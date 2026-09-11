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La perfection en M16 ! Benjamin Sesko lance un avertissement à Manchester City alors que Manchester United se balade lors de son retour en Ligue des champions
Manchester United marque son retour en Ligue des champions avec style
Manchester United a marqué son retour en Ligue des champions de l’UEFA après trois ans d’absence par une confortable victoire 4-0 contre l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah à Old Trafford. Matheus Cunha a ouvert le score avant que Bruno Fernandes ne double la mise lors d’une première période largement dominée.
Benjamin Sesko a inscrit un troisième but juste avant la pause avant que Lisandro Martinez ne marque son premier but à Old Trafford pour clore le score.
Patrick Dorgu a également participé à la rencontre, alors que United a décroché une victoire inaugurale satisfaisante devant son public.
- News Images
Décryptage de Sesko sur la façon de contourner le gardien
Sesko a inscrit son deuxième but en autant de matches, après avoir enchaîné avec sa réalisation du week-end contre Everton grâce à une finition pleine de sang-froid. L’attaquant slovène a profité de la sortie précipitée de Stas Pokatilov, a contourné le gardien de Sabah avant de pousser le ballon dans le but vide.
Au micro de TNT Sports après la rencontre, l’attaquant a fait part de sa joie d’avoir converti cette occasion et conclu un mouvement collectif clinique.
« J’ai vu qu’il sortait à toute vitesse et j’étais assez ravi de lui prendre le ballon pour rendre le but un peu plus facile, a expliqué Sesko. Bien sûr, je suis heureux. »
L’attaquant salue le partage des responsabilités en matière de buts
Le fait que quatre buteurs différents aient marqué a mis en évidence la profondeur offensive de United et sa polyvalence sur l’ensemble de la ligne d’attaque. Sesko a souligné que le partage du poids offensif au sein de l’effectif donne un énorme élan à la dynamique et au moral général de l’équipe.
L’attaquant a salué l’atmosphère électrique créée par les supporters à l’intérieur de M16 pour leur retour en Europe.
« C’était parfait pour tout le monde, surtout pour nos supporters, a noté Sesko. Cela compte beaucoup pour eux, surtout de voir autant de buts. Je pense que c’est important, surtout quand tout le monde peut marquer. »
- AFP
Manchester United prend confiance avant le derby de Manchester
Avec trois points assurés pour leur retour sur la scène européenne, United se tourne immédiatement de nouveau vers la Premier League. Manchester United reçoit le leader, Manchester City, à Old Trafford dimanche dans un derby très attendu.
Sesko reste convaincu que cette victoire européenne décisive constitue le tremplin idéal pour leur défi sur la scène nationale.
« Le regain de confiance ici est forcément important, a ajouté Sesko. Maintenant, il est important de très bien récupérer et, évidemment, de se concentrer sur le derby. »
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