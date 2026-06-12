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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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La polémique arbitrale surgit dès les premiers instants : le trio arbitral du match d’ouverture de la Coupe du monde méritait-il d’être exclu ?

Mexico vs Afrique du Sud
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L’arbitre brésilien Sampaio a attiré tous les regards lors de la première journée de la Coupe du monde, éclipsant même les sélections du Mexique et de l’Afrique du Sud.

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud a été marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées. L’arbitre brésilien Wiltons Sampaio a brandi trois cartons rouges au cours d’une rencontre qui constituait le premier véritable test de la technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dans la compétition.

Si certaines décisions ont été jugées incontestables, d’autres ont ouvert un vif débat sur l’application des règles du jeu, notamment les deux expulsions infligées à des joueurs sud-africains ainsi qu’au défenseur mexicain César Montes.

Avec ce triplé d’expulsions, un record pour un match d’ouverture, la rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud annonce d’ores et déjà les défis qui attendent les arbitres et la vidéo lors de l’édition la plus vaste de l’histoire de la Coupe du monde, forte de 48 équipes et 104 matchs. et l’on s’attend à ce que les polémiques arbitrales accompagnent le tournoi tout au long de sa progression.

  • Le choix le plus évident

    Le premier carton rouge est tombé à la 49^e minute : l'arbitre a exclu le milieu de terrain sud-africain Sifile Sithole pour un tacle sur le Mexicain Bryan Gutiérrez, qui filait seul au but.

    Après consultation de la vidéo, les arbitres ont confirmé la décision, estimant que Gutiérrez se trouvait en situation de marquer avant d’être retenu.

    De son côté, l’ancien arbitre anglais et expert pour ESPN Andy Davies a jugé la décision « l’une des plus faciles du match », car Gutiérrez avait coupé la course du défenseur sud-africain avant d’être déséquilibré, alors qu’il se présentait seul face au but, remplissant ainsi le critère de « privation d’une occasion de but certaine ».

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  • Expulsion sévère

    À la 84^e minute, l’arbitre a sorti le carton rouge à l’encontre du capitaine sud-africain Thimba Zwane, à l’issue d’une consultation vidéo.

    Alors qu’il tentait de dépasser le Mexicain Roberto Alvarado, Zwane a touché le visage de son adversaire avec sa main lors d’un contact entre les deux joueurs. L’arbitre, qui n’avait pas sifflé immédiatement, est revenu sur sa décision après avoir visionné l’action sur l’écran latéral.

    Bien que la décision ait été officiellement confirmée, l’arbitre international Andy Davies a jugé l’expulsion sévère, la faute ayant été qualifiée de « comportement violent », alors que la scène ne semblait pas, selon lui, impliquer un recours excessif à la force ni une intention manifeste d’agression.

    L’expert anglais en arbitrage souligne que le temps passé par l’arbitre devant l’écran laisse penser qu’il n’était pas totalement convaincu de la violence du geste, mais que la recommandation de la salle vidéo a pesé lourd dans la décision finale.

  • Ce n'est pas une occasion de marquer

    Les cartons rouges n’ont pas épargné l’Afrique du Sud : en temps additionnel, le défenseur mexicain César Montes a été expulsé pour un tacle sur Juliso Mudao, juste à l’extérieur de la surface de réparation.

    L’arbitre a estimé que cette intervention avait privé l’adversaire d’une occasion de but manifeste et a brandi immédiatement le carton rouge, une décision confirmée par la suite par le VAR.

    Toutefois, un ancien arbitre anglais a estimé sur ESPN qu’il n’y avait pas « d’occasion de but manifeste », notant que le joueur sud-africain prenait la direction de la ligne de touche et qu’il aurait probablement choisi de transmettre le ballon à un coéquipier dans la surface plutôt que de tirer immédiatement au but.

    Malgré cette analyse, la vidéo n’a pas infirmé la décision, les arbitres bénéficiant d’une large marge d’appréciation dans ce type de situation et la sanction ne présentant pas d’erreur manifeste justifiant une révision.

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