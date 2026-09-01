La police brésilienne perquisitionne le domicile d’un footballeur de première division dans le cadre d’une vaste enquête sur un trafic de drogue et d’armes

La police de l’État d’Espírito Santo a exposé l’objectif principal des perquisitions dans un communiqué : « Ces investigations visent à recueillir des éléments afin d’élucider des crimes et de démanteler la structure criminelle faisant l’objet de l’enquête. » L’enquête, menée dans plusieurs États, se concentre sur la mise au jour de liens présumés entre des figures du sport professionnel et des réseaux de trafic organisés. Correa a quitté le centre d’entraînement sans répondre aux questions des journalistes.