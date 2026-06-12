La polémique arbitrale surgit dès les premiers instants : le trio arbitral du match d’ouverture de la Coupe du monde méritait-il d’être exclu ?

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud a été marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées. L’arbitre brésilien Wiltons Sampaio a brandi trois cartons rouges au cours d’une rencontre qui constituait le premier véritable test de la technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dans la compétition.

Si certaines décisions ont été jugées incontestables, d’autres ont ouvert un vif débat sur l’application des règles du jeu, notamment les deux expulsions infligées à des joueurs sud-africains ainsi qu’au défenseur mexicain César Montes.

Avec ce triplé d’expulsions, un record pour un match d’ouverture, la rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud annonce d’ores et déjà les défis qui attendent les arbitres et la vidéo lors de l’édition la plus vaste de l’histoire de la Coupe du monde, forte de 48 équipes et 104 matchs. et l’on s’attend à ce que les polémiques arbitrales accompagnent le tournoi tout au long de sa progression.