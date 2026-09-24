Quand Kochen a choisi de rejoindre Lyngby, nouveau promu dans l’élite danoise, en prêt depuis le Barça, beaucoup ont été surpris. Le gardien américain semblait s’éloigner des projecteurs en choisissant un modeste club scandinave.

Cependant, Kochen cherchait simplement du temps de jeu régulier et un projet privilégiant un football de possession. L’accord entre Barcelone et Lyngby a été finalisé sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 1,5 million d’euros.

Deux mois après le début de la saison, ce choix s’est révélé être un immense succès. Kochen a disputé la moindre minute et a livré des performances individuelles remarquables.