« La plupart des numéros 9 sont plus forts que lui » - Leny Yoro se retrouve impliqué dans « trop de bagarres » alors que le défenseur de Manchester United reçoit les conseils de Rio Ferdinand
Ferdinand identifie la lutte physique de Yoro
Yoro a retrouvé sa place dans le onze de départ de Manchester United ces dernières semaines en raison de l'absence du défenseur central Lisandro Martinez, blessé. Auparavant, il devait se contenter de brèves apparitions en tant que remplaçant ou restait sur le banc pendant les 90 minutes. Alors que le Français est encore en phase d'adaptation aux exigences du championnat anglais et à l'instabilité qui règne à Old Trafford depuis quelques années, Ferdinand estime qu'il doit faire preuve de prudence face à ses adversaires.
« Leny Yoro essaie actuellement de mener trop de combats dans un match, alors que physiquement, il ne part pas du même niveau », a expliqué Ferdinand dans son podcast Rio Ferdinand Presents. Évaluant l'écart entre l'adolescent et les attaquants chevronnés de première division, l'ancien capitaine de l'Angleterre a ajouté : « Ils sont tous beaucoup plus développés physiquement. La plupart des joueurs qu'il affronte, et en particulier les numéros 9, sont plus forts que lui. »
Choisir les bons duels
Même si Yoro est en passe de dépasser les 32 apparitions qu'il a faites la saison dernière, Ferdinand insiste sur le fait que pour un jeune défenseur, survivre en Premier League nécessite plus qu'un simple effort brut. Pour éviter d'être pris pour cible par les puissances physiques de la division, le légendaire numéro 5 de United a conseillé à Yoro d'être plus sélectif dans ses choix lorsqu'il décide de s'engager dans des confrontations physiques directes sur le terrain.
Ferdinand a donné des conseils tactiques spécifiques au jeune joueur, déclarant : « Tu dois donc choisir tes combats. Choisis tes duels. Lequel vas-tu réellement mener si tu as 60 % de chances de gagner ? Alors, lance-toi à fond. »
Martinez s'ouvre sur ses réflexions concernant la retraite
Alors que Yoro retrouve ses marques, Martinez a révélé le poids psychologique de sa propre blessure, admettant avoir envisagé de prendre sa retraite pendant les neuf mois éprouvants de sa convalescence suite à une blessure au ligament croisé antérieur. L'international argentin, qui n'a disputé que 15 matches cette saison, a remercié la solidarité de son équipe nationale qui l'a aidé à traverser les moments les plus difficiles de sa rééducation avant sa récente blessure au mollet.
« C'était l'une des situations les plus difficiles. J'avais besoin de l'aide de tout le monde ; sans eux, cela n'aurait pas été facile », a déclaré Martinez à DSports. Il a souligné les liens qui unissent les membres de l'équipe Albiceleste, déclarant : « Il faut repartir de zéro. Dibu [Emiliano Martinez] et [Alexis] Mac Allister sont venus chez moi pour me soutenir. Cela montre bien comment nous sommes dans l'équipe nationale, comment nous veillons les uns sur les autres. »
Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?
Manchester United cherchera à rebondir et à renforcer davantage sa troisième place au classement de la Premier League, alors que la course à la qualification pour la Ligue des champions continue de s'intensifier. Les Red Devils s'apprêtent à relever un défi de taille en accueillant Aston Villa à Old Trafford le 15 mars.
Ce match s'annonce crucial, l'équipe d'Unai Emery occupant la place juste derrière United au classement et étant déterminée à réduire l'écart.
Alors que la saison entre dans sa phase décisive, les hommes de Carrick comprennent l'importance de remporter les trois points. Une victoire leur permettrait non seulement de conserver leur avantage dans la course au top 4, mais aussi de renforcer leur position dans la bataille de plus en plus disputée pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.
