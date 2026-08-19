AFP
Traduit par
« La pire année de ma vie » : Romelu Lukaku lance une accusation explosive contre Naples après son transfert à Fenerbahce
Allégations d’un boycott de Naples
Lukaku ne s’est pas retenu dans son évaluation de ses derniers mois à Naples, suggérant que le club a activement travaillé à ternir sa réputation avant son départ estival. L’international belge, dont la dernière saison a été fortement perturbée par une grave blessure à la cuisse contractée lors d’un match amical contre l’Olympiacos en août 2025, avec plusieurs rechutes à la clé et de vifs désaccords avec le staff médical de Naples concernant sa décision de se faire soigner en Belgique, estime que le récit autour de sa condition physique a été manipulé par ceux du Stadio Diego Armando Maradona afin de le pousser vers la sortie.
Pour ne rien arranger, l’attaquant désormais à Fenerbahçe a traversé une immense tragédie personnelle durant cette même période. Au-delà des différends sur le terrain, il a subi la perte dévastatrice de son père en septembre 2025, ainsi que des tentatives d’extorsion visant ensuite sa famille au sujet de la restitution du corps pour les funérailles.
Revenant sur une période tumultueuse qui a vu sa relation avec les Partenopei se détériorer complètement, Lukaku s’est montré direct sur les circonstances de son départ. « C’était la pire année [2025] de ma vie », a confié Lukaku à Het Laatste Nieuws, en Belgique. « J’ai choisi de quitter Naples parce que j’ai entendu certaines choses et que des décisions étaient déjà en train d’être prises… c’est tout. Si c’était le cas, alors il valait mieux que je parte. L’affirmation selon laquelle je n’étais pas apte était tout simplement fausse. Ils ont probablement dit ça en Italie pour me boycotter, mais je suis prêt à jouer à 100 %. »
- Getty Images Sport
Une année cauchemardesque sur et en dehors du terrain
Lukaku avait initialement rejoint Naples à l'été 2024 pour un montant de 30 millions d'euros, avec un impact immédiat au sein du club. Lors de sa première saison, l'attaquant belge a joué un rôle clé en guidant les Partenopei vers le titre de Serie A, offrant au club le quatrième Scudetto de son histoire.
La campagne 2025-2026 a sans aucun doute été compliquée pour le vétéran au niveau des clubs, lui dont le temps de jeu a été fortement réduit après une importante blessure à la cuisse subie lors d'un match amical de pré-saison contre l'Olympiacos, ce qui l'a limité à seulement sept apparitions et un seul but avec Naples la saison dernière. Il a toutefois réussi à retrouver la forme sur la scène internationale, disputant six matches et inscrivant trois buts avec la Belgique lors de la Coupe du monde cet été.
Nouveaux débuts en Turquie avec Fenerbahçe
Après avoir enfin tourné la page du chapitre napolitain, Lukaku cherche à relancer sa carrière sous les projecteurs d'Istanbul. Le joueur de 33 ans a rejoint Fenerbahçe avec un contrat de deux ans pour un montant rapporté de 6 millions d'euros, plus des bonus liés aux performances, et il a déjà laissé son empreinte chez le géant turc, en jouant mardi lors du match nul 1-1 contre Lyon au tour de barrages de la Ligue des champions.
Évoquant sa décision de rejoindre la Süper Lig, Lukaku a expliqué son désir d'un nouveau départ et son besoin d'un nouvel élan compétitif. « C'est une nouvelle expérience, mais à un bon niveau. J'ai besoin de motivation, donc c'est la meilleure étape pour moi, je veux continuer à jouer au plus haut niveau compétitif possible. Je suis dans un championnat relevé, en lutte pour des trophées, peut-être même en Ligue des champions. »
- AFP
Les projets de retraite et l’avenir avec la Belgique
Si son contrat avec Fenerbahçe le maintiendra en Turquie jusqu’à ses 35 ans, Lukaku a déjà une feuille de route claire pour la fin de sa carrière. Il n’a pas l’intention de raccrocher les crampons tout de suite, mais il a fixé une date d’expiration définitive à son aventure sur les terrains, y compris pour sa carrière internationale record avec la sélection belge.
L’attaquant a l’intention de revenir à ses racines avant de définitivement mettre un terme à sa carrière à la fin de la décennie. « J’espère pouvoir aller au bout de ces deux années, et ensuite je rentrerai chez moi », a ajouté Lukaku. « Je serai encore en forme d’ici là, c’est certain. J’ai toujours dit que je voulais continuer à jouer jusqu’en 2030, et cela signifie aussi avec la Belgique. Mais après ça, c’est Game Over. Regardez, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent continuer jusqu’à 40 ans. Si vous écoutez tout le temps l’avis des gens, vous devenez malheureux. Je prends bien soin de moi et je suis de retour maintenant », a conclu l’avant-centre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles