La police a arrêté un homme de 63 ans soupçonné d'agression à caractère raciste ; deux stars de Brentford se sont retrouvées « ensanglantées » après être intervenues lors de l'attaque

Selon le Telegraph, un homme de 63 ans a été placé en garde à vue à la suite d'une enquête sur une violente altercation survenue sur Queen’s Road, à Richmond.

La police métropolitaine a confirmé mardi que l'individu avait été arrêté pour agression simple, tentative de dégradation de biens et atteinte à l'ordre public à caractère raciste. Il a depuis été libéré sous caution tandis que l'enquête se poursuit.

Les autorités ont également identifié une deuxième victime présumée qui aurait été victime d'insultes à caractère raciste au cours de la même période.

L'enquête a été ouverte après que la police a été appelée sur les lieux vers 2 heures du matin dimanche, peu après le retour à Londres de l'équipe de Brentford à l'issue de son match de première division contre Leeds United.