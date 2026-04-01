La police a arrêté un homme de 45 ans pour avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Lutsharel Geertruida, joueuse de Sunderland, lors d'un match contre Newcastle

L'arbitre Anthony Taylor a été contraint d'interrompre le match pendant trois minutes après que les insultes ont été signalées, en respectant scrupuleusement les procédures établies. Pendant cette interruption, Taylor s'est entretenu avec le capitaine de Newcastle, Kieran Trippier, et les deux entraîneurs près des bancs de touche, tandis que le service de sécurité du stade examinait la situation. La Premier League a réaffirmé sa position par une déclaration officielle concernant cette interruption de jeu.

« Cette décision est conforme au protocole anti-discrimination de la Premier League sur le terrain. L'incident survenu à St James’ Park fera désormais l'objet d'une enquête approfondie. Nous apportons tout notre soutien au joueur et aux deux clubs. Le racisme n'a pas sa place dans notre sport, ni nulle part dans la société. Nous continuerons à travailler avec les parties prenantes et les autorités pour garantir que nos stades soient un environnement inclusif et accueillant pour tous », a déclaré la ligue.