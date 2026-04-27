La police métropolitaine a annoncé que seize supporters de Leeds United avaient été signalés en vue de poursuites judiciaires, après avoir entonné des chants homophobes lors de la demi-finale de la FA Cup à Wembley. Le match a été terni par des témoignages faisant état d’insultes discriminatoires à l’intérieur et aux abords du stade.

Un porte-parole de la Metropolitan Police a déclaré : « La demi-finale de la FA Cup de dimanche entre Leeds et Chelsea à Wembley s’est déroulée sans incident majeur. Quatorze personnes ont été interpellées à l’intérieur ou aux abords du stade pour des infractions telles que violences volontaires avec blessures graves, violences volontaires avec blessures légères, rixes, agressions sur un secouriste, violences sans blessures et intrusion dans une zone réservée. Dix-huit autres personnes n’ont pas été interpellées mais feront l’objet d’un signalement en vue de poursuites pour d’autres infractions. Seize d’entre elles sont des supporters de Leeds qui ont été vus et entendus en train de scander des chants homophobes. »