Malgré ces premières assurances, une saison éprouvante, passée sous surveillance constante, semble avoir fait des ravages en coulisses. Carrick subit désormais une pression croissante pour obtenir des résultats, même si l’entraîneur reste combatif quant à son avenir à son poste avant un match crucial ce week-end.

« Je ne pense pas que ce soit le dernier match dont j’aie besoin en ce moment, c’est certain », a insisté Carrick, interrogé sur l’enjeu de la prochaine rencontre de son équipe. « J’ai vraiment hâte de jouer ce match. Ce qui me motive avant tout, c’est l’envie de faire progresser ce club. On peut toujours trouver du négatif si on le cherche ou si on veut le ressentir, mais je ne le cherche pas. Je ne veux pas le ressentir. »

Il a maintenu qu’un déclic tactique était imminent, ajoutant : « Je comprends la réalité et je l’ai assez dit, au point d’avoir l’impression de répéter les mêmes choses, tout en acceptant où nous en sommes. Mais je n’ai pas ce sentiment. Je me concentre entièrement sur ce qui est le mieux pour cet endroit et pour ce club de football, sur ce qu’il faudra faire pour gagner des matches et pour que les joueurs jouent comme nous savons qu’ils en sont capables. Nous pensons toujours ne pas en être si loin. »



