Au lendemain du match nul mouvementé du FC Bayern à Leverkusen, Uli Hoeneß s'est exprimé en critiquant vivement l'arbitre Christian Dingert.
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« La pire performance à laquelle j'ai jamais assisté » : Uli Hoeneß fulmine après les décisions arbitrales controversées contre le FC Bayern
« C'est la pire prestation d'une équipe d'arbitres que j'aie jamais vue lors d'un match de Bundesliga », a déclaré le président d'honneur du club munichois, âgé de 74 ans, cité par le journal Bild.
Ce commentaire fait suite à un match que le Bayern a su équilibrer et qu'il a failli remporter, malgré un retard pris dès le début (Aleix Garcia, 6e), deux buts refusés et les expulsions de Nicolas Jackson (carton rouge, 42e) et de Luis Diaz (carton jaune-rouge, 84e). C'est Diaz qui a inscrit le but égalisateur (1-1) à la 69e minute, sur une passe décisive de Michael Olise.
- AFP
Vincent Kompany critiqué - L'arbitre Christian Dingert reconnaît ses erreurs
Si l'expulsion de Jackson, suite à une faute grossière commise au milieu de terrain sur Martin Terrier, était incontestable, les esprits se sont échauffés du côté du Bayern à propos des deux buts refusés à Jonathan Tah et Harry Kane pour une main, et surtout à propos du deuxième carton jaune infligé à Diaz pour une simulation présumée.
« Personne dans le stade ne comprend pourquoi il a reçu un carton jaune-rouge », a déclaré l'entraîneur Vincent Kompany, qui aurait souhaité que l'arbitre fasse preuve de plus de tact, sur DAZN. « Il se relève immédiatement. Il n'a même pas essayé d'obtenir un penalty. Il est tombé, il y a eu un contact, mais il se relève immédiatement et reçoit quand même un carton jaune, puis un carton jaune-rouge. »
Après le match, Dingert a reconnu avoir expulsé Diaz à tort.
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Les responsables du Bayern tiennent des propos conciliants à l'égard de Dingert
Contrairement à Hoeneß, Kompany ne s'est pas laissé aller à des superlatifs malgré toutes les critiques : « J'ai trouvé que l'arbitre avait livré une mauvaise prestation aujourd'hui, mais cela ne change rien au respect que je lui porte. Cela peut arriver. »
Max Eberl a lui aussi tenu des propos conciliants à l'égard de Dingert. Le directeur sportif du Bayern a évoqué un « bon dialogue » avec l'arbitre et a qualifié son aveu dans l'affaire Diaz de « très honorable ».
Les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date Heure Rencontre Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15 h 30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)