La Belgique aborde le prochain choc de Ligue des nations face à la France sans l’expérience de Kevin De Bruyne et Youri Tielemans. Si la perte de milieux de terrain aussi expérimentés pousserait de nombreuses équipes à se replier, l’étoile montante Godts insiste sur le fait que le plan tactique reste inchangé. Le jeune attaquant estime que l’effectif possède suffisamment de qualité pour conserver son identité, quels que soient les absents dans le onze de départ.

« Nous devons oser jouer au football sans peur. Nous respectons leurs qualités, mais c’est à nous de montrer du caractère. Ce sera différent, mais nous allons faire de notre mieux pour jouer notre jeu. Les principes restent les mêmes », a expliqué Godts.