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La nouvelle star du Real Madrid, Marc Cucurella, s’est confiée sur sa condition physique après des débuts riches en émotion au Santiago Bernabéu
Évoquant sa condition physique et sa forme
Malgré ce résultat positif, des questions subsistent concernant l'état de préparation physique de Cucurella, puisque le défenseur n'a débuté aucune des deux premières rencontres de Madrid dans cette nouvelle saison. L'Espagnol s'est montré franc sur sa situation actuelle, reconnaissant qu'une pré-saison perturbée l'a obligé à rattraper son retard en termes de rythme de match. Il a souligné que le processus pour retrouver son meilleur niveau physique est toujours en cours et qu'il exige de la patience, de la part du joueur comme des supporters.
« Étape par étape. Il est clair que nous n'avons pas eu beaucoup de pré-saison, mais petit à petit, je me sens mieux. Nous faisons du très bon travail. La saison est longue, et l'entraîneur sait très bien gérer l'équipe. C'est l'une de ses forces », a-t-il expliqué sur le site officiel du club.
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Des débuts de rêve au Bernabéu
Cucurella n’a pas pu cacher sa joie après avoir enfin foulé la pelouse mythique du Santiago-Bernabéu en tant que joueur du Real Madrid. Revenant sur la soirée, Cucurella a décrit cette expérience comme un sommet de sa carrière professionnelle, en soulignant l’effort collectif de l’effectif face à un adversaire coriace.
« Une soirée parfaite, on ne peut pas demander plus. Présenter le trophée de la Coupe du monde des clubs aux supporters a été un moment très spécial. Ensuite, pendant le match, nous avons fait du très bon travail. Nous étions opposés à une grande équipe. Elle nous a rendu les choses difficiles, mais l’équipe a livré une excellente performance », a-t-il déclaré.
Étapes importantes personnelles et présence de la famille
Ce match revêtait une importance personnelle profonde pour Cucurella. L’Espagnol a souligné que la présence de ses proches dans les tribunes rendait la victoire encore plus belle, alors qu’il cherche à s’imposer comme un titulaire régulier pour le reste de la saison 2026-2027.
Cucurella est revenu sur l’émotion brute de cette soirée, déclarant : « Très spécial. C’était très émouvant. Une journée très importante, la première fois que ma famille était ici, au stade, pour me voir. Je suis très heureux, et j’espère qu’il y aura d’autres soirées comme celle-ci. Je me suis senti privilégié. Peu de gens reçoivent ce genre d’amour et ont l’occasion de présenter un trophée aussi important dans ce stade. Je suis très heureux de l’affection que j’ai reçue et je vais continuer à travailler dur parce que ce n’est que le début », a déclaré Cucurella.
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L’impact de Mbappe et la profondeur d’effectif
La soirée a aussi été marquée par le génie de Kylian Mbappe, auteur d’un triplé sensationnel qui a démantelé la défense de la Real Sociedad. Cucurella s’est montré très élogieux envers son nouveau coéquipier, soulignant à quel point la présence du Français change la dynamique de chaque match. Le latéral gauche estime que le sang-froid de Mbappe devant le but sera un thème récurrent tout au long de l’année, offrant à l’équipe l’atout ultime pour faire basculer les matches serrés.
« C’est un joueur décisif, et c’est un privilège de l’avoir à nos côtés. J’espère qu’il continuera à marquer encore plus de buts. Ce ne sera pas son dernier triplé de la saison. Quand il est en feu, l’équipe est bien plus dangereuse, et je suis heureux pour lui », a-t-il déclaré.
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