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La police a arrêté un homme de 45 ans pour avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Lutsharel Geertruida, joueuse de Sunderland, lors d'un match contre Newcastle
La police confirme que le suspect est en garde à vue
Selon le Daily Mail, un développement important est survenu à la suite des scènes troublantes qui se sont déroulées à St James' Park le mois dernier. Les autorités ont confirmé qu'un suspect originaire de la région de Gateshead avait été placé en garde à vue le 31 mars. Cet homme de 45 ans a été arrêté, soupçonné d'avoir commis une infraction à l'ordre public à caractère raciste à l'encontre de Geertruida. La police l'a depuis remis en liberté sous caution tandis que l'enquête se poursuit. Le match, l'un des derbies les plus intenses du football anglais, a été assombri lorsque la joueuse a signalé aux arbitres une insulte provenant des tribunes locales.
- AFP
L'arbitre déclenche le protocole anti-discrimination
L'arbitre Anthony Taylor a été contraint d'interrompre le match pendant trois minutes après que les insultes ont été signalées, en respectant scrupuleusement les procédures établies. Pendant cette interruption, Taylor s'est entretenu avec le capitaine de Newcastle, Kieran Trippier, et les deux entraîneurs près des bancs de touche, tandis que le service de sécurité du stade examinait la situation. La Premier League a réaffirmé sa position par une déclaration officielle concernant cette interruption de jeu.
« Cette décision est conforme au protocole anti-discrimination de la Premier League sur le terrain. L'incident survenu à St James’ Park fera désormais l'objet d'une enquête approfondie. Nous apportons tout notre soutien au joueur et aux deux clubs. Le racisme n'a pas sa place dans notre sport, ni nulle part dans la société. Nous continuerons à travailler avec les parties prenantes et les autorités pour garantir que nos stades soient un environnement inclusif et accueillant pour tous », a déclaré la ligue.
Sunderland et Newcastle s'unissent contre le racisme
L'entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, qui a mené son équipe à une victoire 2-1 ce jour-là, a fait part de son inquiétude après le coup de sifflet final. L'entraîneur a souligné la nécessité de mettre en place un solide réseau de soutien autour du défenseur. « J'ai parlé à Lutsharel après le match et il semblait aller bien, mais nous devons le soutenir », a déclaré Le Bris. Le joueur avait initialement informé son capitaine, Granit Xhaka, qui a ensuite alerté l'arbitre. Newcastle United s'est également montré proactif, en aidant les autorités à identifier l'individu.
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La tolérance zéro reste la priorité absolue
Cet incident a suscité une vague de condamnations, soulignant la nécessité de mettre en place des protocoles rigoureux. En interrompant le match et en consignant immédiatement l'incident, les arbitres ont permis d'engager la procédure judiciaire. Les autorités s'attachent désormais à s'assurer que les preuves recueillies grâce aux caméras de vidéosurveillance et aux témoignages sont suffisantes pour les prochaines étapes de l'enquête. Geertruida a reçu des messages de solidarité de toute la ligue, la communauté du football s'unissant contre les actes de l'individu impliqué. La police de Northumbria et la Premier League ont toutes deux réaffirmé qu'elles n'auraient de repos tant que les stades ne seraient pas sûrs et inclusifs pour tous les joueurs.