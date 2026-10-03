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« La PLUS GRANDE icône » : Bruno Fernandes sort du silence sur le départ choc de Cristiano Ronaldo du Portugal
Fernandes apporte son soutien public à Ronaldo
L'équipe nationale portugaise a été plongée dans l'incertitude après le départ spectaculaire de son capitaine de longue date et joueur emblématique, Ronaldo. L'attaquant de 41 ans a choqué le monde du football en quittant le groupe la semaine dernière, laissant beaucoup se demander si son aventure légendaire avec le Portugal a atteint une conclusion amère.
Fernandes a révélé qu'il était resté en contact direct avec le quintuple Ballon d'Or, en tentant de le rassurer sur sa place dans l'histoire du football portugais. Dans une déclaration forte, Fernandes a affirmé : « J'ai parlé avec Cristiano et je lui ai dit qu'il est et restera toujours la PLUS GRANDE icône de notre équipe nationale et de notre pays. Notre équipe nationale est unie, pas divisée. Les choses doivent être réglées en interne et bien se terminer pour les deux parties. »
- AFP
La tension monte sous Jorge Jesus
Le déclencheur de ce départ sans précédent semble être une rupture dans la relation entre Ronaldo et le sélectionneur Jorge Jesus. Le vétéran de l’attaque s’est retrouvé dans une situation inhabituelle lors de la récente victoire 2-1 du Portugal contre la Norvège, où il est resté sur le banc sans entrer en jeu. C’était la première fois en 18 ans que le légendaire avant-centre était écarté d’un onze de départ dans un match de compétition et n’était pas utilisé, ce qui a immédiatement entraîné des informations faisant état de son mécontentement.
Après ce match, l’international aux 234 sélections aurait eu des discussions de crise avec Jesus, 72 ans, ainsi qu’avec les dirigeants de la Fédération portugaise de football. Cependant, ces échanges n’ont pas permis d’empêcher son départ. Dans un communiqué évoquant ce départ, Ronaldo a écrit : « Après la conférence de presse de l’équipe nationale et à la suite d’une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai décidé de quitter le stage de l’équipe nationale. En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui m’ont poussé à partir. »
Retombées sur les réseaux sociaux et réaction de la fédération
L’impact du départ de Ronaldo s’est fait sentir bien au-delà du terrain d’entraînement, la Fédération portugaise de football subissant un coup important sur sa présence numérique. Selon certaines informations, le compte Instagram officiel de la sélection nationale a perdu plus d’un million d’abonnés dans les 24 heures ayant suivi l’annonce de ce départ. Le joueur lui-même a ajouté de l’huile sur le feu en aimant une publication sur les réseaux sociaux qui critiquait la manière dont la fédération et le staff technique ont géré son implication récente.
En réponse au retour de bâton grandissant du public, la fédération a publié un bref communiqué dans une tentative de ramener l’attention sur les questions sportives. L’organisation a déclaré : « L’ensemble de la délégation reste pleinement concentré sur les prochains engagements de la sélection nationale et sur la réalisation des objectifs définis. »
Vers une résolution
Jesus, d’abord resté discret, a reconnu que la situation exigeait son attention. Le sélectionneur a été vivement critiqué pour sa gestion du plus grand joueur de l’histoire du pays, mais il reste catégorique : le statut de l’attaquant n’est pas remis en question. Jesus a récemment expliqué : « Je ne peux pas ignorer le sujet Ronaldo. Cris est un symbole de l’équipe nationale portugaise. Il est un symbole du Portugal. Que cela soit parfaitement clair. Après le match, en répondant à la question, il y aura largement le temps d’en parler. »
Alors que le conflit interne continue de faire les gros titres, la forme du Portugal sur le terrain reste impressionnante. Le Portugal occupe actuellement la première place du groupe A4 de la Ligue des nations 2026-2027, avec un parcours invaincu et des victoires contre le pays de Galles, la Norvège et le Danemark.
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