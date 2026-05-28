Selon Fabrizio Romano, Filipe Luis ne rejoindra pas le Bayer Leverkusen mais l’AS Monaco, où il s’engagera jusqu’en 2028. Le directeur général Thiago Scuro a négocié l’accord en toute discrétion avec le défenseur brésilien, et Leverkusen doit se contenter de regarder passer le train.
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La piste idéale s’éloigne ! Le Bayer Leverkusen rencontre un obstacle dans sa quête d’un nouvel entraîneur… et pourrait désormais se tourner vers Glasner
D’après Sky, Filipe Luis était récemment en pole position pour prendre les commandes du Bayer 04. Si des « options B et C concrètes » existaient bel et bien, la direction sportive, menée par Simon Rolfes et Fernando Carro, avait finalement jeté son dévolu sur l’entraîneur de Flamengo, fort de huit titres en trois ans.
Les « options B et C » devraient donc revenir sur le devant de la scène. Outre Luis, Oliver Glasner (Crystal Palace) et Andoni Iraola (AFC Bournemouth) ont récemment été cités pour prendre les commandes du Werkself. Les deux techniciens ont décidé de ne pas prolonger leur contrat et seraient disponibles à partir du 1^(er) juillet.
Mercredi, lors de son dernier match avec les Eagles, Glasner a remporté sa deuxième coupe d’Europe après la sensationnelle victoire en Ligue Europa avec l’Eintracht Francfort en 2022. En finale de la Ligue Europa Conférence, le club de Premier League s’est imposé 1-0 face au Rayo Vallecano.
Selon Bild, Glasner envisagerait sérieusement le poste et des discussions avancées seraient en cours ; vendredi, les négociations deviendraient « très concrètes ».
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Hjulmand rétablit l’équilibre du Bayer Leverkusen après le passage tumultueux de ten Hag.
Bien que Leverkusen ne l’ait pas encore officialisé, le départ de Hjulmand, sous contrat jusqu’en 2027, semble acquis. Âgé de 54 ans, le technicien danois avait pris les commandes de l’équipe peu après le début de la saison, en remplacement d’Erik ten Hag, rapidement entré en conflit avec la direction sportive, une partie du staff et plusieurs joueurs.
Sous sa direction, la Werkself s’est certes stabilisée, mais elle a manqué la qualification pour la Ligue des champions. En Coupe d’Allemagne, le parcours s’est arrêté en demi-finale contre le Bayern Munich ; en C1, Arsenal s’est révélé supérieur en huitièmes ; et en Bundesliga, Leverkusen a conclu la saison à la sixième place. Un bilan insuffisant pour que le technicien danois conserve son poste.
Collectivement, le club n’a que rarement convaincu, et plusieurs recrues onéreuses n’ont pas justifié leur prix. Un nouveau départ est donc programmé sous la conduite d’un autre technicien.
Même sort pour l’AS Monaco, qui se sépare de son entraîneur après seulement six mois. Nommé en octobre, Sébastien Pocognoli n’a pas réussi à qualifier le club de la Principauté pour la scène internationale, battu lors des deux dernières journées par Lille puis Strasbourg.