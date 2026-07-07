Getty Images Sport
Traduit par
« La planète entière est en fête ! » : l’Iran savoure l’élimination des États-Unis de la Coupe du monde
L'Iran réagit après sa défaite contre l'équipe nationale des États-Unis.
Le parcours des États-Unis, coorganisateurs de la compétition, s’est brusquement arrêté après une défaite 4-1 face à la Belgique, un résultat qui a déclenché des scènes de liesse à Téhéran. L’Iran, éliminé dès la phase de groupes après trois matchs nuls, s’est senti lésé durant son séjour en Amérique du Nord et a aussitôt salué ce qu’il a présenté comme une victoire du sport sur les manœuvres politiques.
Dans un communiqué officiel cinglant, un porte-parole de la Fédération iranienne de football a déclaré : « À présent, le monde entier danse pour célébrer la défaite humiliante de la politique face au football. » Une pique directe à l’encontre du gouvernement américain, d’autant plus que le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a admis s’être réjoui lorsque l’élimination de l’Iran a été confirmée plus tôt dans le tournoi.Instagram/teammellifootball
- Getty Images News
Réactions à la « danse de la joie » de Mullin
Les tensions entre les deux nations ont atteint leur paroxysme lorsque Mullin a exprimé sa satisfaction après l’élimination de l’Iran. Le responsable américain avait déclaré : « Je suis simplement content qu’ils [l’Iran] soient éliminés et qu’ils ne reviennent pas. J’étais tellement heureux quand nous avons pu leur retirer leurs visas et leur dire qu’ils pouvaient quitter le territoire américain que j’ai peut-être même chanté une chanson ou deux, voire fait une petite danse de joie. Je suis très heureux qu’ils rentrent chez eux, car il n’y a pas une seule équipe avec laquelle nous ayons eu plus de démêlés qu’avec eux. »
La réponse iranienne, immédiate et sans concession, a rappelé que « les Iraniens sont habitués aux mauvais traitements et aux mensonges des responsables américains ; personne en Iran n’est donc surpris par ces propos hostiles.
Ces propos démontrent une fois de plus que les responsables américains ne respectent ni le droit international ni les principes attendus d’un pays hôte capable d’organiser un événement sportif mondial. Le fait qu’il se réjouisse ouvertement de l’élimination de l’Iran en dit bien plus long sur lui que sur notre équipe. »
La fédération a également dénoncé le « traitement inhumain et non professionnel » subi par la sélection, citant le transfert contraint de son camp de base de l’Arizona au Mexique ainsi que le refus de visas pour onze membres de la délégation, dont son président Mehdi Taj.
La décision de lever la suspension de Balogun attise la polémique.
Les tensions politiques se sont accentuées avec la sélection controversée de Folarin Balogun dans le onze de départ de Mauricio Pochettino à Seattle. Malgré un carton rouge direct au tour précédent, l’attaquant a pu jouer après que Donald Trump a reconnu avoir sollicité la FIFA pour réexaminer sa suspension. La FIFA a finalement levé la suspension automatique d’un match, infligeant à la place une suspension de douze mois, une décision qui a provoqué l’indignation mondiale et des accusations de favoritisme. Si l’élimination de l’équipe nationale américaine a été accueillie par des railleries à Téhéran, elle a aussi été célébrée sur le terrain par les Belges, qui ont imité la « danse de Trump » après leur quatrième but.
- Getty Images Sport
C'est la fin du parcours pour les coéquipiers
Cette défaite signifie que les trois pays co-organisateurs – les États-Unis, le Canada et le Mexique – ont tous été éliminés dès les huitièmes de finale, laissant le tournoi sans aucun représentant local pour la suite de la compétition. Pour l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT), l’attention se tourne désormais vers l’avenir, alors que persiste l’incertitude quant à la décision de l’entraîneur Mauricio Pochettino : prolongera-t-il son contrat ou quittera-t-il son poste ?
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles