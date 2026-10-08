La patience s’épuise à Turin ! La Juventus prépare des remplaçants pour janvier quelques semaines seulement après l’arrivée de Woltemade

Selon La Gazzetta dello Sport, la lune de miel de Woltemade à la Juventus a pris fin avec une rapidité surprenante, puisque la Juve scrute déjà de potentiels remplaçants. L’imposant attaquant a rejoint le club de Serie A en provenance de Newcastle United dans le cadre d’un prêt sec de 3,5 millions de livres sterling, mais il a eu du mal à s’adapter à la vie à Turin.

Les inquiétudes concernant son adéquation avec le géant italien auraient été renforcées après une récente trêve internationale avec l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA. Lors d’un match contre la Serbie, Woltemade s’est rendu coupable d’un énorme raté qui est rapidement devenu viral, ne parvenant pas à marquer à seulement deux yards du but vide qui s’offrait à lui.

L’international allemand devait profiter du nouveau cadre de la sélection sous les ordres de Jurgen Klopp, Luciano Spalletti, l’entraîneur de la Juve, espérant que l’attaquant reviendrait à Turin avec un nouvel élan. Cependant, son temps de jeu limité et son manque de réalisme devant le but racontent une tout autre histoire.