal de remporter les trois points.
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