Getty Images Sport
Traduit par
La pétition « Kylian Mbappé, dégage ! » frôle les SOIXANTE-DIX MILLIONS de signatures, alors que le Real Madrid traverse une crise
La frustration atteint son paroxysme au Bernabéu
La lune de miel de Mbappé au Real Madrid est officiellement terminée, laissant place à un sentiment d’urgence et de frustration que peu auraient pu prévoir lors de sa présentation devant un Santiago Bernabéu comble l’été dernier.
Alors que les Merengues peinent à suivre le rythme en Liga et se montrent vulnérables en Ligue des champions, les regards se tournent de plus en plus vers l’ancienne superstar du Paris Saint-Germain.
Des déséquilibres tactiques tourmentent l’entraîneur espagnol, qui peine à associer le Français et Vinicius Junior au sein d’une ligne d’attaque cohérente.
Cette situation fragilise non seulement l’équilibre défensif, mais génère aussi un manque de cohésion dans le dernier tiers, poussant les supporters à réclamer des ajustements structurels immédiats pour sauver la saison.
- Getty Images
Une mobilisation numérique d’une ampleur jamais vue.
L'ampleur de ce mécontentement s'est traduite par une vague de protestations en ligne sans précédent, une pétition appelant au départ de Mbappé ayant, selon certaines sources, recueilli près de 70 millions de signatures.
Même si l’authenticité de chaque signature reste difficile à confirmer, l’ampleur du phénomène souligne une crise de relations publiques pour le joueur et un clivage grandissant au sein de la communauté madrilène.
Le mouvement « Mbappé Out » a pris une ampleur considérable sur les réseaux sociaux, alimenté par des vidéos virales soulignant le supposé manque d’implication défensive de l’attaquant et ses occasions manquées dans les matchs décisifs.
Quel avenir attend le Français ?
Malgré le tapage médiatique et les dizaines de millions de signatures en ligne, la direction du Real Madrid reste officiellement déterminée à faire de l’ère Mbappé une réussite. Florentino Pérez a passé des années à courtiser le joueur de 25 ans, et un départ si peu de temps après son arrivée reste hautement improbable d’un point de vue financier et politique. Cependant, le joueur lui-même subit aujourd’hui plus de pression que jamais pour faire ses preuves et faire taire ses détracteurs sur le terrain.
Avec plusieurs rencontres cruciales en perspective, l’international français doit désormais ajuster son style aux exigences du football espagnol et faire preuve de l’esprit de sacrifice que réclament les supporters.
- Getty images
Le Clásico se profile pour le Real Madrid
Malgré les polémiques en dehors du terrain et les millions de supporters réclamant son départ, Mbappé devrait mener l’attaque lors du prochain Clásico. Madrid cherche désespérément à retarder les célébrations du titre du club catalan, et pouvoir compter sur son attaquant vedette représente un atout considérable, bien que controversé. Les examens médicaux indiquent qu’il devrait être apte à affronter Barcelone malgré ses récents problèmes physiques.
Un succès offrirait un répit temporaire face au mouvement « Kylian Mbappé dehors », alors que les tensions montent au sein du club de la capitale.