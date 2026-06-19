La sélection canadienne a fait une entrée fracassante dans l’histoire de la Coupe du monde en écrasant son homologue qatarienne 6-0 lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026, établissant ainsi une série de records tant au niveau de la compétition que de la zone CONCACAF.

Après un match nul inaugural contre la Bosnie-Herzégovine lors de la première journée, la sélection aux feuilles d’érable a frappé fort face aux Qataris.

Grâce à ce succès, le Canada est virtuellement qualifié pour les seizièmes de finale : en tête du groupe avec 4 points, il devance la Suisse à la différence de buts avant leur confrontation directe.