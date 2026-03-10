« La plupart des numéros 9 sont plus forts que lui » - Leny Yoro se retrouve impliqué dans « trop de bagarres » alors que le défenseur de Manchester United reçoit les conseils de Rio Ferdinand

Yoro a retrouvé sa place dans le onze de départ de Manchester United ces dernières semaines en raison de l'absence du défenseur central Lisandro Martinez, blessé. Auparavant, il devait se contenter de brèves apparitions en tant que remplaçant ou restait sur le banc pendant les 90 minutes. Alors que le Français est encore en phase d'adaptation aux exigences du championnat anglais et à l'instabilité qui règne à Old Trafford depuis quelques années, Ferdinand estime qu'il doit faire preuve de prudence face à ses adversaires.

« Leny Yoro essaie actuellement de mener trop de combats dans un match, alors que physiquement, il ne part pas du même niveau », a expliqué Ferdinand dans son podcast Rio Ferdinand Presents. Évaluant l'écart entre l'adolescent et les attaquants chevronnés de première division, l'ancien capitaine de l'Angleterre a ajouté : « Ils sont tous beaucoup plus développés physiquement. La plupart des joueurs qu'il affronte, et en particulier les numéros 9, sont plus forts que lui. »