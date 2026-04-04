Le milieu de terrain Enzo Fernandez a été suspendu pour deux matches par le Chelsea FC à la suite de ses déclarations faites pendant la trêve internationale. Son agent, Javier Pastore, estime toutefois que cette sanction est tout à fait excessive, comme il l'a déclaré dans une interview accordée à The Athletic.
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La polémique autour d'Enzo Fernandez continue ! Après sa suspension à Chelsea, c'est désormais son agent, Javier Pastore, qui intervient
« Cette sanction est tout à fait injuste : suspendre le joueur pour deux matchs qui sont en outre absolument décisifs pour Chelsea, puisqu’il s’agit de la qualification pour la Ligue des champions et qu’il est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe », a déclaré Pastore.
Et d’ajouter : « Je trouve cela beaucoup trop sévère compte tenu de la situation actuelle de Chelsea, et il n’y a aucune raison valable ni aucune justification à cette suspension. »
Rosenior à propos de Fernandez : « Une ligne a été franchie ! »
Fernandez avait laissé planer le doute quant à son avenir à Stamford Bridge après l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Quelques jours plus tard, dans une interview accordée à la presse argentine, le joueur de 25 ans a souligné qu'il aimerait vivre à Madrid s'il venait à quitter Londres, car cette ville lui rappelle Buenos Aires.
Mais les Blues n'ont pas voulu laisser passer ces déclarations et ont alors exclu le joueur de 25 ans de l'effectif, car selon l'entraîneur Liam Rosenior, il aurait « franchi une ligne rouge pendant la trêve internationale ».
Le conseiller d'Enzo : « C'est normal qu'un Argentin dise ça »
Pour Fernandez et son conseiller, la situation est incompréhensible, mais « Enzo l'a acceptée, car c'est un joueur extrêmement professionnel qui s'investit pleinement partout où il va et respecte les décisions. Nous ne comprenons toutefois pas cette sanction, car il n'a mentionné aucun club ni déclaré vouloir quitter Chelsea. »
L'Argentin aurait simplement « mentionné la ville parce qu'on lui a demandé dans quelle ville européenne il aimerait vivre un jour, et il a répondu Madrid à cause de la langue, car elle ressemble à celle de Buenos Aires, et parce que c'est logique – il est tout à fait naturel qu'un Argentin dise cela – ainsi qu'à cause de la culture, du climat… mais à aucun moment il ne dit vouloir quitter Chelsea ou Londres. »
Chelsea avait recruté le milieu de terrain en janvier 2023 pour la somme record d’environ 121 millions d’euros auprès du Benfica de Lisbonne et lui avait immédiatement fait signer un contrat à long terme jusqu’en 2032. Fernandez avait été désigné meilleur jeune joueur du tournoi lors de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Enzo Fernandez : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Premier League
30
8
3
Ligue des champions
10
3
2
Coupe d'Angleterre
2
1
1
EFL Cup
4
-
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