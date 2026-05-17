La police enquête sur des « niveaux de violence inacceptables » après le titre remporté par le Celtic, plusieurs agents ayant été blessés et les joueurs des Hearts se retrouvant dans une situation « préoccupante »

La police écossaise réclame des « discussions urgentes » avec les instances du football et les autorités locales après que plusieurs agents ont été blessés alors qu’ils tentaient de gérer la foule dans le quartier de Trongate, à Glasgow. Samedi après-midi, environ 3 000 supporters du Celtic s’étaient rassemblés dans le centre-ville pour célébrer le récent titre de champion d’Écosse du club, mais l’ambiance s’est dégradée au fil de la soirée.

Des bouteilles en verre et divers projectiles ont été lancés contre les forces de l’ordre intervenant lors d’une urgence médicale. Le commissaire adjoint Mark Sutherland a exprimé son vif mécontentement et déclaré : « Des discussions urgentes avec le Celtic, l’ensemble des instances du football écossais et d’autres parties prenantes, dont le conseil municipal de Glasgow, sont nécessaires pour améliorer la sécurité publique, réduire les perturbations et empêcher que cela ne se reproduise. »