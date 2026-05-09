La lune de miel de Mbappé au Real Madrid est officiellement terminée, laissant place à un sentiment d’urgence et de frustration que peu auraient pu prévoir lors de sa présentation devant un Santiago Bernabéu comble l’été dernier.

Alors que les Merengues peinent à suivre le rythme en Liga et se montrent vulnérables en Ligue des champions, les regards se tournent de plus en plus vers l’ancienne superstar du Paris Saint-Germain.

Des déséquilibres tactiques tourmentent l’entraîneur espagnol, qui peine à associer le Français et Vinicius Junior au sein d’une ligne d’attaque cohérente.

Cette situation fragilise non seulement l’équilibre défensif, mais génère aussi un manque de cohésion dans le dernier tiers, poussant les supporters à réclamer des ajustements structurels immédiats pour sauver la saison.



