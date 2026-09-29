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imago-sport-1080263247.jpgUk Sports Pics Ltd
Muhammad Zaki
Traduit par

La pépite du FC Barcelone Lamine Yamal révèle le message privé émouvant adressé à Lionel Messi après la finale dramatique de la Coupe du monde 2026

L. Messi
L. Yamal
Coupe du monde
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
UEFA Nations League A
FC Barcelone
Inter Miami CF

La sensation du FC Barcelone et de l’Espagne, Lamine Yamal, s’est enfin exprimée sur la conversation chargée d’émotion qu’il a eue avec Lionel Messi après la finale de la Coupe du monde 2026. Le jeune prodige a été vu en train d’enlacer le GOAT argentin dans un moment qui ressemblait vraiment à un ultime passage de témoin dans le football mondial.

  • Une étreinte légendaire sur la plus grande scène

    L’Espagne a décroché les honneurs mondiaux au terme d’un affrontement tendu contre l’Argentine, en s’imposant grâce à un but décisif de Ferran Torres en prolongation. Cette victoire a sacré Yamal, 19 ans, champion du monde, confirmant son statut de plus grand jeune talent du football mondial.

    À l’inverse, cette défaite a marqué une fin poignante à l’illustre carrière internationale de Messi. À 39 ans, l’attaquant légendaire a quitté la sélection peu après le tournoi, regardant une nouvelle génération soulever le célèbre trophée pour la première fois.

    Les images contrastées d’un Messi dévasté et d’un Yamal exultant ont dominé la couverture d’après-match. Cependant, au milieu des célébrations déchaînées de l’Espagne, le pur produit du centre de formation de Barcelone s’est assuré d’aller retrouver son prédécesseur pour un échange discret et respectueux sur la pelouse.


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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’hommage de Yamal à l’icône sur le départ

    S’exprimant dans un récent entretien accordé au The Guardian, Yamal est revenu sur cette accolade d’après-match, le jeune joueur souhaitant saluer l’impact inégalé du vétéran sur ce sport. « Je lui ai dit merci pour tout ce que tu as apporté au football », a expliqué Yamal.

    L’international espagnol a souligné que ce geste était totalement sincère et n’était pas destiné aux caméras. Il a ajouté : « Je ne fais pas les choses pour bien paraître sur la photo, ça venait de l’intérieur. »


  • Sortir de l’ombre de Messi

    La conversation a également porté sur la célèbre image virale de Messi donnant le bain à Yamal lorsque ce dernier n’était encore qu’un bébé. Si la photo est devenue un élément du folklore du football, Yamal a admis qu’il était au départ opposé à ce que le public la voie.

    Yamal a révélé que son père avait d’abord publié la photo sur les réseaux sociaux, avant que le joueur ne demande qu’elle soit retirée. Expliquant son raisonnement, l’ailier a déclaré : « Parce que je lui ai dit de ne pas le faire. Il l’a mise une fois sur Facebook et je lui ai dit de l’enlever. Les comparaisons étaient trop faciles, c’est tout ce dont les gens auraient parlé. Je voulais être Lamine ; je ne voulais pas être Messi. Je voulais juste aller aussi loin que possible. Je lui ai demandé d’attendre. Quand je serai Lamine, fais ce que tu veux. »


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  • Lamine Yamal Lionel Messi Spain Argentina 2026 World CupGetty/GOAL

    Forger un nouvel héritage en Catalogne

    Maintenant qu’il s’est imposé comme un talent de classe mondiale à part entière, Yamal semble plus à l’aise avec son lien avec le plus grand joueur de l’histoire du club. Ses performances avec Barcelone lui ont déjà permis de battre de nombreux records, et sa contribution au dernier succès international de l’Espagne a consolidé son statut parmi l’élite des attaquants du football mondial. La pression d’être « le prochain Messi » a laissé place à la réalité d’être le premier Lamine Yamal.

    Alors que Messi entre dans sa retraite et que Yamal poursuit son ascension, la finale de 2026 fait le lien entre deux carrières remarquables.