Pour Fernandez et son conseiller, la situation est incompréhensible, mais « Enzo l'a acceptée, car c'est un joueur extrêmement professionnel qui s'investit pleinement partout où il va et respecte les décisions. Nous ne comprenons toutefois pas cette sanction, car il n'a mentionné aucun club ni déclaré vouloir quitter Chelsea. »

L'Argentin aurait simplement « mentionné la ville parce qu'on lui a demandé dans quelle ville européenne il aimerait vivre un jour, et il a répondu Madrid à cause de la langue, car elle ressemble à celle de Buenos Aires, et parce que c'est logique – il est tout à fait naturel qu'un Argentin dise cela – ainsi qu'à cause de la culture, du climat… mais à aucun moment il ne dit vouloir quitter Chelsea ou Londres. »

Chelsea avait recruté le milieu de terrain en janvier 2023 pour la somme record d’environ 121 millions d’euros auprès du Benfica de Lisbonne et lui avait immédiatement fait signer un contrat à long terme jusqu’en 2032. Fernandez avait été désigné meilleur jeune joueur du tournoi lors de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar.