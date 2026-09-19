Coventry City a décroché sa première victoire en Premier League depuis 25 ans après avoir battu Nottingham Forest 1-0 samedi. Jay Dasilva a inscrit le premier but du club en championnat cette saison, lui offrant un premier succès au City Ground depuis 2004.

Avant cela, Lampard avait vu son équipe connaître un début misérable, avec quatre défaites et 10 buts encaissés face à des adversaires redoutables. Cependant, les visiteurs ont enfin pris des points, ce qui leur permet de remonter à la 18e place du classement. De son côté, Nottingham Forest a subi sa deuxième défaite dans la compétition et occupe la 12e place avec cinq points, après ne pas avoir réussi à marquer lors de ses trois premiers matches de championnat à domicile.