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La police a arrêté un homme de 63 ans soupçonné d'agression à caractère raciste ; deux stars de Brentford se sont retrouvées « ensanglantées » après être intervenues lors de l'attaque
La police confirme l'arrestation
Selon le Telegraph, un homme de 63 ans a été placé en garde à vue à la suite d'une enquête sur une violente altercation survenue sur Queen’s Road, à Richmond.
La police métropolitaine a confirmé mardi que l'individu avait été arrêté pour agression simple, tentative de dégradation de biens et atteinte à l'ordre public à caractère raciste. Il a depuis été libéré sous caution tandis que l'enquête se poursuit.
Les autorités ont également identifié une deuxième victime présumée qui aurait été victime d'insultes à caractère raciste au cours de la même période.
L'enquête a été ouverte après que la police a été appelée sur les lieux vers 2 heures du matin dimanche, peu après le retour à Londres de l'équipe de Brentford à l'issue de son match de première division contre Leeds United.
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Les stars de Brentford saluées pour leur courage
Les deux joueurs de l'équipe première, dont l'identité n'a pas été révélée, auraient été témoins de l'agression et seraient intervenus. Au péril de leur propre sécurité, ils se sont précipités pour venir en aide à un homme pris pour cible lors de ce qui a été décrit comme une altercation à caractère raciste. Si leur intervention a permis d'éviter que la victime principale ne subisse d'autres blessures, les joueurs se sont retrouvés ensanglantés à la suite de la bagarre qui s'en est suivie.
Heureusement, aucun des deux joueurs n'a subi de blessures suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation ou un traitement médical de longue durée. Selon les informations disponibles, les deux hommes seraient « en parfaite santé » après cette épreuve.
Les joueurs se trouvaient à Londres à cette heure-là car l'équipe avait été autorisée à organiser elle-même son départ d'Elland Road, beaucoup d'entre eux se préparant à rejoindre leur sélection nationale.
Les Bees volent haut malgré les turbulences en dehors du terrain
Sous la houlette de Keith Andrews, Brentford s'est révélé être la révélation de cette saison de Premier League. Alors que de nombreux experts les voyaient se battre pour éviter la relégation en début de saison, les Bees sont désormais bien placés dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
Ils ne sont actuellement qu'à deux points de Chelsea, sixième, et à trois points de Liverpool, cinquième.
Le match nul et vierge à Elland Road ce week-end a été considéré comme un résultat positif, permettant à l'équipe de maintenir son élan alors que ses rivaux perdaient des points.
La rapide remontée du club au classement en a fait un véritable prétendant européen, et une fin de saison réussie représenterait un exploit historique pour le club de l'ouest londonien.
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Quelle est la prochaine étape pour Brentford ?
Brentford fera son retour en Premier League le 11 avril, lorsqu'il accueillera Everton au Gtech Community Stadium.
Par la suite, un calendrier chargé l'attend, avec notamment un match décisif contre Manchester United qui pourrait s'avérer crucial dans sa quête d'une qualification pour les compétitions européennes pour la saison 2026-2027.