« La pire année de ma vie » : Romelu Lukaku lance une accusation explosive contre Naples après son transfert à Fenerbahce

Lukaku ne s’est pas retenu dans son évaluation de ses derniers mois à Naples, suggérant que le club a activement travaillé à ternir sa réputation avant son départ estival. L’international belge, dont la dernière saison a été fortement perturbée par une grave blessure à la cuisse contractée lors d’un match amical contre l’Olympiacos en août 2025, avec plusieurs rechutes à la clé et de vifs désaccords avec le staff médical de Naples concernant sa décision de se faire soigner en Belgique, estime que le récit autour de sa condition physique a été manipulé par ceux du Stadio Diego Armando Maradona afin de le pousser vers la sortie.

Pour ne rien arranger, l’attaquant désormais à Fenerbahçe a traversé une immense tragédie personnelle durant cette même période. Au-delà des différends sur le terrain, il a subi la perte dévastatrice de son père en septembre 2025, ainsi que des tentatives d’extorsion visant ensuite sa famille au sujet de la restitution du corps pour les funérailles.

Revenant sur une période tumultueuse qui a vu sa relation avec les Partenopei se détériorer complètement, Lukaku s’est montré direct sur les circonstances de son départ. « C’était la pire année [2025] de ma vie », a confié Lukaku à Het Laatste Nieuws, en Belgique. « J’ai choisi de quitter Naples parce que j’ai entendu certaines choses et que des décisions étaient déjà en train d’être prises… c’est tout. Si c’était le cas, alors il valait mieux que je parte. L’affirmation selon laquelle je n’étais pas apte était tout simplement fausse. Ils ont probablement dit ça en Italie pour me boycotter, mais je suis prêt à jouer à 100 %. »