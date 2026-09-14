Une large victoire 4-1 contre le Sparta a conclu une semaine mémorable pour le latéral gauche après sa première convocation chez les A. Interrogé par ESPN Nederland après le coup de sifflet final, il a insisté sur le fait que sa priorité immédiate restait clairement ses obligations en club avant de tourner son attention vers la scène internationale.

À propos de l'honneur de représenter son pays, il a déclaré : « Je suis fou de joie et je considère comme un immense honneur d'être sélectionné pour l'équipe nationale du Brésil. Mais d'abord, je veux gagner le dernier match avant la trêve internationale. Après cela, je pourrai me concentrer entièrement sur le Brésil. »

Il a ajouté : « Cela a été une surprise totale. Je ne m'attendais pas à être appelé. J'étais fier de moi, mais aussi fier de l'équipe. Ils ont contribué à rendre cela possible pour moi. »