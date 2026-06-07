Bien qu’elle n’ait plus participé à une Coupe du monde depuis 1998, la Norvège est présentée comme le possible outsider du tournoi grâce à son effectif étoilé. Martin Ødegaard, Antonio Nusa et Alexander Sørloth figurent parmi les grands noms qui découvriront la compétition, mais tous les regards se tourneront vers une seule star dès son entrée sur la pelouse.

Si le palmarès international d’Erling Haaland est déjà impressionnant – 55 buts en 49 sélections – l’été à venir marquera sa première Coupe du monde et, plus largement, son premier grand tournoi. Lors de la phase de groupes, la Norvège affrontera l’Irak, le Sénégal et la France, et les défenses adverses savent déjà que l’attaquant de Manchester City, ballon au pied, sera un client redoutable.

Haaland parviendra-t-il à rendre les choses aussi faciles qu’à son habitude lors de sa première Coupe du monde ? Peu d’observateurs oseraient parier contre lui.