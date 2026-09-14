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La nouvelle star du Brésil ? Le capitaine du PSV, Mauro Junior, sans voix après son appel surprise avec le Brésil à la suite de sa domination en Eredivisie
Le défenseur reçoit sa première convocation
Le polyvalent joueur de 27 ans a été récompensé par sa première convocation avec l’équipe première du Brésil après s’être imposé comme un leader clé au PSV, en récupérant le brassard de capitaine à la suite de la grave blessure au genou de Jerdy Schouten. Au club depuis janvier 2018, Mauro a débuté les six matches de championnat cette saison, pour un but et une passe décisive. Ses performances autoritaires ont propulsé le club d’Eindhoven en tête de l’Eredivisie avec 16 points, grâce à cinq victoires et un match nul.
- Pro Shots
Le capitaine réagit à sa sélection
Une large victoire 4-1 contre le Sparta a conclu une semaine mémorable pour le latéral gauche après sa première convocation chez les A. Interrogé par ESPN Nederland après le coup de sifflet final, il a insisté sur le fait que sa priorité immédiate restait clairement ses obligations en club avant de tourner son attention vers la scène internationale.
À propos de l'honneur de représenter son pays, il a déclaré : « Je suis fou de joie et je considère comme un immense honneur d'être sélectionné pour l'équipe nationale du Brésil. Mais d'abord, je veux gagner le dernier match avant la trêve internationale. Après cela, je pourrai me concentrer entièrement sur le Brésil. »
Il a ajouté : « Cela a été une surprise totale. Je ne m'attendais pas à être appelé. J'étais fier de moi, mais aussi fier de l'équipe. Ils ont contribué à rendre cela possible pour moi. »
La reconnaissance parmi l’élite mondiale
Cette sélection récompense la flexibilité tactique du défenseur, qui a également évolué avec aisance au milieu de terrain au milieu d'une forte concurrence pour les places dans le groupe du Brésil. Reconnaissant la profondeur du vivier de talents de classe mondiale du Brésil, il a admis : « Oui, c'est vrai. Ce n'est évidemment pas facile d'être appelé en sélection brésilienne. Nous avons un nombre incroyable de grands joueurs. »
Le latéral a aussi révélé que sa femme avait été la première à apprendre la nouvelle : « C'est la première personne que j'ai appelée, immédiatement après qu'on me l'a annoncé. »
- ANP
Des tests internationaux se profilent à l’horizon
Avant de partir en sélection, Mauro devra négocier un déplacement délicat en Eredivisie à Twente dimanche 20 septembre, alors que le PSV cherche à consolider sa place au sommet du classement. Le latéral rejoindra ensuite le groupe de 26 joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour deux matches amicaux consécutifs contre l’Australie à Townsville et Brisbane plus tard ce mois-ci. Sa première fenêtre internationale se conclura par un long voyage pour affronter l’Inde à Kolkata lors de la première semaine d’octobre.
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