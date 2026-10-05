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La pépite du PSG Mika Godts insiste : la Belgique ne changera pas malgré les absences de Kevin De Bruyne et de Youri Tielemans contre la France
Préserver l’identité belge
La Belgique aborde le prochain choc de Ligue des nations face à la France sans l’expérience de Kevin De Bruyne et Youri Tielemans. Si la perte de milieux de terrain aussi expérimentés pousserait de nombreuses équipes à se replier, l’étoile montante Godts insiste sur le fait que le plan tactique reste inchangé. Le jeune attaquant estime que l’effectif possède suffisamment de qualité pour conserver son identité, quels que soient les absents dans le onze de départ.
« Nous devons oser jouer au football sans peur. Nous respectons leurs qualités, mais c’est à nous de montrer du caractère. Ce sera différent, mais nous allons faire de notre mieux pour jouer notre jeu. Les principes restent les mêmes », a expliqué Godts.
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Pas de pression supplémentaire à Paris
Cette rencontre revêt une signification particulière pour Godts, puisqu’elle se déroule dans la ville où il évolue désormais en club après son transfert très médiatisé au PSG cet été. Malgré ce lien local et l’attention des médias français, l’adolescent aborde ce match comme n’importe quel autre. Il a écarté l’idée que jouer dans son stade ajoute une pression personnelle supplémentaire pour être performant.
Son calme a impressionné les observateurs, d’autant qu’il semble parti pour enchaîner une quatrième titularisation consécutive avec la sélection nationale. « Je joue ici à Paris, au PSG, mais cela ne veut pas dire que je veux frimer. Je fais de mon mieux à chaque match. Que ce soit la France, la Turquie ou n’importe qui d’autre, j’essaie de jouer aussi bien que possible », a déclaré Godts.
Apprendre auprès de l’élite au PSG
Alors que Godts se bat encore pour devenir un titulaire indiscutable au Parc des Princes, il estime que l’environnement quotidien à Paris accélère sa progression. S’entraîner aux côtés de certains des joueurs les plus chers et talentueux du monde lui a offert un apprentissage unique qu’il apporte désormais au rassemblement belge. Il considère sa situation actuelle comme une étape nécessaire dans son évolution professionnelle.
« Je suis encore jeune et je dois faire mes preuves, mais ils ont confiance en moi. Le fait d’avoir des joueurs de très haut niveau autour de moi chaque jour m’aide à progresser », a souligné l’attaquant. Il garde les pieds sur terre concernant son statut dans l’un des plus grands clubs d’Europe, en se concentrant sur le travail plutôt que sur l’engouement. « Je sais que j’ai les qualités pour y parvenir. Je viens d’arriver dans un très grand club. Je m’entraîne chaque jour avec les meilleurs joueurs et je dois faire mes preuves là-bas, le reste viendra naturellement. »
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Un test crucial de Ligue des nations
Ce match constitue un véritable test de référence pour la profondeur d’effectif de la Belgique et sa flexibilité tactique. Face à une équipe de France regorgeant de talent, la sélection de Van Bommel aura besoin de Godts et de ses jeunes coéquipiers pour élever leur niveau en l’absence de De Bruyne. L’objectif n’est pas seulement d’obtenir un résultat, mais aussi de valider les progrès accomplis sous la direction de Van Bommel depuis la déception des récents grands tournois.
Pour Godts, la priorité reste la constance plutôt que l’esbroufe. En se concentrant sur son propre développement et sur les objectifs collectifs de l’équipe, il espère s’imposer comme une pierre angulaire de la sélection nationale pour les années à venir.
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