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Olimpia v Vasco da Gama - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

La police brésilienne perquisitionne le domicile d’un footballeur de première division dans le cadre d’une vaste enquête sur un trafic de drogue et d’armes

David
Vasco da Gama
Serie A

La police brésilienne a exécuté des mandats de perquisition au domicile et au centre d’entraînement de l’attaquant de Vasco da Gama David Correa dans le cadre d’une vaste enquête sur un trafic de drogue et d’armes. Cette opération coordonnée entre plusieurs États a mobilisé environ 100 agents, les autorités enquêtant sur des liens présumés entre des sportifs professionnels et le crime organisé.

  • Opération policière interétatique lancée

    La police a mené des perquisitions au domicile de Correa, dans le quartier huppé de Barra da Tijuca, ainsi qu'au centre d'entraînement de Vasco à Rio de Janeiro. Selon un rapport de l'Associated Press, l'opération d'envergure baptisée « the troop » a mobilisé environ 100 agents pour exécuter quatre mandats d'arrêt et 15 mandats de perquisition. Aux côtés de l'attaquant de 30 ans, l'arrière droit de Vila Nova Hayner Cordeiro fait lui aussi l'objet d'une enquête.

    • Publicité
  • imago-sport-1044009177.jpgZUMA Press Wire

    Les autorités ciblent un réseau criminel

    La police de l’État d’Espírito Santo a exposé l’objectif principal des perquisitions dans un communiqué : « Ces investigations visent à recueillir des éléments afin d’élucider des crimes et de démanteler la structure criminelle faisant l’objet de l’enquête. » L’enquête, menée dans plusieurs États, se concentre sur la mise au jour de liens présumés entre des figures du sport professionnel et des réseaux de trafic organisés. Correa a quitté le centre d’entraînement sans répondre aux questions des journalistes.

  • Le club promet une coopération totale

    Vasco a confirmé son engagement total à aider les forces de l’ordre dans la procédure judiciaire en cours. Lors d’une conférence de presse, le directeur du club, Admar Lopes, a confirmé que la direction « coopère avec les autorités ». Lopes a ajouté que l’attaquant « continuera à s’entraîner normalement dans les prochains jours et sera disponible pour les matches », dans l’attente de l’issue officielle de l’enquête.

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  • imago-sport-1074825824.jpgAction Plus

    L’attaquant reste disponible pour le match

    Correa a inscrit le troisième but décisif lors de la victoire 3-1 de Vasco contre Cruzeiro samedi, mettant fin à une série de huit matches sans victoire dans l'élite brésilienne. Auteur de 21 apparitions en championnat cette saison, l'attaquant reste disponible pour les prochaines rencontres nationales. Cependant, de nouveaux développements juridiques de la part de la police d'Espirito Santo et de Rio de Janeiro détermineront son avenir à long terme.

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