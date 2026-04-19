La participation de la star du PSG à la demi-finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern est incertaine. Le club parisien s’inquiète après son remplacement

Le milieu de terrain de 26 ans a d’abord disparu dans les couloirs du stade, avant d’être vu boitant vers le banc de touche, chaussure à la main, visiblement toujours gêné pour appuyer son pied. L’étendue exacte de sa blessure n’a pas encore été déterminée.

Son éventuelle absence pour la demi-finale de Ligue des champions face au FC Bayern Munich n’a donc pas encore été confirmée. Le match aller est programmé à Paris le 28 avril, et le retour se tiendra une semaine plus tard à l’Allianz Arena de Munich.