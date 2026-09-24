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La pépite montante de Barcelone, Diego Kochen, convoquée avec les États-Unis de Mauricio Pochettino après un début de vie au Danemark époustouflant
Le jeune talent du Barça, Kochen, brille au Danemark
Quand Kochen a choisi de rejoindre Lyngby, nouveau promu dans l’élite danoise, en prêt depuis le Barça, beaucoup ont été surpris. Le gardien américain semblait s’éloigner des projecteurs en choisissant un modeste club scandinave.
Cependant, Kochen cherchait simplement du temps de jeu régulier et un projet privilégiant un football de possession. L’accord entre Barcelone et Lyngby a été finalisé sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 1,5 million d’euros.
Deux mois après le début de la saison, ce choix s’est révélé être un immense succès. Kochen a disputé la moindre minute et a livré des performances individuelles remarquables.
L’impression sur le terrain apporte une reconnaissance internationale
Lyngby est actuellement en difficulté dans l’élite danoise, occupant la 10e place avec sept points sur 27 et une position de barragiste pour le maintien. Malgré les difficultés de l’équipe, Kochen s’est distingué dans les buts.
Le gardien américain a réalisé 24 arrêts sur 40 tirs cadrés, affichant un pourcentage d’arrêts supérieur à 50 %. Sa brillante prestation contre Odense lui a valu d’être nommé homme du match.
L’implication constante de Kochen et sa capacité à repousser les tirs ne sont pas passées inaperçues sur la scène internationale. Ses brillantes performances lui ont valu une convocation en équipe nationale A des États-Unis de la part du sélectionneur Pochettino.
Bojan garde de près un œil sur les joueurs prêtés
L'ancien attaquant du FC Barcelone Bojan Krkic est chargé de superviser tous les joueurs du club prêtés. Selon SPORT, ses rapports sur Kochen ont été extrêmement positifs, alors que le jeune gardien continue de gagner en visibilité.
Kochen fait partie d'un groupe plus large de joueurs du Barça prêtés et suivis à travers l'Europe cette saison. Yaakobishvili n'a pas encore disputé la moindre minute avec Almeria, tandis que Marc Casado a récemment subi une opération de la clavicule et sera absent pendant trois mois.
Ailleurs, le défenseur Ronald Araujo a été un succès intouchable sous les ordres d'Andoni Iraola à Liverpool. Pendant ce temps, le gardien Marc-Andre ter Stegen a connu un mélange d'ombre et de lumière lors de son passage à l'Ajax.
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Une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées
Les dirigeants du Barça savent parfaitement que Lyngby activera probablement l’option d’achat de 1,5 million d’euros pour Kochen. L’objectif principal du prêt était de favoriser sa progression, et un transfert définitif convient à toutes les parties concernées.
Même si Lyngby l’achète, Barcelone conservera 40 % des droits futurs du gardien. Cela permettra au géant espagnol de bénéficier financièrement de toute future vente ou d’avoir l’option de le faire revenir.
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