« La pire performance à laquelle j'ai jamais assisté » : Uli Hoeneß fulmine après les décisions arbitrales controversées contre le FC Bayern

« C'est la pire prestation d'une équipe d'arbitres que j'aie jamais vue lors d'un match de Bundesliga », a déclaré le président d'honneur du club munichois, âgé de 74 ans, cité par le journal Bild.

Ce commentaire fait suite à un match que le Bayern a su équilibrer et qu'il a failli remporter, malgré un retard pris dès le début (Aleix Garcia, 6e), deux buts refusés et les expulsions de Nicolas Jackson (carton rouge, 42e) et de Luis Diaz (carton jaune-rouge, 84e). C'est Diaz qui a inscrit le but égalisateur (1-1) à la 69e minute, sur une passe décisive de Michael Olise.