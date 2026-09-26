Thomas Tuchel a finalisé ses préparatifs de match pour l’ouverture très attendue de la Ligue des nations de l’Angleterre contre l’Espagne, mais les nouvelles de la sélection ne sont pas positives pour la pépite montante de Liverpool, Ngumoha. L’attaquant de 18 ans, qui suscite un vif engouement à Anfield et à St George’s Park, a été écarté du groupe pour cette rencontre à Wembley.

Le jeune joueur avait initialement été convoqué pour la première fois dans un groupe complet de l’équipe A par Tuchel plus tôt ce mois-ci, une décision que beaucoup ont interprétée comme un signal clair de l’intention du technicien allemand de lancer de nouveaux talents. Cependant, la perspective d’affronter les champions du monde et d’Europe en titre semble avoir poussé le staff de l’Angleterre à adopter une approche plus conservatrice. Ngumoha devra désormais suivre la rencontre depuis le bord du terrain pendant que l’Angleterre tentera de prendre sa revanche pour sa défaite en finale de l’Euro 2024 devant un Wembley à guichets fermés ce soir.