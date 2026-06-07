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World Cup new wave GFXGOAL
Harry Sherlock

Traduit par

La nouvelle vague : Lamine Yamal, Erling Haaland et dix autres stars prêtes à faire leurs débuts en Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
L. Yamal
E. Haaland
M. Olise
F. Wirtz
L. Diaz
Etats-Unis
Espagne
Argentine
France
Portugal
Norvège
Allemagne
Colombie
Côte d'Ivoire
Turquie
J. Neves
N. Paz
F. Balogun
A. Guler
Y. Diomande
FEATURES

À moins d’une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, les sélections peaufinent leur préparation en vue du premier match, jeudi, dans les stades des États-Unis, du Mexique et du Canada. Cette édition historique, la plus grande jamais organisée, réunira 48 équipes, offrant à de nombreux joueurs l’occasion de faire leurs débuts sur la scène internationale.

Parmi ces débutants figurent certains des footballeurs les plus célèbres de la planète. Si certains n’ont pas encore eu l’occasion de disputer une Coupe du monde en raison de leur âge, d’autres stars ont dû patienter avant de pouvoir enfin s’illustrer lors du plus grand événement sportif au monde.

Alors, qui sont ces débutants que nous avons hâte de voir à l’œuvre ? Chez GOAL, nous avons sélectionné notre top 10 :

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Norvège)

    Bien qu’elle n’ait plus participé à une Coupe du monde depuis 1998, la Norvège est présentée comme le possible outsider du tournoi grâce à son effectif étoilé. Martin Ødegaard, Antonio Nusa et Alexander Sørloth figurent parmi les grands noms qui découvriront la compétition, mais tous les regards se tourneront vers une seule star dès son entrée sur la pelouse.

    Si le palmarès international d’Erling Haaland est déjà impressionnant – 55 buts en 49 sélections – l’été à venir marquera sa première Coupe du monde et, plus largement, son premier grand tournoi. Lors de la phase de groupes, la Norvège affrontera l’Irak, le Sénégal et la France, et les défenses adverses savent déjà que l’attaquant de Manchester City, ballon au pied, sera un client redoutable.

    Haaland parviendra-t-il à rendre les choses aussi faciles qu’à son habitude lors de sa première Coupe du monde ? Peu d’observateurs oseraient parier contre lui.

    • Publicité
  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    Lamine Yamal (Espagne)

    Lamine Yamal incarne le prochain grand espoir du football espagnol. Déjà star planétaire, il possède un jeu de jambes fluide et une touche magique, comme le démontrent ses performances éblouissantes sous le maillot du FC Barcelone depuis ses débuts à l’âge de 15 ans. 

    Il a confirmé son éclosion lors de l’Euro 2024 en inscrivant un but sensationnel – en demi-finale face à la France – et en délivrant quatre passes décisives, contribuant ainsi au sacre de la Roja. Si le prodige barcelonais confirme ce niveau lors de la Coupe du monde, il pourrait bien être couronné meilleur joueur du globe. 

    Bien qu’il n’ait que 18 ans, son expérience au plus haut niveau est avérée ; reste à savoir si son corps, éprouvé par les blessures, tiendra le coup pour viser le plus grand trophée du football.

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Florian Wirtz (Allemagne)

    Florian Wirtz a été l’une des plus grosses recrues de l’été dernier, puisqu’il a rejoint Liverpool dans le cadre d’un transfert colossal qui pourrait finalement dépasser les 116 millions de livres sterling, mais sa première saison en Premier League n’a pas été des plus faciles. Il espère donc vivre une meilleure première expérience en Coupe du monde, après avoir manqué l’édition de 2022 alors qu’il se remettait d’une rupture du ligament croisé antérieur.

    Dribbleur agile et fluide, Wirtz a déjà marqué deux buts lors de l’Euro 2024, et l’on compte sur lui pour être le meneur de jeu en chef de l’Allemagne sous la houlette de Julian Nagelsmann. Potentiellement appelé à intégrer un trio offensif avec Jamal Musiala et Lennart Karl, également débutant en Coupe du monde, Wirtz possède les qualités nécessaires pour déjouer les défenses les plus hermétiques cet été.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    Luis Díaz (Colombie)

    Luis Díaz a brillé tant à Anfield qu’à l’Allianz Arena ces dernières saisons, mais ce sont ses performances sous les couleurs du Bayern Munich l’année passée, où il a formé avec Harry Kane et Michael Olise l’un des trios offensifs les plus redoutables du continent, qui représentent le sommet de sa carrière à ce jour.

    À 29 ans, il surprend de constater que Diaz n’a jamais disputé la Coupe du monde. La Colombie n’a pas réussi à se qualifier en 2022, et le joueur commençait tout juste à émerger au Junior FC lors du tournoi de 2018.

    Auteur de 26 buts et 19 passes décisives en 2025-2026 sous le maillot bavarois, il pourrait, en maintenant ce niveau, guider la Colombie vers un parcours ambitieux dans la compétition.

  • Michael Olise France 2026Getty

    Michael Olise (France)

    Le coéquipier de Diaz, Olise, s’apprête également à disputer sa première Coupe du monde après une saison qui l’a propulsé parmi les favoris du Ballon d’Or sous les couleurs du Bayern. L’ailier français a inscrit 25 buts et délivré 28 passes décisives, et l’ancien joueur de Crystal Palace a su transposer cette forme dans ses performances avec les Bleus, au point qu’il semble désormais en mesure d’écarter la sensation du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, de la composition de prédilection de Didier Deschamps.

    Certains doutaient qu’il puisse passer d’un club de milieu de tableau de Premier League au plus haut niveau européen, mais il a fait taire les sceptiques au cours des deux dernières saisons. Il est désormais prêt à devenir une superstar mondiale s’il parvient à briller sous les projecteurs cet été.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    João Neves (Portugal)

    Depuis son arrivée au PSG à l’été 2024, João Neves s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain européens, remportant deux Ligues des champions à 21 ans aux côtés de ses compatriotes Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos.

    S’il a dû faire preuve de patience pour s’imposer au niveau international, parfois même en dépannant au poste d’arrière droit tant la concurrence au milieu de terrain est forte sous les ordres de Roberto Martinez, Neves commence désormais à imposer son style très dynamique au sein de la Seleção. Cette Coupe du monde pourrait ainsi être la première d’une longue série pour l’ancien joueur de Benfica.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Nico Paz (Argentin)

    Sous la houlette de Cesc Fàbregas à Côme, Nico Paz s'est imposé comme l'un des meneurs de jeu les plus convoités d'Europe. On s'attend généralement à ce qu'il revienne au Real Madrid cet été, le club espagnol devant exercer son option de rachat après l'avoir cédé en 2024. 

    Doté d’une technique raffinée et d’un physique lui permettant d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’en meneur de jeu, il a guidé Como vers une historique quatrième place en Serie A et une qualification en Ligue des champions, tout en étant couronné meilleur milieu du championnat.

    L’Argentine espère désormais que le jeune homme transposera son niveau de jeu en sélection lors de sa première Coupe du monde, afin d’entourer Lionel Messi des meilleurs éléments et de viser un doublé historique.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (États-Unis)

    Si bon nombre des joueurs qui représenteront les États-Unis lors de cette Coupe du monde qu’ils co-organisent faisaient déjà partie de l’équipe en 2022, il est apparu clairement au Qatar que l’équipe manquait d’un buteur. C’est là que Folarin Balogun devrait entrer en jeu.

    Attaquant capable de tirer des deux pieds, doté d’une vitesse fulgurante et adroit dans les face-à-face, l’ancien Gunner aborde sa première Coupe du monde après une saison aboutie à Monaco, où il a marqué 19 buts toutes compétitions confondues, dont une série de huit matchs consécutifs en Ligue 1.

    Après avoir changé de nationalité pour quitter l’Angleterre, Balogun a prouvé qu’il ne craignait pas la pression des grands rendez-vous lors de la Copa América 2024, où il a marqué deux buts en trois matchs malgré l’élimination précoce des États-Unis. À 24 ans, il est désormais appelé à propulser l’équipe de Mauricio Pochettino le plus loin possible dans les phases à élimination directe.

  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Arda Güler, milieu offensif turc.

    Arda Güler s'est révélé lors de l'Euro 2024, où il a joué un rôle central dans le parcours de la Turquie jusqu'aux quarts de finale, marquant un but magnifique contre la Géorgie avant de délivrer des passes décisives face à l'Autriche et aux Pays-Bas. Si ce premier grand tournoi est un indicateur fiable, le joueur de 21 ans pourrait bien briller lors de la Coupe du monde.

    Le natif d’Istanbul arrive en sélection après une saison aboutie au Real Madrid, où il a enfin gagné sa place de titulaire et développé une complicité évidente avec Kylian Mbappé, pour un total de 16 passes décisives et 7 buts.

    Cet été, il devrait former avec l’attaquant de la Juventus Kenan Yildiz un duo offensif prometteur, capable d’inscrire son nom dans l’histoire de la Coupe du monde.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Côte d’Ivoire)

    Yan Diomande est l’un des joueurs les plus convoités du moment. À seulement 19 ans, l’ailier du RB Leipzig s’est imposé comme l’un des plus redoutables d’Europe, attirant l’intérêt de clubs prestigieux tels que Liverpool et le PSG.

    Du coup, chaque sortie de la Côte d’Ivoire cet été sera scrutée, tant l’intérêt autour de lui est vif. Après avoir brillé lors de la Coupe d’Afrique des nations plus tôt cette année, il est prêt à confirmer son éclat sur la scène internationale.