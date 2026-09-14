Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1081814862.jpgDeFodi Images
Adhe Makayasa

Traduit par

La nouvelle star du Brésil ? Le capitaine du PSV, Mauro Junior, sans voix après son appel surprise avec le Brésil à la suite de sa domination en Eredivisie

Mauro Junior
PSV
Eredivisie
Australie vs Brésil
Australie
Brésil
Matchs Amicaux
Australie vs Brésil
Inde vs Brésil
Inde
C. Ancelotti

Le capitaine du PSV Eindhoven, Mauro Junior, surfe actuellement sur une vague de réussite après avoir reçu sa toute première convocation en équipe nationale du Brésil. Le défenseur polyvalent s’est illustré en Eredivisie, et son travail acharné a enfin été récompensé par le staff de la sélection brésilienne.

  • Le défenseur reçoit sa première convocation

    Le polyvalent joueur de 27 ans a été récompensé par sa première convocation avec l’équipe première du Brésil après s’être imposé comme un leader clé au PSV, en récupérant le brassard de capitaine à la suite de la grave blessure au genou de Jerdy Schouten. Au club depuis janvier 2018, Mauro a débuté les six matches de championnat cette saison, pour un but et une passe décisive. Ses performances autoritaires ont propulsé le club d’Eindhoven en tête de l’Eredivisie avec 16 points, grâce à cinq victoires et un match nul.


    • Publicité
  • imago-sport-1080654133.jpgPro Shots

    Le capitaine réagit à sa sélection

    Une large victoire 4-1 contre le Sparta a conclu une semaine mémorable pour le latéral gauche après sa première convocation chez les A. Interrogé par ESPN Nederland après le coup de sifflet final, il a insisté sur le fait que sa priorité immédiate restait clairement ses obligations en club avant de tourner son attention vers la scène internationale.

    À propos de l'honneur de représenter son pays, il a déclaré : « Je suis fou de joie et je considère comme un immense honneur d'être sélectionné pour l'équipe nationale du Brésil. Mais d'abord, je veux gagner le dernier match avant la trêve internationale. Après cela, je pourrai me concentrer entièrement sur le Brésil. »

    Il a ajouté : « Cela a été une surprise totale. Je ne m'attendais pas à être appelé. J'étais fier de moi, mais aussi fier de l'équipe. Ils ont contribué à rendre cela possible pour moi. »

  • La reconnaissance parmi l’élite mondiale

    Cette sélection récompense la flexibilité tactique du défenseur, qui a également évolué avec aisance au milieu de terrain au milieu d'une forte concurrence pour les places dans le groupe du Brésil. Reconnaissant la profondeur du vivier de talents de classe mondiale du Brésil, il a admis : « Oui, c'est vrai. Ce n'est évidemment pas facile d'être appelé en sélection brésilienne. Nous avons un nombre incroyable de grands joueurs. »

    Le latéral a aussi révélé que sa femme avait été la première à apprendre la nouvelle : « C'est la première personne que j'ai appelée, immédiatement après qu'on me l'a annoncé. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1083231187.jpgANP

    Des tests internationaux se profilent à l’horizon

    Avant de partir en sélection, Mauro devra négocier un déplacement délicat en Eredivisie à Twente dimanche 20 septembre, alors que le PSV cherche à consolider sa place au sommet du classement. Le latéral rejoindra ensuite le groupe de 26 joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour deux matches amicaux consécutifs contre l’Australie à Townsville et Brisbane plus tard ce mois-ci. Sa première fenêtre internationale se conclura par un long voyage pour affronter l’Inde à Kolkata lors de la première semaine d’octobre.