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La police confirme que seize supporters de Leeds sont actuellement visés par une procédure préalable à des poursuites judiciaires, après avoir entonné des chants homophobes lors du match de Coupe d’Angleterre contre Chelsea
La police métropolitaine est intervenue après des incidents survenus à Wembley.
La police métropolitaine a annoncé que seize supporters de Leeds United avaient été signalés en vue de poursuites judiciaires, après avoir entonné des chants homophobes lors de la demi-finale de la FA Cup à Wembley. Le match a été terni par des témoignages faisant état d’insultes discriminatoires à l’intérieur et aux abords du stade.
Un porte-parole de la Metropolitan Police a déclaré : « La demi-finale de la FA Cup de dimanche entre Leeds et Chelsea à Wembley s’est déroulée sans incident majeur. Quatorze personnes ont été interpellées à l’intérieur ou aux abords du stade pour des infractions telles que violences volontaires avec blessures graves, violences volontaires avec blessures légères, rixes, agressions sur un secouriste, violences sans blessures et intrusion dans une zone réservée. Dix-huit autres personnes n’ont pas été interpellées mais feront l’objet d’un signalement en vue de poursuites pour d’autres infractions. Seize d’entre elles sont des supporters de Leeds qui ont été vus et entendus en train de scander des chants homophobes. »
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La répression judiciaire des insultes homophobes
Cette vigilance accrue à l’égard des chants homophobes fait suite à la décision, prise en 2022 par le Crown Prosecution Service (CPS), de considérer le chant « rent boy » comme une insulte homophobe, régulièrement proféré à l’encontre des joueurs et des supporters de Chelsea depuis des années. Cette qualification entraîne des poursuites pour infraction de haine à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir utilisé cette expression, une ligne de conduite que les autorités appliquent désormais fermement lors des grands événements sportifs à travers le Royaume-Uni.
Le club répond aux ignobles moqueries visant Savile
Outre les interpellations pour des propos homophobes, la rencontre a été souillée par des chants évoquant Jimmy Savile, délinquant sexuel décédé. Leeds United a fermement condamné ces moqueries, régulièrement proférées par les fans adverses à l’encontre de ses propres supporters, tout en désapprouvant les réponses de ses partisans.
Un porte-parole du club a déclaré à The Athletic : « Nos supporters subissent ces quolibets vomitifs à chaque rencontre, et cela n’a pas sa place dans le football moderne ; c’est une insulte aux victimes de Jimmy Savile. Nous désapprouvons également les chants de représailles de nos propres fans. » Leeds United demande que de telles références soient officiellement considérées comme des « chants tragiques » afin de permettre des sanctions plus sévères.
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Les incidents sur la pelouse exacerbent la tension qui règne à Wembley.
L’ambiance à Wembley était déjà électrique en raison des incidents survenus sur la pelouse, notamment une décision arbitrale très controversée lorsque Dominic Calvert-Lewin a semblé tirer les cheveux de Marc Cucurella sans pour autant recevoir de carton rouge. La rencontre, déjà musclée, associée à la rivalité historique entre les deux camps de supporters, a maintenu une atmosphère explosive devant plus de 82 000 spectateurs.
Chelsea l’a finalement emporté 1-0 grâce à une tête d’Enzo Fernández, et se qualifie pour la finale contre Manchester City le 16 mai. En perspective de cet ultime rendez-vous, la FA et les forces de police locales devraient maintenir une politique de tolérance zéro à l’égard des chants discriminatoires qui ont terni cette demi-finale.