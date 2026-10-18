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La peur des caméras ! Les joueurs de Manchester United craignent que l’équipe de tournage du documentaire d’Amazon Prime soit à l’origine de leur début de saison désastreux
Des tensions en coulisses à Old Trafford
Manchester United a conclu un accord lucratif de 10 millions de livres sterling pour figurer dans la dernière édition de la série saluée d’Amazon All or Nothing. Toutefois, cette surveillance constante aurait créé une atmosphère étouffante dans le vestiaire. Selon The Sun, les joueurs et le staff technique estiment ne pas pouvoir s’exprimer librement lors des débriefings d’après-match. Il en résulterait des échanges édulcorés, où les critiques sincères sont tues parce que « chacun retient ses coups ».
Cette réticence à aborder ouvertement les lacunes tactiques coïncide avec un début de mandat désastreux pour Michael Carrick en tant qu’entraîneur permanent. Manchester United n’a remporté que deux de ses neuf premiers matches, toutes compétitions confondues. Les tensions ont encore été exacerbées par un mercato estival difficile et une récente interview explosive accordée par le défenseur Lisandro Martinez.
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Carrick avait déjà minimisé les inquiétudes liées aux caméras
Interrogé en août sur l’équipe de tournage du documentaire, Carrick avait écarté l’idée que sa présence puisse perturber le groupe. L’entraîneur de Manchester United avait d’abord assuré que ses joueurs étaient déjà habitués à l’attention médiatique intense qui accompagne le fait de représenter le club.
« Ça s’est bien passé », expliquait Carrick à l’époque. « C’est évidemment un peu nouveau et inhabituel, mais dans le travail au quotidien, il y a déjà tellement de caméras autour de nous que les joueurs y sont plus ou moins habitués. »
Il avait ajouté que l’équipe de production avait respecté les limites professionnelles. « Il faut bien sûr que nous trouvions comment travailler dans ces conditions, mais ils se sont montrés respectueux », soulignait Carrick. « Vu de l’extérieur, cela semble probablement prendre plus de place que dans notre travail au quotidien. »
Se concentrer sur le football alors que la pression s’accentue
Malgré ces premières assurances, une saison éprouvante, passée sous surveillance constante, semble avoir fait des ravages en coulisses. Carrick subit désormais une pression croissante pour obtenir des résultats, même si l’entraîneur reste combatif quant à son avenir à son poste avant un match crucial ce week-end.
« Je ne pense pas que ce soit le dernier match dont j’aie besoin en ce moment, c’est certain », a insisté Carrick, interrogé sur l’enjeu de la prochaine rencontre de son équipe. « J’ai vraiment hâte de jouer ce match. Ce qui me motive avant tout, c’est l’envie de faire progresser ce club. On peut toujours trouver du négatif si on le cherche ou si on veut le ressentir, mais je ne le cherche pas. Je ne veux pas le ressentir. »
Il a maintenu qu’un déclic tactique était imminent, ajoutant : « Je comprends la réalité et je l’ai assez dit, au point d’avoir l’impression de répéter les mêmes choses, tout en acceptant où nous en sommes. Mais je n’ai pas ce sentiment. Je me concentre entièrement sur ce qui est le mieux pour cet endroit et pour ce club de football, sur ce qu’il faudra faire pour gagner des matches et pour que les joueurs jouent comme nous savons qu’ils en sont capables. Nous pensons toujours ne pas en être si loin. »
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Un déplacement périlleux à Elland Road
Manchester United doit faire abstraction des distractions extrasportives avant un déplacement qui s’annonce hostile à Elland Road, où il affrontera Leeds United ce dimanche. Avec seulement deux victoires au compteur, prendre les trois points dans le Yorkshire est indispensable pour enrayer la mauvaise série et atténuer la pression intense qui pèse sur l’effectif en construction de Carrick.
Un nouveau résultat décevant face à ce grand rival ne ferait que renforcer l’idée que les caméras d’Amazon filment une saison en train de dérailler sous leurs yeux. Carrick aura besoin que ses joueurs retrouvent leur mordant, peu importe qui les regarde.
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