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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

La plus grande victoire de l’histoire des hôtes. Le Canada a battu le Qatar 6-0, établissant au passage plusieurs records

FEATURES
Qatar
Coupe du monde
Canada vs Qatar
Canada
J. David
É.-U.
Canada
Qatar

L'équipe nationale du Canada a inscrit une page d'histoire en dominant largement le Qatar.

La sélection canadienne a fait une entrée fracassante dans l’histoire de la Coupe du monde en écrasant son homologue qatarienne 6-0 lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026, établissant ainsi une série de records tant au niveau de la compétition que de la zone CONCACAF.

Après un match nul inaugural contre la Bosnie-Herzégovine lors de la première journée, la sélection aux feuilles d’érable a frappé fort face aux Qataris.

Grâce à ce succès, le Canada est virtuellement qualifié pour les seizièmes de finale : en tête du groupe avec 4 points, il devance la Suisse à la différence de buts avant leur confrontation directe.

  • Il s’agit de la toute première victoire de l’histoire du Canada.

    D’après les données du site français « Stats Foot », le Canada a enfin décroché sa première victoire en Coupe du monde, après huit rencontres disputées toutes éditions confondues.

    Et les Canadiens ne se sont pas arrêtés là : ils sont aussi devenus la première équipe de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) à inscrire six buts lors d’une même rencontre de Coupe du monde, toujours d’après « Stats Foot ».

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  • La plus grande victoire de l'histoire de la CONCACAF

    Selon l’expert espagnol « MisterChip », la victoire du Canada 6-0 est la plus large victoire jamais signée par une sélection de la CONCACAF en Coupe du monde.

    Il souligne que l’ancien record datait du Mondial 1970, lorsque le Mexique avait battu le Salvador 4-0.

  • Un exploit historique pour le pays hôte

    Selon « Stats Foot », le Canada est devenu le premier pays hôte à s’imposer par six buts d’écart en Coupe du monde depuis la victoire de l’Argentine face au Pérou (6-0) en 1978.

    De son côté, « MisterChip » rappelle que la sélection canadienne a égalé la plus large victoire jamais signée par un pays organisateur dans l’histoire de la Coupe du monde.

    Cet exploit n’avait été réalisé qu’à trois reprises auparavant :

    Italie 7-1 États-Unis (1934).

    Brésil 7-1 Suède (1950).

    L’Argentine 6-0 le Pérou (1978).

    Le Canada est par ailleurs devenu la troisième sélection de l’histoire à gagner son premier match dans la compétition avec au moins six buts d’écart, après l’Italie face aux États-Unis (7-1) en 1934 et la Turquie contre la Corée du Sud (7-0) en 1954.

  • Jonathan David entre dans les annales de la Coupe du monde

    L’attaquant canadien Jonathan David a été l’homme du match, signant un triplé historique face au Qatar. Il s’agit du deuxième « hat-trick » de cette édition 2026, après celui de Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, contre une autre sélection arabe, l’Algérie.

    Selon « Stats Foot », David est seulement le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à réaliser un « hat-trick » sous les couleurs d’une sélection de la CONCACAF, après l’Américain Bert Patinoud, auteur d’un exploit similaire face au Paraguay en 1930.

    Selon « MisterChip », il est également le sixième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire au moins un triplé avec le pays hôte, et le premier à réussir cet exploit depuis 60 ans.

    Avant lui, seuls cinq joueurs avaient réussi cet exploit :

    Pedro Sía (Uruguay, 1930) ;

    Angelo Schiavio avec l’Italie (1934).

    Ademir du Brésil (1950), auteur de 4 buts.

    Joseph Hugi avec la Suisse (1954).

    Geoff Hurst avec l'Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde 1966.

    Jonathan David avec le Canada (2026).

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