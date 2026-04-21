La plus grosse erreur de Chelsea ? Les Blues « se construisent une maison très laide » après cette décision surprenante de limoger leur entraîneur

Interrogé sur le sujet, Parker, l’ancien défenseur des Blues – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Spreadex Sports – a analysé les maux de Chelsea et expliqué pourquoi toute remise à flot immédiate s’annonce complexe : « Ils sont un peu dans le pétrin. Qui va vouloir prendre ce poste ?

Quiconque acceptera le poste saura qu’on l’observera pour vérifier s’il existe des ingérences en coulisses. C’est inévitable. Si tel est le modèle de gestion que vous souhaitez pour un club de football, c’est votre droit.

Regardez Maresca : il n’a pas réussi. On lui indiquait le temps de jeu de chaque joueur, les joueurs à aligner ou à écarter. Il souhaitait simplement prendre ces décisions avec son propre staff, avec lequel il travaillait depuis longtemps.

« Certes, il n’avait jamais été entraîneur principal, mais il a longtemps fait partie de staffs techniques. Il connaît le milieu depuis très, très longtemps – il a travaillé avec Pep [Guardiola], entre autres –, donc on devine ce qui se passe.

Mais quand d’autres personnes interviennent, uniquement motivées par l’argent, leur priorité n’est pas de faire gagner l’équipe.

Peu importe ce qu’ils décident en haut lieu : tant que Chelsea ne gagne pas, le club ne rapporte pas l’argent escompté. La priorité absolue est donc de bien faire sur le terrain, de créer un groupe soudé et de satisfaire tout le monde. En remontant au classement, les choses s’ajusteront.

« Quand on lance la construction d’un bâtiment, l’aspect initial n’est jamais très glorieux. Mais une fois les fondations posées, on peut orienter l’édifice dans la direction souhaitée. Or Chelsea n’a pas suivi cette démarche : le club n’a pas encore posé ses fondations et il élève une structure bien peu ragoûtante ; de l’extérieur, personne n’a envie d’en franchir le seuil ! »