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La plus grosse erreur de Chelsea ? Les Blues « se construisent une maison très laide » après cette décision surprenante de limoger leur entraîneur
Maresca a été limogé malgré ses deux trophées conquis en 2025.
En quelques mois à la tête de Chelsea, Enzo Maresca a coché deux cases majeures : victoire en Ligue des conférences et triomphe en Coupe du monde des clubs de la FIFA. Il a aussi qualifié les Blues pour l’élite continentale, mais n’a pas pu poursuivre sur cette lancée.
Le jour de l’An, l’entraîneur transalpin, qui s’était plaint d’un manque supposé de soutien de la part de son conseil d’administration, a été limogé sans ménagement par les Blues. Liam Rosenior lui a immédiatement succédé, Todd Boehly et ses associés ayant fait venir ce technicien très coté en provenance de Strasbourg, club partenaire de Chelsea en Ligue 1.
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Chelsea a-t-il commis une erreur en se séparant de Maresca ?
Sous la houlette de Rosenior, les Blues restent en course pour la FA Cup à la veille de leur demi-finale contre Leeds, mais ils sont toujours bloqués à la sixième place de la Premier League, à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions, tandis que leurs poursuivants se rapprochent.
Au vu des progrès accomplis sous la direction de Maresca et des difficultés actuelles à enchaîner les bons résultats, Chelsea a-t-il fait le bon choix à la tête de son staff technique ?
La direction de Chelsea est accusée d’avoir édifié une « maison laide » à Stamford Bridge.
Interrogé sur le sujet, Parker, l’ancien défenseur des Blues – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Spreadex Sports – a analysé les maux de Chelsea et expliqué pourquoi toute remise à flot immédiate s’annonce complexe : « Ils sont un peu dans le pétrin. Qui va vouloir prendre ce poste ?
Quiconque acceptera le poste saura qu’on l’observera pour vérifier s’il existe des ingérences en coulisses. C’est inévitable. Si tel est le modèle de gestion que vous souhaitez pour un club de football, c’est votre droit.
Regardez Maresca : il n’a pas réussi. On lui indiquait le temps de jeu de chaque joueur, les joueurs à aligner ou à écarter. Il souhaitait simplement prendre ces décisions avec son propre staff, avec lequel il travaillait depuis longtemps.
« Certes, il n’avait jamais été entraîneur principal, mais il a longtemps fait partie de staffs techniques. Il connaît le milieu depuis très, très longtemps – il a travaillé avec Pep [Guardiola], entre autres –, donc on devine ce qui se passe.
Mais quand d’autres personnes interviennent, uniquement motivées par l’argent, leur priorité n’est pas de faire gagner l’équipe.
Peu importe ce qu’ils décident en haut lieu : tant que Chelsea ne gagne pas, le club ne rapporte pas l’argent escompté. La priorité absolue est donc de bien faire sur le terrain, de créer un groupe soudé et de satisfaire tout le monde. En remontant au classement, les choses s’ajusteront.
« Quand on lance la construction d’un bâtiment, l’aspect initial n’est jamais très glorieux. Mais une fois les fondations posées, on peut orienter l’édifice dans la direction souhaitée. Or Chelsea n’a pas suivi cette démarche : le club n’a pas encore posé ses fondations et il élève une structure bien peu ragoûtante ; de l’extérieur, personne n’a envie d’en franchir le seuil ! »
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Que leur réserve le mercato estival ?
Chelsea pourrait voir plusieurs de ses cadres partir avant même d’avoir trouvé les moyens de les retenir et de mettre en œuvre un plan de relance. Rosenior fait face à de nombreuses questions sur son avenir, après n’avoir remporté que 11 de ses 22 matchs à la tête de l’équipe.
Les rumeurs de transfert entourant l’international anglais Cole Palmer et le champion du monde argentin Enzo Fernández, à l’aube du mercato estival, n’arrangent rien. Les deux hommes pourraient toutefois être alignés mercredi contre Brighton, puis à Wembley face à Leeds dimanche.