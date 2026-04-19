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VitinhaGetty Images
Christian Guinin

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La participation de la star du PSG à la demi-finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern est incertaine. Le club parisien s’inquiète après son remplacement

Ligue 1
Vitinha
Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon

Inquiétudes au PSG : lors de la rencontre de championnat contre l'Olympique lyonnais, le milieu de terrain vedette Vitinha a dû céder sa place plus tôt que prévu.

Mené 0-2, le Portugais a été remplacé par l’entraîneur Luis Enrique à la 39^e minute ; Warren Zaire-Emery est alors entré en jeu. Auparavant, Vitinha avait mal atterri sur son pied droit après un duel aérien et avait signifié qu’il ne pouvait pas poursuivre.

  • Le milieu de terrain de 26 ans a d’abord disparu dans les couloirs du stade, avant d’être vu boitant vers le banc de touche, chaussure à la main, visiblement toujours gêné pour appuyer son pied. L’étendue exacte de sa blessure n’a pas encore été déterminée.

    Son éventuelle absence pour la demi-finale de Ligue des champions face au FC Bayern Munich n’a donc pas encore été confirmée. Le match aller est programmé à Paris le 28 avril, et le retour se tiendra une semaine plus tard à l’Allianz Arena de Munich.

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  • gnabry(C)Getty Images

    Le Bayern devra se passer de Serge Gnabry pour la rencontre face au PSG.

    Côté Bayern, Serge Gnabry sera très probablement forfait pour la rencontre. L’attaquant s’est déchiré les adducteurs lors d’une séance d’entraînement préalable au match contre le VfB Stuttgart (4-2). Il manquera assurément le reste de la saison, et sa participation à la Coupe du monde est même menacée.

    Outre la blessure de Vitinha, le PSG a également reçu dimanche soir des nouvelles peu réjouissantes sur le plan sportif. Après 90 minutes de jeu, le club de la capitale française, en tête du classement, s'est incliné 1-2 face à Lyon. Il ne compte désormais plus qu'un point d'avance sur le RC Lens.

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