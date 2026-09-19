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La polémique autour de la VAR aide Coventry City à décrocher une victoire historique en Premier League contre Nottingham Forest
Coventry décroche une victoire historique contre Forest
Coventry City a décroché sa première victoire en Premier League depuis 25 ans après avoir battu Nottingham Forest 1-0 samedi. Jay Dasilva a inscrit le premier but du club en championnat cette saison, lui offrant un premier succès au City Ground depuis 2004.
Avant cela, Lampard avait vu son équipe connaître un début misérable, avec quatre défaites et 10 buts encaissés face à des adversaires redoutables. Cependant, les visiteurs ont enfin pris des points, ce qui leur permet de remonter à la 18e place du classement. De son côté, Nottingham Forest a subi sa deuxième défaite dans la compétition et occupe la 12e place avec cinq points, après ne pas avoir réussi à marquer lors de ses trois premiers matches de championnat à domicile.
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L’intervention de la VAR prive Forest d’une égalisation
La controverse a éclaté lorsque Nottingham Forest a cru avoir trouvé une égalisation cruciale, avant que l’arbitre Jarred Gillett n’annule finalement le but. Le VAR Paul Howard lui a conseillé de revoir l’action, ce qui a conduit Gillett à juger qu’Igor Jesus avait fait trébucher Caleb Yirenkyi dans la phase qui a précédé.
Cette frayeur sans conséquence a été un changement de fortune bienvenu pour Coventry, qui avait auparavant subi des défaites par un but d’écart malgré les occasions créées. Cette victoire offre un énorme boost psychologique à Lampard, qui avait précédemment déclaré après la défaite contre Brighton : « Nous avons été menés sur un moment de qualité. Bienvenue en Premier League », reconnaissant ainsi l’ampleur du saut de niveau.
Lampard mise sur la résistance physique et ses joueurs clés
Malgré leurs difficultés initiales, Coventry a montré des signes prometteurs, notamment dans son approche physique du jeu. Lampard s'est appuyé sur un effectif conçu pour s'assurer que l'équipe ne se fasse pas malmener dans cette division, avec un accent mis sur la robustesse collective et la domination aérienne.
Jack Rudoni a été au centre de leurs efforts offensifs, en créant huit occasions et en tentant cinq frappes avant cette rencontre, sans réussite. Maintenant qu'il a réussi à négocier un calendrier de début de saison extraordinairement difficile, qui comprenait des déplacements à l'Etihad Stadium et à l'Emirates Stadium, Coventry peut envisager de prendre de l'élan et de capitaliser sur ses indicateurs créatifs sous-jacents.
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Quelle est la suite pour Coventry City ?
Après leur victoire monumentale, Coventry cherchera à capitaliser sur cet élan pour remonter au classement de la Premier League après la trêve internationale. Lampard espérera que ce succès libère ses joueurs de la dure réalité de leurs premières rencontres et fasse disparaître tout syndrome de l’imposteur persistant. Coventry se déplacera le mois prochain au Tottenham Hotspur Stadium, en considérant cette affiche comme une nouvelle réelle occasion de prendre des points précieux. Tottenham n’a notamment pas encore remporté le moindre match cette saison, ce qui fait de ce duel après la trêve une opportunité cruciale pour Coventry afin d’assurer son maintien dans l’élite.
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