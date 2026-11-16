La « pièce manquante » de Tottenham identifiée après 400 millions de livres sterling dépensés : Darren Bent livre ses pronostics sur le mercato de janvier et Dominic Solanke
Tottenham a dépensé gros à l’été 2026
Après avoir frôlé la relégation en 2025-2026 et terminé deux saisons de suite à la 17e place, Tottenham a décidé de renouveler son effectif à l’ouverture d’un nouveau mercato. L’entraîneur Roberto De Zerbi a bénéficié d’un soutien considérable de la part de la direction du club.
Il a dépensé sans compter pour s’offrir plusieurs recrues de choix, renforçant presque tous les secteurs de jeu. L’effectif, dont les performances sont très en deçà des attentes, a également accueilli de nombreux joueurs rompus à la Premier League.
Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savio ont tous été recrutés à prix d’or, tandis qu’Omar Marmoush et Mykhailo Mudryk sont arrivés en prêt, respectivement de Manchester City et de Chelsea, les deux accords comprenant une option d’achat.
Malgré cet apport de dynamisme et de créativité, Tottenham semble toujours manquer d’un buteur prolifique à la pointe de son attaque. L’international anglais Solanke a été recruté à Bournemouth en août 2024 pour 65 millions de livres sterling (86 millions de dollars), mais il n’a inscrit que six buts la saison dernière et a parfois peiné à retrouver son meilleur niveau et sa condition physique.
- Getty/GOAL
Tottenham doit-il recruter un autre avant-centre ?
Interrogé sur la possibilité que Tottenham envisage de recruter un autre numéro 9 début 2027, Bent, qui s’exprimait en partenariat avec MrQ Online Casino, a confié à GOAL : « Le club va devoir le faire. La situation de Richarlison doit aussi se régler d’elle-même. »
« Je pense vraiment qu’à un moment donné, le club va devoir examiner cette situation et se dire : vous savez quoi, si Solanke n’est pas apte à jouer et ne marque pas de buts, il faudra régler le problème en janvier. Car même si Tottenham a dépensé près de 400 millions pour recruter des joueurs, notamment des joueurs offensifs, je pense que l’avant-centre est probablement la pièce manquante, la plus importante. Je pense que le club pourrait bien s’en occuper en janvier, et il aurait raison. »
Solanke a-t-il encore un rôle important à jouer ?
Solanke a alterné entre titularisations et passages sur le banc de Tottenham cette saison, De Zerbi cherchant encore une formule qui fonctionne. Marmoush a également été aligné dans l’axe, mais il est davantage un numéro 10 ou un attaquant excentré, comme Mathys Tel, et personne n’a vraiment convaincu à la pointe de l’attaque.
Bent, qui a passé deux ans dans le nord de Londres entre 2007 et 2009, estime que le joueur qui porte le numéro 19 à Tottenham peut encore s’imposer. Il lui faudrait enchaîner régulièrement les matches pour trouver de la constance et du rythme.
Interrogé sur Solanke et les questions que suscite le puissant joueur de 29 ans, il a déclaré : « On peut le faire jouer. Je pense qu’il finira par donner satisfaction. J’aime bien Solanke, mais son problème depuis qu’il est à Tottenham, c’est tout simplement qu’il n’arrive pas à rester en forme.
« Je sais que cela fait partie du jeu. Quand on recrute des joueurs, leur capacité à enchaîner et à être aptes à jouer compte évidemment beaucoup. Je pense que s’il joue des matches, il marquera des buts. Il l’a montré à Bournemouth, je pense. Il l’a aussi montré un peu la saison dernière. Je pense donc qu’il finira par donner satisfaction.
« Je pense que De Zerbi saura tirer le meilleur de lui. Mais il doit trouver le moyen de rester en forme. S’il y parvient, je pense qu’il donnera de nouveau l’impression de valoir le prix payé pour lui. Enfin, je pense qu’il peut commencer à justifier ce prix et à être à la hauteur des attentes qu’il suscite. Mais pour l’instant, s’il ne joue pas, il y aura toujours des interrogations à son sujet. »
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Calendrier de Tottenham 2026-2027 : la réception d’Ipswich au programme du prochain match
Solanke compte cinq sélections avec l’équipe d’Angleterre, qu’il a intégrée pour la première fois en 2017. Il a inscrit 30 buts avec Bournemouth lors de la saison 2021-2022, au terme de laquelle le club a obtenu sa promotion, puis marqué 19 buts en Premier League juste avant de rejoindre Tottenham.
Il n’a pas encore montré son véritable potentiel dans la capitale anglaise, mais on pourrait en dire autant de nombreux coéquipiers. Tottenham a toutefois enchaîné trois victoires avant de s’incliner à Leeds, juste avant la trêve de novembre. Le club voudra renouer avec la victoire samedi, lors de la réception d’Ipswich.
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