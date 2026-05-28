D’après Sky, Filipe Luis était récemment en pole position pour prendre les commandes du Bayer 04. Si des « options B et C concrètes » existaient bel et bien, la direction sportive, menée par Simon Rolfes et Fernando Carro, avait finalement jeté son dévolu sur l’entraîneur de Flamengo, fort de huit titres en trois ans.

Les « options B et C » devraient donc revenir sur le devant de la scène. Outre Luis, Oliver Glasner (Crystal Palace) et Andoni Iraola (AFC Bournemouth) ont récemment été cités pour prendre les commandes du Werkself. Les deux techniciens ont décidé de ne pas prolonger leur contrat et seraient disponibles à partir du 1^(er) juillet.

Mercredi, lors de son dernier match avec les Eagles, Glasner a remporté sa deuxième coupe d’Europe après la sensationnelle victoire en Ligue Europa avec l’Eintracht Francfort en 2022. En finale de la Ligue Europa Conférence, le club de Premier League s’est imposé 1-0 face au Rayo Vallecano.

Selon Bild, Glasner envisagerait sérieusement le poste et des discussions avancées seraient en cours ; vendredi, les négociations deviendraient « très concrètes ».