Malgré ce résultat positif, des questions subsistent concernant l'état de préparation physique de Cucurella, puisque le défenseur n'a débuté aucune des deux premières rencontres de Madrid dans cette nouvelle saison. L'Espagnol s'est montré franc sur sa situation actuelle, reconnaissant qu'une pré-saison perturbée l'a obligé à rattraper son retard en termes de rythme de match. Il a souligné que le processus pour retrouver son meilleur niveau physique est toujours en cours et qu'il exige de la patience, de la part du joueur comme des supporters.

« Étape par étape. Il est clair que nous n'avons pas eu beaucoup de pré-saison, mais petit à petit, je me sens mieux. Nous faisons du très bon travail. La saison est longue, et l'entraîneur sait très bien gérer l'équipe. C'est l'une de ses forces », a-t-il expliqué sur le site officiel du club.