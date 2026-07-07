« La planète entière est en fête ! » : l’Iran savoure l’élimination des États-Unis de la Coupe du monde

Les tensions entre les deux nations ont atteint leur paroxysme lorsque Mullin a exprimé sa satisfaction après l’élimination de l’Iran. Le responsable américain avait déclaré : « Je suis simplement content qu’ils [l’Iran] soient éliminés et qu’ils ne reviennent pas. J’étais tellement heureux quand nous avons pu leur retirer leurs visas et leur dire qu’ils pouvaient quitter le territoire américain que j’ai peut-être même chanté une chanson ou deux, voire fait une petite danse de joie. Je suis très heureux qu’ils rentrent chez eux, car il n’y a pas une seule équipe avec laquelle nous ayons eu plus de démêlés qu’avec eux. »

La réponse iranienne, immédiate et sans concession, a rappelé que « les Iraniens sont habitués aux mauvais traitements et aux mensonges des responsables américains ; personne en Iran n’est donc surpris par ces propos hostiles.

Ces propos démontrent une fois de plus que les responsables américains ne respectent ni le droit international ni les principes attendus d’un pays hôte capable d’organiser un événement sportif mondial. Le fait qu’il se réjouisse ouvertement de l’élimination de l’Iran en dit bien plus long sur lui que sur notre équipe. »

La fédération a également dénoncé le « traitement inhumain et non professionnel » subi par la sélection, citant le transfert contraint de son camp de base de l’Arizona au Mexique ainsi que le refus de visas pour onze membres de la délégation, dont son président Mehdi Taj.