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La police enquête sur des « niveaux de violence inacceptables » après le titre remporté par le Celtic, plusieurs agents ayant été blessés et les joueurs des Hearts se retrouvant dans une situation « préoccupante »
Des incidents ont émaillé les célébrations du titre à Glasgow.
La police écossaise réclame des « discussions urgentes » avec les instances du football et les autorités locales après que plusieurs agents ont été blessés alors qu’ils tentaient de gérer la foule dans le quartier de Trongate, à Glasgow. Samedi après-midi, environ 3 000 supporters du Celtic s’étaient rassemblés dans le centre-ville pour célébrer le récent titre de champion d’Écosse du club, mais l’ambiance s’est dégradée au fil de la soirée.
Des bouteilles en verre et divers projectiles ont été lancés contre les forces de l’ordre intervenant lors d’une urgence médicale. Le commissaire adjoint Mark Sutherland a exprimé son vif mécontentement et déclaré : « Des discussions urgentes avec le Celtic, l’ensemble des instances du football écossais et d’autres parties prenantes, dont le conseil municipal de Glasgow, sont nécessaires pour améliorer la sécurité publique, réduire les perturbations et empêcher que cela ne se reproduise. »
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La police condamne fermement les agressions dont sont victimes ses agents.
L'ampleur des troubles a provoqué une réaction ferme des forces de l'ordre, qui assurent que les comportements antisociaux survenus après la victoire 3-1 du Celtic Park ne seront pas tolérés. Un important dispositif avait été déployé dans le quartier de Trongate, où des fermetures de routes étaient déjà en place, mais la situation a empiré malgré la forte présence policière et les préparatifs.
« Une fois de plus, nous avons été témoins de niveaux inacceptables de violence et de comportements antisociaux, et ce sont les agents de la Police d’Écosse qui ont dû en subir les conséquences », a ajouté M. Sutherland. « Se faire agresser ne fait pas partie de leur travail et, malheureusement, plusieurs d’entre eux ont été blessés. Les niveaux de comportement criminel observés, en particulier l’hostilité dirigée envers nos agents, sont tout simplement inacceptables et ne peuvent être tolérés. Les personnes impliquées doivent savoir sans l’ombre d’un doute qu’elles seront identifiées et arrêtées. »
Les joueurs de Hearts ont été entraînés dans le chaos provoqué par un envahissement de terrain.
Les incidents n’ont pas été confinés au centre-ville : la rencontre s’est conclue dans le « chaos » après une invasion massive de la pelouse du Celtic Park. Alors que l’équipe de Martin O’Neill assurait mathématiquement le titre, des milliers de supporters ont franchisé le périmètre de sécurité, contraignant les joueurs et le staff des Hearts à une évacuation précipitée, des images aussitôt condamnées par les observateurs.
Dans un communiqué publié après la rencontre, Hearts a vivement réagi aux informations selon lesquelles son staff aurait été pris pour cible durant la mêlée. Le club édimbourgeois a déclaré : « Les informations faisant état de graves agressions physiques et verbales à l’encontre de nos joueurs et de notre staff, tant sur le terrain qu’ailleurs, sont profondément troublantes. Nous menons une enquête approfondie et sommes en contact avec la police écossaise. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour l’instant, si ce n’est pour dire qu’il est tout à fait inacceptable que nos joueurs et notre staff aient été placés dans une telle situation. »
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Appel à une réforme urgente des procédures d’enregistrement foncier
Au lendemain des célébrations, les rues de Glasgow étaient jonchées de détritus vert et blanc, mais l’attention se porte surtout sur les défaillances de sécurité qui ont laissé la situation dégénérer. La police écossaise avait déjà reproché au Celtic de ne pas avoir prévu de dispositif spécifique pour une célébration officielle, entraînant un rassemblement spontané et mal contrôlé dans le quartier de Trongate.
Dans un communiqué officiel publié à l’issue de la rencontre, le club a reconnu : « L’envahissement de la pelouse a entraîné un dénouement chaotique ; personne ne savait même si la rencontre était allée à son terme. » Par ailleurs, la police écossaise a confirmé qu’elle collaborait directement avec Hearts pour déterminer si des joueurs précis ont été agressés durant les derniers instants à Parkhead, tandis que les retombées de la victoire en titre continuent d’occulter l’exploit sportif.