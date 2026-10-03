L'équipe nationale portugaise a été plongée dans l'incertitude après le départ spectaculaire de son capitaine de longue date et joueur emblématique, Ronaldo. L'attaquant de 41 ans a choqué le monde du football en quittant le groupe la semaine dernière, laissant beaucoup se demander si son aventure légendaire avec le Portugal a atteint une conclusion amère.

Fernandes a révélé qu'il était resté en contact direct avec le quintuple Ballon d'Or, en tentant de le rassurer sur sa place dans l'histoire du football portugais. Dans une déclaration forte, Fernandes a affirmé : « J'ai parlé avec Cristiano et je lui ai dit qu'il est et restera toujours la PLUS GRANDE icône de notre équipe nationale et de notre pays. Notre équipe nationale est unie, pas divisée. Les choses doivent être réglées en interne et bien se terminer pour les deux parties. »