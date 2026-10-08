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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

La patience s’épuise à Turin ! La Juventus prépare des remplaçants pour janvier quelques semaines seulement après l’arrivée de Woltemade

Juventus FC
N. Woltemade
M. Retegui
F. Balogun
A. Raimondo
Serie A

La Juventus semble prête à mettre fin à l’expérience Nick Woltemade quelques semaines seulement après l’arrivée de l’attaquant à l’Allianz Stadium. Malgré un transfert très médiatisé en provenance de Newcastle United à la fin du mercato estival, l’attaquant allemand n’a pas réussi à trouver son rythme en Serie A, poussant les dirigeants du club à explorer d’autres options sur le marché.

  • Woltemade sous le feu des critiques après un raté horrible

    Selon La Gazzetta dello Sport, la lune de miel de Woltemade à la Juventus a pris fin avec une rapidité surprenante, puisque la Juve scrute déjà de potentiels remplaçants. L’imposant attaquant a rejoint le club de Serie A en provenance de Newcastle United dans le cadre d’un prêt sec de 3,5 millions de livres sterling, mais il a eu du mal à s’adapter à la vie à Turin.

    Les inquiétudes concernant son adéquation avec le géant italien auraient été renforcées après une récente trêve internationale avec l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA. Lors d’un match contre la Serbie, Woltemade s’est rendu coupable d’un énorme raté qui est rapidement devenu viral, ne parvenant pas à marquer à seulement deux yards du but vide qui s’offrait à lui.

    L’international allemand devait profiter du nouveau cadre de la sélection sous les ordres de Jurgen Klopp, Luciano Spalletti, l’entraîneur de la Juve, espérant que l’attaquant reviendrait à Turin avec un nouvel élan. Cependant, son temps de jeu limité et son manque de réalisme devant le but racontent une tout autre histoire.

  • Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Inadaptation tactique à l’Allianz Stadium

    Du haut de son impressionnant 1,98 m, Woltemade ressemble physiquement à un avant-centre de fixation traditionnel, mais son style de jeu a créé des frictions tactiques. Le joueur a lui-même reconnu que les duels aériens ne constituaient pas son principal point fort, préférant souvent décrocher pour évoluer en soutien de l’attaquant.

    Le décalage entre son profil physique et son rôle sur le terrain a compliqué sa capacité à s’installer durablement dans le onze de départ. Woltemade a disputé trois matches de Serie A avec la Juventus sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive, et n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois sous les couleurs bianconere, en transformant un penalty lors d’une victoire 5-0 en Ligue Europa contre le NEC Nimègue.

  • Retegui et Balogun émergent comme des cibles

    La recherche d’un nouveau talisman est déjà en cours, Giovanni Carnevali évaluerait trois cibles prioritaires pour renforcer le secteur offensif. En haut de la liste figure Mateo Retegui, l’ancien attaquant de l’Atalanta qui évolue actuellement en Arabie saoudite, à Al-Qadsiah.

    En outre, l’ancien joueur d’Arsenal Folarin Balogun a été identifié comme une piste d’intérêt. L’attaquant de Monaco, qui a déjà montré sa qualité en Ligue 1 et sur la scène internationale avec les États-Unis, offre la mobilité et la capacité de finition qui ont actuellement fait défaut à Woltemade. La situation de Balogun à Monaco est suivie de près alors que la Juventus évalue la faisabilité financière d’un transfert pour cet attaquant très coté.

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  • Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Solutions internes et planification future

    Au-delà des stars confirmées évoluant à l’étranger, la Juventus s’intéresse également aux talents présents en Italie. Antonio Raimondo est le troisième nom de la liste restreinte, et impressionne actuellement pendant son prêt à Frosinone en provenance de Bologne.

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