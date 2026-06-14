Les autorités du Missouri ont réagi promptement après la grave faille de sécurité qui a failli perturber les préparatifs de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. Mustafa Salik et Erfan Kamal ont été inculpés de recel, un délit de classe D, après qu’un camion a été pris pour cible alors qu’il transportait du matériel de la Floride à Kansas City. Selon KSHB, les deux hommes étaient des chauffeurs employés par la société chargée d’acheminer l’équipement des Three Lions.

La procureure du comté de Jackson, Melesa Johnson, a confirmé les poursuites, déclarant : « Le comté de Jackson ne tolérera aucune activité criminelle visant les visiteurs de la Coupe du monde, y compris les équipes internationales venues ici pour participer à la compétition. Nous remercions le département de police de Kansas City et nos avocats de garde pour leur réactivité à enquêter sur cet incident et à engager immédiatement des poursuites. Notre bureau s’engage à faire en sorte que ces individus répondent de leurs actes. » Le maire de Kansas City, Quinton Lucas, a également salué la conclusion d’une enquête qui s’est étendue sur plusieurs États.