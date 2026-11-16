Après avoir frôlé la relégation en 2025-2026 et terminé deux saisons de suite à la 17e place, Tottenham a décidé de renouveler son effectif à l’ouverture d’un nouveau mercato. L’entraîneur Roberto De Zerbi a bénéficié d’un soutien considérable de la part de la direction du club.

Il a dépensé sans compter pour s’offrir plusieurs recrues de choix, renforçant presque tous les secteurs de jeu. L’effectif, dont les performances sont très en deçà des attentes, a également accueilli de nombreux joueurs rompus à la Premier League.

Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savio ont tous été recrutés à prix d’or, tandis qu’Omar Marmoush et Mykhailo Mudryk sont arrivés en prêt, respectivement de Manchester City et de Chelsea, les deux accords comprenant une option d’achat.

Malgré cet apport de dynamisme et de créativité, Tottenham semble toujours manquer d’un buteur prolifique à la pointe de son attaque. L’international anglais Solanke a été recruté à Bournemouth en août 2024 pour 65 millions de livres sterling (86 millions de dollars), mais il n’a inscrit que six buts la saison dernière et a parfois peiné à retrouver son meilleur niveau et sa condition physique.