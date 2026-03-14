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« La pire performance à laquelle j'ai jamais assisté » : Uli Hoeneß fulmine après les décisions arbitrales controversées contre le FC Bayern

À Leverkusen, les neuf joueurs du Bayern ont arraché un point. Par la suite, tout le monde n'a parlé que de l'arbitre. Même les plus hautes instances du FCB ont émis des critiques.

Au lendemain du match nul mouvementé du FC Bayern à Leverkusen, Uli Hoeneß s'est exprimé en critiquant vivement l'arbitre Christian Dingert.

  • « C'est la pire prestation d'une équipe d'arbitres que j'aie jamais vue lors d'un match de Bundesliga », a déclaré le président d'honneur du club munichois, âgé de 74 ans, cité par le journal Bild.

    Ce commentaire fait suite à un match que le Bayern a su équilibrer et qu'il a failli remporter, malgré un retard pris dès le début (Aleix Garcia, 6e), deux buts refusés et les expulsions de Nicolas Jackson (carton rouge, 42e) et de Luis Diaz (carton jaune-rouge, 84e). C'est Diaz qui a inscrit le but égalisateur (1-1) à la 69e minute, sur une passe décisive de Michael Olise.

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    Vincent Kompany critiqué - L'arbitre Christian Dingert reconnaît ses erreurs

    Si l'expulsion de Jackson, suite à une faute grossière commise au milieu de terrain sur Martin Terrier, était incontestable, les esprits se sont échauffés du côté du Bayern à propos des deux buts refusés à Jonathan Tah et Harry Kane pour une main, et surtout à propos du deuxième carton jaune infligé à Diaz pour une simulation présumée.

    « Personne dans le stade ne comprend pourquoi il a reçu un carton jaune-rouge », a déclaré l'entraîneur Vincent Kompany, qui aurait souhaité que l'arbitre fasse preuve de plus de tact, sur DAZN. « Il se relève immédiatement. Il n'a même pas essayé d'obtenir un penalty. Il est tombé, il y a eu un contact, mais il se relève immédiatement et reçoit quand même un carton jaune, puis un carton jaune-rouge. »

    Après le match, Dingert a reconnu avoir expulsé Diaz à tort.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Les responsables du Bayern tiennent des propos conciliants à l'égard de Dingert

    Contrairement à Hoeneß, Kompany ne s'est pas laissé aller à des superlatifs malgré toutes les critiques : « J'ai trouvé que l'arbitre avait livré une mauvaise prestation aujourd'hui, mais cela ne change rien au respect que je lui porte. Cela peut arriver. »

    Max Eberl a lui aussi tenu des propos conciliants à l'égard de Dingert. Le directeur sportif du Bayern a évoqué un « bon dialogue » avec l'arbitre et a qualifié son aveu dans l'affaire Diaz de « très honorable ».

  • Les prochains matchs du FC Bayern Munich

    DateHeureRencontre
    Mercredi 18 mars21 hFC Bayern - Atalanta (Ligue des champions)
    Samedi 21 mars15 h 30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Samedi 4 avril15h30SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
    Samedi 11 avril18h30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
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