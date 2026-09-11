Manchester United a marqué son retour en Ligue des champions de l’UEFA après trois ans d’absence par une confortable victoire 4-0 contre l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah à Old Trafford. Matheus Cunha a ouvert le score avant que Bruno Fernandes ne double la mise lors d’une première période largement dominée.

Benjamin Sesko a inscrit un troisième but juste avant la pause avant que Lisandro Martinez ne marque son premier but à Old Trafford pour clore le score.

Patrick Dorgu a également participé à la rencontre, alors que United a décroché une victoire inaugurale satisfaisante devant son public.