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La pépite de Liverpool Rio Ngumoha écartée de la sélection de l’Angleterre pour le choc contre l’Espagne, alors que Thomas Tuchel a tranché dans sa sélection
Tuchel mise sur l’expérience plutôt que sur la jeunesse
Thomas Tuchel a finalisé ses préparatifs de match pour l’ouverture très attendue de la Ligue des nations de l’Angleterre contre l’Espagne, mais les nouvelles de la sélection ne sont pas positives pour la pépite montante de Liverpool, Ngumoha. L’attaquant de 18 ans, qui suscite un vif engouement à Anfield et à St George’s Park, a été écarté du groupe pour cette rencontre à Wembley.
Le jeune joueur avait initialement été convoqué pour la première fois dans un groupe complet de l’équipe A par Tuchel plus tôt ce mois-ci, une décision que beaucoup ont interprétée comme un signal clair de l’intention du technicien allemand de lancer de nouveaux talents. Cependant, la perspective d’affronter les champions du monde et d’Europe en titre semble avoir poussé le staff de l’Angleterre à adopter une approche plus conservatrice. Ngumoha devra désormais suivre la rencontre depuis le bord du terrain pendant que l’Angleterre tentera de prendre sa revanche pour sa défaite en finale de l’Euro 2024 devant un Wembley à guichets fermés ce soir.
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Les limites d’effectif forcent la main à Tuchel
La décision de se passer du joueur a été dictée uniquement par des règles administratives, et non par ses efforts ou ses performances à l’entraînement. Le règlement de l’UEFA limite strictement les feuilles de match à 23 joueurs, mais avec un groupe de 24 joueurs emmené en stage par Tuchel, un joueur devait inévitablement être écarté de la feuille d’équipe finale. Malheureusement pour le joueur formé à Liverpool, il a été le seul choisi pour manquer cette affiche face à l’équipe de Luis de la Fuente. Cette mise à l’écart retarde temporairement sa chance de se mesurer à l’élite du football international, repoussant son opportunité de fouler la mythique pelouse de Wembley.
L’ascension fulgurante du nouveau prodige de Liverpool
L’exclusion de Ngumoha du groupe pour le match n’est peut-être qu’un contretemps mineur au regard de sa trajectoire de carrière extraordinaire jusqu’ici. Il a notamment été l’un des cinq joueurs supplémentaires sélectionnés pour voyager avec l’équipe première d’Angleterre lors de son camp de préparation d’avant-Coupe du monde en Floride pendant l’été. Cette expérience au sein du groupe senior visait à accélérer sa familiarisation avec l’environnement international, et il a clairement fait forte impression sur le staff pendant ces séances de l’autre côté de l’Atlantique.
Cette expérience estivale a rapidement été suivie d’une première inattendue avec l’Angleterre lors d’une victoire 1-0 en match amical contre la Nouvelle-Zélande. Ngumoha est entré en jeu en seconde période et s’est immédiatement distingué grâce à une apparition pleine de vivacité. Ce faisant, il est entré dans les livres d’histoire en devenant le cinquième plus jeune joueur à avoir jamais représenté l’Angleterre au niveau senior.
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Les opportunités à venir en Ligue des nations
Si le match contre l’Espagne arrive trop tôt pour que Ngumoha fasse ses débuts compétitifs à domicile, la trêve internationale offre plusieurs autres occasions à l’attaquant de grappiller du temps de jeu. L’Angleterre doit affronter la Tchéquie à deux reprises et la Croatie une fois au cours des prochaines semaines, ce qui donne à Tuchel une large marge de manœuvre pour faire tourner son effectif et examiner différentes options. L’entraîneur allemand devrait gérer avec soin la charge de travail de ses joueurs clés, ce qui devrait permettre à Ngumoha de s’intégrer davantage dans la rotation les jours de match à mesure que le stage avancera.
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