L’Espagne a décroché les honneurs mondiaux au terme d’un affrontement tendu contre l’Argentine, en s’imposant grâce à un but décisif de Ferran Torres en prolongation. Cette victoire a sacré Yamal, 19 ans, champion du monde, confirmant son statut de plus grand jeune talent du football mondial.

À l’inverse, cette défaite a marqué une fin poignante à l’illustre carrière internationale de Messi. À 39 ans, l’attaquant légendaire a quitté la sélection peu après le tournoi, regardant une nouvelle génération soulever le célèbre trophée pour la première fois.

Les images contrastées d’un Messi dévasté et d’un Yamal exultant ont dominé la couverture d’après-match. Cependant, au milieu des célébrations déchaînées de l’Espagne, le pur produit du centre de formation de Barcelone s’est assuré d’aller retrouver son prédécesseur pour un échange discret et respectueux sur la pelouse.



